Додано: Сер 17 жов, 2018 08:13

budivelnik написав: Спочатку треба визначити термін , потім виходячи з визначення починати обговорення

Як на мене

Спочатку треба визначити термін , потім виходячи з визначення починати обговоренняЯк на мене

термин, введённый Карлом Марксом для обозначения низших слоёв пролетариата

В большинстве случаев люмпен — это лицо, не имеющее никакой собственности и живущее случайными заработками или пользующееся государственными социальными пособиями в различных форма

Люмпенизация общества означает увеличение доли этих слоёв в населении и распространение психологии люмпенов

в условиях социального неравенства и кризиса

а давайте вновь не изобретать велосипед, а ПРОСТО воспользуемся уже сделанным.Лю́мпен (нем. Lumpen — «лохмотья», лю́мпены, люмпен-пролетариа́т, нем. Lumpenproletariat) —. Позднее люмпенами стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и другие асоциальные личности).Противостоять этому пытаются много общественных организаций по защите прав человека