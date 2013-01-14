Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Спочатку треба визначити термін , потім виходячи з визначення починати обговорення Як на мене
а давайте вновь не изобретать велосипед, а ПРОСТО воспользуемся уже сделанным.
Лю́мпен (нем. Lumpen — «лохмотья», лю́мпены, люмпен-пролетариа́т, нем. Lumpenproletariat) — термин, введённый Карлом Марксом для обозначения низших слоёв пролетариата. Позднее люмпенами стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и другие асоциальные личности). В большинстве случаев люмпен — это лицо, не имеющее никакой собственности и живущее случайными заработками или пользующееся государственными социальными пособиями в различных форма
Люмпенизация общества означает увеличение доли этих слоёв в населении и распространение психологии люмпеновв условиях социального неравенства и кризиса Противостоять этому пытаются много общественных организаций по защите прав человека
detroytred написав:justit Коммунизм-то каким боком? Начали с одного, закончили другим))
Это к тому, что малоимущим не на что жить
detroytred написав:Смотрите: Вы предлагаете пересичным, чтобы у них было, как и у пересичных развитых стран (шевелились...) - отличное предложение! Но!!! А можновладци?! Может и они должны действовать, как и в развитых странах.
Они действуют как могуь. Так же и перечисные не слишком шевелятся, и предпочитают ныть, что можновладци плохие. Однако можновладци разве не из пересичных выросли?
detroytred написав:То есть можновладци!!! (а не кто иной) создают условия для того, чтобы пересичный был заинтересован, чтобы был защищен от нечестных работодателей, произвола, мог отстоять свои права в суде, курсы, переучивание, помощь в адаптации, доступные кредиты, информ. поддержка и т.д, и т.п.
Нечестный работодатель не есть член множества пересичных? Но вот почему-то считается, если мне мало платят, то виноват в первую очередь премьер министр Я об этом.
detroytred написав:Но задача -- чтобы даже пассивные и слабые включились в процесс. Для этого должны быть созданы благоприятные условия.
Кем. Пока сам себе не создашь - никто тебе не создаст. Разумеется классно, если б мне кто-то создал. Но реальная жизнь иная.
Пусть пересичные выберут себе других можновладцив, никто вроде и не запрещает. Не обязательно руководствоваться плакатами на тему: "Выбери меня я буду хороший" Но, видимо и на это пересичному кто-то должен создать условия (думать вместо). Вот кто - не понятно
detroytred написав:Нюанс в том, что эти люмпены не имеют рычагов власти-упоавления
У них есть брусчатка ))
detroytred написав:Для последнего (чтобы было хорошо) нужно было создать условия. Стать площадкой привлечения инвестиций.
Кому нужно было это? Вам или мне? Так мы не создали ничего. Верно? Можновладцям? Так они не создали, возможно потому, что и не нужно им было? Замкнулся круг?