На шахтах «Селидовуголь» и «Мирноградуголь» сохраняется «взрывоопасная» обстановкаНа шахтах государственных предприятий «Мирноградуголь» и «Селидовуголь» сохраняется нестабильная ситуация, связанная с невыплатой зарплаты и как следствие – частичной остановкой производственных процессов. Об этом журналистам рассказали лидеры местных организаций НПГУ: Мирнограда и Покровского района – Александр Абрамов, Селидово и Новогродовки – Виктор Трифонов.По словам Александра Абрамова, в Мирнограде работники градообразующей и ведущей в объединении шахты «Капитальная» по-прежнему отказываются добывать уголь, требуя выплаты заработанных денег. Сегодня в первую, ремонтную смену, в шахту не поехала примерно половина работников. По предварительной информации, не планируют сегодня работать и добычники второй смены. На предприятии работают только участки жизнеобеспечения – энергоснабжения, вентиляции, водоотлива.«Несмотря на то, что вчера был выходной день, мы вместе с директором шахты Александром Стойловским присутствовали на втором наряде, общались с людьми, которые четко озвучили свою позицию: к работе они приступят только после того, как получат зарплату, – рассказал профсоюзный лидер. – После наряда мы спускались в шахту, где уже налицо неутешительные последствия остановки производства: началось незначительное подтопление выработок пластов L1 и L3 – из-за геологической нестабильности они требуют постоянной поддержки и укрепления. А пообещать что-то конкретное шахтерам по-прежнему никто не может: в Мнэнергоугля людей кормят обещаниями уже четыре недели».По словам Александра Абрамова, в профильном министерстве постоянно говорят о том, что деньги на зарплату надо зарабатывать самим, добывая уголь.«Однако чтобы это произошло, государство сначала должно выполнить свои обязательства перед шахтерами – в текущем году выделить угольной отрасли в полном объеме господдержку в размере 1,4 миллиарда гривен – как предусмотрено принятым законом, – говорит Александр Абрамов. – Без государственной помощи ГП «Мирноградуголь» не выйти на самообеспечение – ведь даже если государство рассчитается за отгруженный уголь, заработанных самостоятельно средств хватит на выплату примерно 1/6 части месячной заработной платы. Люди уже морально устали получать деньги небольшими частями, до тысячи гривен».Александр Абрамов напомнил, что подобная ситуация сложилась и на других государственных угольных предприятиях – к примеру, в «Лисичанскугле» и «Первомайскугле», где также остановлены ведущие шахты.«У нас обстановка мало изменилась по сравнению с прошлой неделей, – рассказал лидер местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Виктор Трифонов. – Часть рабочих продолжают забастовки, отказываясь работать голодными. На шахте 1-3 «Новогродовская» добыча ведется частично, радует, что там завершается монтаж секций для новой лавы. Частично работает и коллектив шахты «Кураховская». На прошлой неделе мы собрали подписи работников под письмом с требованием обратить внимание на проблемы шахтеров и передали свое обращение в администрацию Президента Украины. Продолжаем поддерживать постоянную телефонную связь с директором угольного департамента Минэнергоугля и министром Игорем Насаликом. Однако руководители отрасли говорят, что бюджетными деньгами они не распоряжаются, и поступление средств на зарплату шахтерам зависит от Министерства финансов. Получается, что и требовать не с кого».Виктор Трифонов рассказал, что в связи с большой задолженностью по заработной плате руководство ГП «Селидовуголь» совместно с профсоюзами пытается защитить людей от других последствий хронического безденежья – отключения домов и квартир от электричества. Готовятся списки сотрудников, имеющих задолженность, которые вместе с соответствующим ходатайством ГП будут переданы энергоснабжающим компаниям.«Все мы видим, что угольная отрасль оставлена один на один со своими проблемами. Пожалуй, единственный выход из этой ситуации – как можно скорее запускать лавы и добывать уголь, самим зарабатывая себе деньги на зарплату. Но сперва пусть государство выполнит свои обязательства перед шахтерами», – подытожил Виктор Яковлевич.