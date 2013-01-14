Ответ дал коллега galex.
И я, как и он, не обвиняю народ, а просто констатирую.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:54
Ответ дал коллега galex.
И я, как и он, не обвиняю народ, а просто констатирую.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 16 жов, 2018 19:45
justit
Коммунизм-то каким боком?
Начали с одного, закончили другим))
Смотрите: Вы предлагаете пересичным, чтобы у них было, как и у пересичных развитых стран (шевелились...) - отличное предложение!
Но!!!
А можновладци?!
Может и они должны действовать, как и в развитых странах.
То есть можновладци!!! (а не кто иной) создают условия для того, чтобы пересичный был заинтересован, чтобы был защищен от нечестных работодателей, произвола, мог отстоять свои права в суде, курсы, переучивание, помощь в адаптации, доступные кредиты, информ. поддержка и т.д, и т.п. ---- и на выходе массы предпринимателей, массы рабочих мест от работодателей.
Ну хоть убейте меня))), но пересичные в силу разных причин -- ведомые. Смотрят футбол-бейсбол, пьют пиво. И в руках можновладцив создание условий для их активности, повышения уровня знаний и т.д.
Не по-совдеповски загонять в школы учиться или заставлять работать, а рыночными и демократическими способами ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ.
Как заинтересовывают наши управленцы....?
Да на корню отбивают охоту к предпринимательству и работе. От проверок, бесправия и до %кредита.
ПОЭТОМУ ЛИШЬ САМЫЕ-САМЫЕ пробиваются, достигают успеха, просто закрепляются.
Но задача -- чтобы даже пассивные и слабые включились в процесс.
Для этого должны быть созданы благоприятные условия.
Кем?!))))
Додано: Вів 16 жов, 2018 20:01
Старикан galex
Я стараюсь не использовать данное определение *вина*.
Ответственность.
Вы основную ответственность возлагаете на пересичных.
Ну и?
Ждать пока пересичные (и с какого перепугу)) созреют можно веками...
Но в странах, которые хотят выскочить на новый уровень, власть имущие берут ответственность на себя и вытягивают пересичных.
Создавая условия благоприятные для (вовлечения в процесс производства товаров и услуг) как можно большего количества людей и капитала (внутреннего и внешнего).
Насчёт (смысл - идут на поводу электората) -- повторюсь: категорически нн согласен с данным утверждением.
Хотят - идут, не хотят - не идут (повышают тарифы, не снимают неприкосновенность и т.д.).
Понятно, что есть рамки.
Но ничего сверхзарамочного от можновладцив не требуется.
Ну а с тем кредитом доверия и устранением оппозиции, что получила власть после Майдана, можно было горы свернуть.
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:03
Новости из зоны
Интересно, в процентном отношении с Украины от рабства бежало более?(правда рабов принято кормить, а здесь с них только взимают)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:07
detroytred
Интересно, Вы закончили свой срачь?
А ведь даже до Определения "Экономико-Правовых отношений" не приблизились.
Не то, что бы иметь возможность называть вещи своими именами.
И трезво оценивать перспективы развития экономики, как основополагающей базы Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:22
detroytred
И опять, можновладци должны, ещё кто-то должен.
Вам, люмпенам, все должны. Вы не должны никому, ни семье, ни стране.
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:25
Вы только умеете жонглировать понятиями, о которых даже не имеете представления.
PS. Как там с бегством окружения Порошенко, смогли сопоставить 2 одинаковых текста от 2017 и 2018 годов ? так это я ещё за предыдущие года похожие тексты не искал. Вумный, вы наш
Додано: Вів 16 жов, 2018 22:05
О, слившийся, отстоялся и всплыл))
К каким-то люмпенам обратился на финансовом форуме!!!)))))
То есть как обычно сгенерировал ...
Ни о чём.
Нюанс в том, что эти люмпены не имеют рычагов власти-упоавления, не назначают себе пенсии-зп, не выписывают себе премии, не распределяют денежные и пр. ресурсы, не имеют в функциональных обязанностях - от гарантии конституционных прав и до обороноспособности страны. За что и получают деньги.
Зато ответственность за развитие страны на них повесить желают точно также, как и на можновладцив?))
Ждите, ждуны, пока малоимущие слои общества созреют...
Додано: Вів 16 жов, 2018 22:19
Кудрявый
Трезво оценить не так уж и сложно.
Украина строится в мировое разделение труда. Т.е. всё не высококонкурентноспособное производство отомрет-отпадет.*лишние* люди тоже, уедут. Сбалансируется ... и будет так себе...
Как обычно, ни плохо, ни хорошо.
Для последнего (чтобы было хорошо) нужно было создать условия. Стать площадкой привлечения инвестиций.
Проще: тигра не получилось и крайне маловероятно, что получится.
З.Ы. простой признак)) - МВФ спасает. Тиграм он не нужен..
Додано: Вів 16 жов, 2018 22:22
Спочатку треба визначити термін , потім виходячи з визначення починати обговорення
Як на мене
люмпен це людина, яка маючи фізично-психологічні можливості для праці ,яка створить йому дохід не менше ніж мінімальна зарплата, але не має бажання ці можливості реалізовувати , тому що очікує що всі ці блага( які можна отримати з доходу в мінімальну зарплату по країні) йому нададуться просто так...
Якщо цей варіант терміну - правильний
Тоді ясно , що зменшення кількості люмпенів можливо тільки у випадку,коли суспільство зменшить свою допомогу цим люмпенам чим
а - змусить останніх самостійно дбати про свої доходи
б - той хто не захоче змушуватись - не зможе активно розмножуватись
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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