Додано: Пон 15 жов, 2018 19:53

Старикан

Дует ФМ в ус:

* Вы продолжаете экспортировать свою продукцию? Решение судов повлияло на загруженность вашей фабрики в Харькове?



- Описанная выше ситуация создает значительную угрозу для возможностей прогнозирования деловой среды и инвестиционного климата в Украине, а также подвергает риску другие компании, работающие по аналогичной модели. Первая реакция на решение суда была остановить экспорт. Мы экспортируем около 40% нашей продукции, из которой около 20-22% сигарет идет в Японию.

...

Наш операционный центр обеспокоен ситуацией с производством продукции на экспорт. Как показала ситуация с судебным решением, в Украине выгоды от высокого качества по разумной цене компенсируются репутационными и финансовыми рисками, которые могут возникать во время производства.*



Для массового захода (массового!) нужно было обеспечить условия массово, всем желающим инвестировать.



Одни рискуют и у них получается, другие рискуют и падают.

Но речь о массах инвесторов. Они не рискуют (так сильно), то есть просто не идут на рынок с таким уровнем риска.



Менталитет у кого? У пересичных?

Массы заробитчан показывают, что нормальный рабочий менталитет.



Менталитет можновладцив?

Так о необходимости поменять им своё отношение к стране, обществу (и следовательно инвестору) обговаривалось с моей стороны.