Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit Коммунизм-то каким боком? Начали с одного, закончили другим))
Смотрите: Вы предлагаете пересичным, чтобы у них было, как и у пересичных развитых стран (шевелились...) - отличное предложение! Но!!! А можновладци?! Может и они должны действовать, как и в развитых странах.
То есть можновладци!!! (а не кто иной) создают условия для того, чтобы пересичный был заинтересован, чтобы был защищен от нечестных работодателей, произвола, мог отстоять свои права в суде, курсы, переучивание, помощь в адаптации, доступные кредиты, информ. поддержка и т.д, и т.п. ---- и на выходе массы предпринимателей, массы рабочих мест от работодателей.
Ну хоть убейте меня))), но пересичные в силу разных причин -- ведомые. Смотрят футбол-бейсбол, пьют пиво. И в руках можновладцив создание условий для их активности, повышения уровня знаний и т.д.
Не по-совдеповски загонять в школы учиться или заставлять работать, а рыночными и демократическими способами ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ.
Как заинтересовывают наши управленцы....? Да на корню отбивают охоту к предпринимательству и работе. От проверок, бесправия и до %кредита.
ПОЭТОМУ ЛИШЬ САМЫЕ-САМЫЕ пробиваются, достигают успеха, просто закрепляются. Но задача -- чтобы даже пассивные и слабые включились в процесс. Для этого должны быть созданы благоприятные условия. Кем?!))))
Старикан galex Я стараюсь не использовать данное определение *вина*. Ответственность.
Вы основную ответственность возлагаете на пересичных. Ну и? Ждать пока пересичные (и с какого перепугу)) созреют можно веками...
Но в странах, которые хотят выскочить на новый уровень, власть имущие берут ответственность на себя и вытягивают пересичных. Создавая условия благоприятные для (вовлечения в процесс производства товаров и услуг) как можно большего количества людей и капитала (внутреннего и внешнего).
Насчёт (смысл - идут на поводу электората) -- повторюсь: категорически нн согласен с данным утверждением. Хотят - идут, не хотят - не идут (повышают тарифы, не снимают неприкосновенность и т.д.).
Понятно, что есть рамки. Но ничего сверхзарамочного от можновладцив не требуется. Ну а с тем кредитом доверия и устранением оппозиции, что получила власть после Майдана, можно было горы свернуть.
http://girnyk.dn.ua/news/na_shakhtakh_s ... 0-16-12826 На шахтах «Селидовуголь» и «Мирноградуголь» сохраняется «взрывоопасная» обстановка На шахтах государственных предприятий «Мирноградуголь» и «Селидовуголь» сохраняется нестабильная ситуация, связанная с невыплатой зарплаты и как следствие – частичной остановкой производственных процессов. Об этом журналистам рассказали лидеры местных организаций НПГУ: Мирнограда и Покровского района – Александр Абрамов, Селидово и Новогродовки – Виктор Трифонов.
По словам Александра Абрамова, в Мирнограде работники градообразующей и ведущей в объединении шахты «Капитальная» по-прежнему отказываются добывать уголь, требуя выплаты заработанных денег. Сегодня в первую, ремонтную смену, в шахту не поехала примерно половина работников. По предварительной информации, не планируют сегодня работать и добычники второй смены. На предприятии работают только участки жизнеобеспечения – энергоснабжения, вентиляции, водоотлива.
«Несмотря на то, что вчера был выходной день, мы вместе с директором шахты Александром Стойловским присутствовали на втором наряде, общались с людьми, которые четко озвучили свою позицию: к работе они приступят только после того, как получат зарплату, – рассказал профсоюзный лидер. – После наряда мы спускались в шахту, где уже налицо неутешительные последствия остановки производства: началось незначительное подтопление выработок пластов L1 и L3 – из-за геологической нестабильности они требуют постоянной поддержки и укрепления. А пообещать что-то конкретное шахтерам по-прежнему никто не может: в Мнэнергоугля людей кормят обещаниями уже четыре недели».
По словам Александра Абрамова, в профильном министерстве постоянно говорят о том, что деньги на зарплату надо зарабатывать самим, добывая уголь.
«Однако чтобы это произошло, государство сначала должно выполнить свои обязательства перед шахтерами – в текущем году выделить угольной отрасли в полном объеме господдержку в размере 1,4 миллиарда гривен – как предусмотрено принятым законом, – говорит Александр Абрамов. – Без государственной помощи ГП «Мирноградуголь» не выйти на самообеспечение – ведь даже если государство рассчитается за отгруженный уголь, заработанных самостоятельно средств хватит на выплату примерно 1/6 части месячной заработной платы. Люди уже морально устали получать деньги небольшими частями, до тысячи гривен».
Александр Абрамов напомнил, что подобная ситуация сложилась и на других государственных угольных предприятиях – к примеру, в «Лисичанскугле» и «Первомайскугле», где также остановлены ведущие шахты.
«У нас обстановка мало изменилась по сравнению с прошлой неделей, – рассказал лидер местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Виктор Трифонов. – Часть рабочих продолжают забастовки, отказываясь работать голодными. На шахте 1-3 «Новогродовская» добыча ведется частично, радует, что там завершается монтаж секций для новой лавы. Частично работает и коллектив шахты «Кураховская». На прошлой неделе мы собрали подписи работников под письмом с требованием обратить внимание на проблемы шахтеров и передали свое обращение в администрацию Президента Украины. Продолжаем поддерживать постоянную телефонную связь с директором угольного департамента Минэнергоугля и министром Игорем Насаликом. Однако руководители отрасли говорят, что бюджетными деньгами они не распоряжаются, и поступление средств на зарплату шахтерам зависит от Министерства финансов. Получается, что и требовать не с кого».
Виктор Трифонов рассказал, что в связи с большой задолженностью по заработной плате руководство ГП «Селидовуголь» совместно с профсоюзами пытается защитить людей от других последствий хронического безденежья – отключения домов и квартир от электричества. Готовятся списки сотрудников, имеющих задолженность, которые вместе с соответствующим ходатайством ГП будут переданы энергоснабжающим компаниям.
«Все мы видим, что угольная отрасль оставлена один на один со своими проблемами. Пожалуй, единственный выход из этой ситуации – как можно скорее запускать лавы и добывать уголь, самим зарабатывая себе деньги на зарплату. Но сперва пусть государство выполнит свои обязательства перед шахтерами», – подытожил Виктор Яковлевич.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.