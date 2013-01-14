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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4007400840094010>
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:54

  detroytred написав: Менталитет у кого? У пересичных?
Массы заробитчан показывают, что нормальный рабочий менталитет.

Ответ дал коллега galex.
И я, как и он, не обвиняю народ, а просто констатирую.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:45

justit
Коммунизм-то каким боком?
Начали с одного, закончили другим))


Смотрите: Вы предлагаете пересичным, чтобы у них было, как и у пересичных развитых стран (шевелились...) - отличное предложение!
Но!!!
А можновладци?!
Может и они должны действовать, как и в развитых странах.

То есть можновладци!!! (а не кто иной) создают условия для того, чтобы пересичный был заинтересован, чтобы был защищен от нечестных работодателей, произвола, мог отстоять свои права в суде, курсы, переучивание, помощь в адаптации, доступные кредиты, информ. поддержка и т.д, и т.п. ---- и на выходе массы предпринимателей, массы рабочих мест от работодателей.

Ну хоть убейте меня))), но пересичные в силу разных причин -- ведомые. Смотрят футбол-бейсбол, пьют пиво. И в руках можновладцив создание условий для их активности, повышения уровня знаний и т.д.

Не по-совдеповски загонять в школы учиться или заставлять работать, а рыночными и демократическими способами ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ.

Как заинтересовывают наши управленцы....?
Да на корню отбивают охоту к предпринимательству и работе. От проверок, бесправия и до %кредита.

ПОЭТОМУ ЛИШЬ САМЫЕ-САМЫЕ пробиваются, достигают успеха, просто закрепляются.
Но задача -- чтобы даже пассивные и слабые включились в процесс.
Для этого должны быть созданы благоприятные условия.
Кем?!))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:01

Старикан galex
Я стараюсь не использовать данное определение *вина*.
Ответственность.

Вы основную ответственность возлагаете на пересичных.
Ну и?
Ждать пока пересичные (и с какого перепугу)) созреют можно веками...

Но в странах, которые хотят выскочить на новый уровень, власть имущие берут ответственность на себя и вытягивают пересичных.
Создавая условия благоприятные для (вовлечения в процесс производства товаров и услуг) как можно большего количества людей и капитала (внутреннего и внешнего).

Насчёт (смысл - идут на поводу электората) -- повторюсь: категорически нн согласен с данным утверждением.
Хотят - идут, не хотят - не идут (повышают тарифы, не снимают неприкосновенность и т.д.).

Понятно, что есть рамки.
Но ничего сверхзарамочного от можновладцив не требуется.
Ну а с тем кредитом доверия и устранением оппозиции, что получила власть после Майдана, можно было горы свернуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:03

Новости из зоны
http://girnyk.dn.ua/news/na_shakhtakh_s ... 0-16-12826
На шахтах «Селидовуголь» и «Мирноградуголь» сохраняется «взрывоопасная» обстановка
На шахтах государственных предприятий «Мирноградуголь» и «Селидовуголь» сохраняется нестабильная ситуация, связанная с невыплатой зарплаты и как следствие – частичной остановкой производственных процессов. Об этом журналистам рассказали лидеры местных организаций НПГУ: Мирнограда и Покровского района – Александр Абрамов, Селидово и Новогродовки – Виктор Трифонов.

По словам Александра Абрамова, в Мирнограде работники градообразующей и ведущей в объединении шахты «Капитальная» по-прежнему отказываются добывать уголь, требуя выплаты заработанных денег. Сегодня в первую, ремонтную смену, в шахту не поехала примерно половина работников. По предварительной информации, не планируют сегодня работать и добычники второй смены. На предприятии работают только участки жизнеобеспечения – энергоснабжения, вентиляции, водоотлива.

«Несмотря на то, что вчера был выходной день, мы вместе с директором шахты Александром Стойловским присутствовали на втором наряде, общались с людьми, которые четко озвучили свою позицию: к работе они приступят только после того, как получат зарплату, – рассказал профсоюзный лидер. – После наряда мы спускались в шахту, где уже налицо неутешительные последствия остановки производства: началось незначительное подтопление выработок пластов L1 и L3 – из-за геологической нестабильности они требуют постоянной поддержки и укрепления. А пообещать что-то конкретное шахтерам по-прежнему никто не может: в Мнэнергоугля людей кормят обещаниями уже четыре недели».

По словам Александра Абрамова, в профильном министерстве постоянно говорят о том, что деньги на зарплату надо зарабатывать самим, добывая уголь.

«Однако чтобы это произошло, государство сначала должно выполнить свои обязательства перед шахтерами – в текущем году выделить угольной отрасли в полном объеме господдержку в размере 1,4 миллиарда гривен – как предусмотрено принятым законом, – говорит Александр Абрамов. – Без государственной помощи ГП «Мирноградуголь» не выйти на самообеспечение – ведь даже если государство рассчитается за отгруженный уголь, заработанных самостоятельно средств хватит на выплату примерно 1/6 части месячной заработной платы. Люди уже морально устали получать деньги небольшими частями, до тысячи гривен».

Александр Абрамов напомнил, что подобная ситуация сложилась и на других государственных угольных предприятиях – к примеру, в «Лисичанскугле» и «Первомайскугле», где также остановлены ведущие шахты.

«У нас обстановка мало изменилась по сравнению с прошлой неделей, – рассказал лидер местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Виктор Трифонов. – Часть рабочих продолжают забастовки, отказываясь работать голодными. На шахте 1-3 «Новогродовская» добыча ведется частично, радует, что там завершается монтаж секций для новой лавы. Частично работает и коллектив шахты «Кураховская». На прошлой неделе мы собрали подписи работников под письмом с требованием обратить внимание на проблемы шахтеров и передали свое обращение в администрацию Президента Украины. Продолжаем поддерживать постоянную телефонную связь с директором угольного департамента Минэнергоугля и министром Игорем Насаликом. Однако руководители отрасли говорят, что бюджетными деньгами они не распоряжаются, и поступление средств на зарплату шахтерам зависит от Министерства финансов. Получается, что и требовать не с кого».

Виктор Трифонов рассказал, что в связи с большой задолженностью по заработной плате руководство ГП «Селидовуголь» совместно с профсоюзами пытается защитить людей от других последствий хронического безденежья – отключения домов и квартир от электричества. Готовятся списки сотрудников, имеющих задолженность, которые вместе с соответствующим ходатайством ГП будут переданы энергоснабжающим компаниям.

«Все мы видим, что угольная отрасль оставлена один на один со своими проблемами. Пожалуй, единственный выход из этой ситуации – как можно скорее запускать лавы и добывать уголь, самим зарабатывая себе деньги на зарплату. Но сперва пусть государство выполнит свои обязательства перед шахтерами», – подытожил Виктор Яковлевич.

Интересно, в процентном отношении с Украины от рабства бежало более?(правда рабов принято кормить, а здесь с них только взимают)
https://usa.one/2018/10/okolo-1300-migr ... nice-ssha/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:07

detroytred
Интересно, Вы закончили свой срачь?
А ведь даже до Определения "Экономико-Правовых отношений" не приблизились.
Не то, что бы иметь возможность называть вещи своими именами.
И трезво оценивать перспективы развития экономики, как основополагающей базы Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:22

detroytred
И опять, можновладци должны, ещё кто-то должен.
Вам, люмпенам, все должны. Вы не должны никому, ни семье, ни стране.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:25

  Kudrjavuy написав:detroytred
Интересно, Вы закончили свой срачь?
А ведь даже до Определения "Экономико-Правовых отношений" не приблизились.
Не то, что бы иметь возможность называть вещи своими именами.
И трезво оценивать перспективы развития экономики, как основополагающей базы Государства.

Вы только умеете жонглировать понятиями, о которых даже не имеете представления.
PS. Как там с бегством окружения Порошенко, смогли сопоставить 2 одинаковых текста от 2017 и 2018 годов ? так это я ещё за предыдущие года похожие тексты не искал. Вумный, вы наш
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:05

О, слившийся, отстоялся и всплыл))
К каким-то люмпенам обратился на финансовом форуме!!!)))))
То есть как обычно сгенерировал ...
Ни о чём.

Нюанс в том, что эти люмпены не имеют рычагов власти-упоавления, не назначают себе пенсии-зп, не выписывают себе премии, не распределяют денежные и пр. ресурсы, не имеют в функциональных обязанностях - от гарантии конституционных прав и до обороноспособности страны. За что и получают деньги.

Зато ответственность за развитие страны на них повесить желают точно также, как и на можновладцив?))

Ждите, ждуны, пока малоимущие слои общества созреют...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:19

Кудрявый
Трезво оценить не так уж и сложно.
Украина строится в мировое разделение труда. Т.е. всё не высококонкурентноспособное производство отомрет-отпадет.*лишние* люди тоже, уедут. Сбалансируется ... и будет так себе...
Как обычно, ни плохо, ни хорошо.

Для последнего (чтобы было хорошо) нужно было создать условия. Стать площадкой привлечения инвестиций.

Проще: тигра не получилось и крайне маловероятно, что получится.

З.Ы. простой признак)) - МВФ спасает. Тиграм он не нужен..
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:22

Спочатку треба визначити термін , потім виходячи з визначення починати обговорення
Як на мене
люмпен це людина, яка маючи фізично-психологічні можливості для праці ,яка створить йому дохід не менше ніж мінімальна зарплата, але не має бажання ці можливості реалізовувати , тому що очікує що всі ці блага( які можна отримати з доходу в мінімальну зарплату по країні) йому нададуться просто так...
Якщо цей варіант терміну - правильний
Тоді ясно , що зменшення кількості люмпенів можливо тільки у випадку,коли суспільство зменшить свою допомогу цим люмпенам чим
а - змусить останніх самостійно дбати про свої доходи
б - той хто не захоче змушуватись - не зможе активно розмножуватись
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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