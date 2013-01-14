justit
Скорее поддержка от меня получается косвенной, является побочным эффектом попытки объективного рассмотрения обсуждаемых вопросов.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:01
justit
Скорее поддержка от меня получается косвенной, является побочным эффектом попытки объективного рассмотрения обсуждаемых вопросов.
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:51
1 Чого бідний- бо дурний, чого дурний - бо бідний
2 Той хто отримує мінімальну зарплату нехай навіть в 2850 на руки - повинен
а - заробити ще ЄСВ(840 грн) і ПДФО (850грн)і ПДВ (750 грн)
б - оплатити амортизацію робочого місця ( інакше завтра йому буде нічим і ні на чому працювати
в - створити якийсь прибуток тому хто створив ці робочі місця( інакше нові робочі місця ніколи створюватись не будуть)
3 Таким чином
Якщо хтось не працюючи буде отримувати на руки 2850 - то який резон працювати і створювати на 6000 ? На руки що в нехлюя/нероби/люмпена, що в працюючого буде 2850 .
4 Не виплачувати податки- не можливо , адже це і пенсії і армія і медицина.
Звідси висновок
Соціальна пільга( безумовний базовий дохід) не може перевищувати 50% від мінімальної зарплати
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:40
"Я написала о нем в свое время, что на его политическом рентгене нет костей... Это означает, что у этого человека нет принципов. У него есть смелость. Он может делать шаги, принимать решения, но встречная жадность это купирует", - сказала Мостовая.
об этом заявила главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Додано: Пон 15 жов, 2018 15:34
Они давно и прекрасно понимали ху из ху.
Но они накрепко повязаны с Рашкой ее ресурсами (далеко не только энерго-), вложенными в нее капиталами и рынком сбыта.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 15 жов, 2018 15:44
Имхо, вы слишком упрощаете причины.
Филипп Моррис и МсДональдс зашли и в ус не дуют.
Далеко не уверен, что других устроила бы наша рабсила, пришедшая в упадок при застое, и нищий рынок сбыта.
Плюс инфраструктура (жуткие дороги).
Пришлось бы начинать с нуля.
И, не побоюсь этого слова, менталитет (солидарен со стариной Мортимером).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 15 жов, 2018 19:40
Так ведь нет коммунизма в "центре Европы".
В том-то и дело, что наши балаболы, сравнивая наш уровень жизни с "Европой" отправной точкой считают минималку в 3200, а по запросам "квартира своя, машина и поесть да на море съездить"
При этом почему-то не смотрят как живут афро-приезжие на минималку в Парижах.
Додано: Пон 15 жов, 2018 19:53
Старикан
Дует ФМ в ус:
* Вы продолжаете экспортировать свою продукцию? Решение судов повлияло на загруженность вашей фабрики в Харькове?
- Описанная выше ситуация создает значительную угрозу для возможностей прогнозирования деловой среды и инвестиционного климата в Украине, а также подвергает риску другие компании, работающие по аналогичной модели. Первая реакция на решение суда была остановить экспорт. Мы экспортируем около 40% нашей продукции, из которой около 20-22% сигарет идет в Японию.
...
Наш операционный центр обеспокоен ситуацией с производством продукции на экспорт. Как показала ситуация с судебным решением, в Украине выгоды от высокого качества по разумной цене компенсируются репутационными и финансовыми рисками, которые могут возникать во время производства.*
Для массового захода (массового!) нужно было обеспечить условия массово, всем желающим инвестировать.
Одни рискуют и у них получается, другие рискуют и падают.
Но речь о массах инвесторов. Они не рискуют (так сильно), то есть просто не идут на рынок с таким уровнем риска.
Менталитет у кого? У пересичных?
Массы заробитчан показывают, что нормальный рабочий менталитет.
Менталитет можновладцив?
Так о необходимости поменять им своё отношение к стране, обществу (и следовательно инвестору) обговаривалось с моей стороны.
Додано: Пон 15 жов, 2018 19:57
justit
Не знаю и не представляю малоимущих с запросами - квартира, машина и на море съездить.
От получки (пенсии, пособия) и до получки. Запросы - занять бы у кого на необходимое.
Додано: Вів 16 жов, 2018 13:55
Есть ведь в стране немало людей, ставших НЕ малоимущими.
Сменил профессию, потратил какое-то время для самообразования.
Сложно, но можно.
Нет коммунизма, что поделать.
пусть берут пример с развитых стран, там люди если и сидят на попе, то только потому, что "все хорошо, или и так намана", остальные по крайней мере пытаются двигать задницей.
У нас же медсестра или учительница будет плакать, что мало платят, но сменить род деятельности даже не попытается.
ибо то да се... да времени нет, да сил...
p.s. у многих малоимущих есть квартиры собственніе, даже у несчастных пенсионеров есть.
Пенсионеров жаль больше всех, ибо они и не ведали, что может так случиться, но никто не поможет.
Селяви
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:32
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
ну это чисто географически. а по факту мозги большей части электората серьезно покорежены менталитетом жизни в стране, где все делали для "простого человека".
поэтому серьезно отстали от Европы в развитии.
те же прибалты, которые сразу и решительно выбрали вектор, пока еще только догоняют. а у нас до сих пор неясность вектора и даже не можем определиться - продавать землю или нет. Плюс далеко не все толком воспринимают идею частной собственности. А наличие капитала у человека уже как-то подсознательно является презумпцией виновности.
Ну ок, народ не виноват, его так воспитали. Но можновладцы именно такие, которых он выбирает. популистам выгодно чтобы народ был патерналистическим, и даже у пороха этот популизм присутствует. потому что те, у кого его нет, уже давно выбыли из политики.
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