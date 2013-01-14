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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4006400740084009>
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:01

justit
Скорее поддержка от меня получается косвенной, является побочным эффектом попытки объективного рассмотрения обсуждаемых вопросов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:51

  detroytred написав:Малоимущие же не претендуют на дорогостоящие товары.
1 Чого бідний- бо дурний, чого дурний - бо бідний
2 Той хто отримує мінімальну зарплату нехай навіть в 2850 на руки - повинен
а - заробити ще ЄСВ(840 грн) і ПДФО (850грн)і ПДВ (750 грн)
б - оплатити амортизацію робочого місця ( інакше завтра йому буде нічим і ні на чому працювати
в - створити якийсь прибуток тому хто створив ці робочі місця( інакше нові робочі місця ніколи створюватись не будуть)
3 Таким чином
Якщо хтось не працюючи буде отримувати на руки 2850 - то який резон працювати і створювати на 6000 ? На руки що в нехлюя/нероби/люмпена, що в працюючого буде 2850 .
4 Не виплачувати податки- не можливо , адже це і пенсії і армія і медицина.

Звідси висновок
Соціальна пільга( безумовний базовий дохід) не може перевищувати 50% від мінімальної зарплати
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:40

"Я написала о нем в свое время, что на его политическом рентгене нет костей... Это означает, что у этого человека нет принципов. У него есть смелость. Он может делать шаги, принимать решения, но встречная жадность это купирует", - сказала Мостовая.
об этом заявила главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

https://www.youtube.com/watch?v=1vilbhyazZI
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:34

  lapay написав: Тут не тільки ми винні. Сама Європа відпихнула нас, і грузин, в 2008. Це вже зараз вони трохи почали розуміти, хто є ху, і кого треба підтримувати.

Они давно и прекрасно понимали ху из ху.
Но они накрепко повязаны с Рашкой ее ресурсами (далеко не только энерго-), вложенными в нее капиталами и рынком сбыта.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:44

  detroytred написав:justit
Вода?)) Базовых условий не одно!
Остальные были. Объективные были (расширение рынков и рабсила).
А создание правовых условий -- было в наших руках. Точнее в руках наших можновладцив.

Имхо, вы слишком упрощаете причины.

Филипп Моррис и МсДональдс зашли и в ус не дуют.

Далеко не уверен, что других устроила бы наша рабсила, пришедшая в упадок при застое, и нищий рынок сбыта.
Плюс инфраструктура (жуткие дороги).
Пришлось бы начинать с нуля.
И, не побоюсь этого слова, менталитет (солидарен со стариной Мортимером).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:40

  detroytred написав:justit
На тепло, горячая вода и газ для пищи -- это *на всё *?!
21 век за окном, страна далеко не пустыня, а центр Европы ...

Малоимущие же не претендуют на дорогостоящие товары. На *Запорожцы* каждому по доступной цене))


Так ведь нет коммунизма в "центре Европы".
В том-то и дело, что наши балаболы, сравнивая наш уровень жизни с "Европой" отправной точкой считают минималку в 3200, а по запросам "квартира своя, машина и поесть да на море съездить"

При этом почему-то не смотрят как живут афро-приезжие на минималку в Парижах.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:53

Старикан
Дует ФМ в ус:
* Вы продолжаете экспортировать свою продукцию? Решение судов повлияло на загруженность вашей фабрики в Харькове?

- Описанная выше ситуация создает значительную угрозу для возможностей прогнозирования деловой среды и инвестиционного климата в Украине, а также подвергает риску другие компании, работающие по аналогичной модели. Первая реакция на решение суда была остановить экспорт. Мы экспортируем около 40% нашей продукции, из которой около 20-22% сигарет идет в Японию.
...
Наш операционный центр обеспокоен ситуацией с производством продукции на экспорт. Как показала ситуация с судебным решением, в Украине выгоды от высокого качества по разумной цене компенсируются репутационными и финансовыми рисками, которые могут возникать во время производства.*

Для массового захода (массового!) нужно было обеспечить условия массово, всем желающим инвестировать.

Одни рискуют и у них получается, другие рискуют и падают.
Но речь о массах инвесторов. Они не рискуют (так сильно), то есть просто не идут на рынок с таким уровнем риска.

Менталитет у кого? У пересичных?
Массы заробитчан показывают, что нормальный рабочий менталитет.

Менталитет можновладцив?
Так о необходимости поменять им своё отношение к стране, обществу (и следовательно инвестору) обговаривалось с моей стороны.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:57

justit
Не знаю и не представляю малоимущих с запросами - квартира, машина и на море съездить.
От получки (пенсии, пособия) и до получки. Запросы - занять бы у кого на необходимое.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:55

  detroytred написав:justit
От получки (пенсии, пособия) и до получки. Запросы - занять бы у кого на необходимое.


Есть ведь в стране немало людей, ставших НЕ малоимущими.
Сменил профессию, потратил какое-то время для самообразования.
Сложно, но можно.

Нет коммунизма, что поделать.

пусть берут пример с развитых стран, там люди если и сидят на попе, то только потому, что "все хорошо, или и так намана", остальные по крайней мере пытаются двигать задницей.
У нас же медсестра или учительница будет плакать, что мало платят, но сменить род деятельности даже не попытается.
ибо то да се... да времени нет, да сил...


p.s. у многих малоимущих есть квартиры собственніе, даже у несчастных пенсионеров есть.

Пенсионеров жаль больше всех, ибо они и не ведали, что может так случиться, но никто не поможет.
Селяви :-(
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:На тепло, горячая вода и газ для пищи -- это *на всё *?!
21 век за окном, страна далеко не пустыня, а центр Европы ...


ну это чисто географически. а по факту мозги большей части электората серьезно покорежены менталитетом жизни в стране, где все делали для "простого человека".
поэтому серьезно отстали от Европы в развитии.
те же прибалты, которые сразу и решительно выбрали вектор, пока еще только догоняют. а у нас до сих пор неясность вектора и даже не можем определиться - продавать землю или нет. Плюс далеко не все толком воспринимают идею частной собственности. А наличие капитала у человека уже как-то подсознательно является презумпцией виновности.
Ну ок, народ не виноват, его так воспитали. Но можновладцы именно такие, которых он выбирает. популистам выгодно чтобы народ был патерналистическим, и даже у пороха этот популизм присутствует. потому что те, у кого его нет, уже давно выбыли из политики.
galex
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