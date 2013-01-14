Додано: Сер 17 жов, 2018 11:07

justit

1. Коммунизм, насколько я помню, базируется на избытке средств. У нас же условия - *не на что жить*. Коммунизм никоим боком.

2. Уравнивание возможностей власть имущих и пересичных - ошибка. Совершенно разные.



Из пересичных можновладци выходят или при форсмажоре, или как исключения.



3. Мало платят на рынке страны -- это условия рынка, которые контролирует, обеспечивает и отвечает премьер-министр и Ко.



Малоплатящий работодатель - лишь следствие деятельности правительства.



4. Кем?!)))

Форд создавал заводы-рабочие места. IBM и т.д.

Кому?

Пересичным, которые не чесались. А собрали пожитки и двинули на конвейер и пр.



За пересичных чесались отцы-основатели, Обамыч, Трампыч и т.д.

Это реальная жизнь стран-обществ, ставших на путь успешных.



Выживают-чешутся пересичные сами, лезя из кожи или забив на всё, в странах, которым ничего не светит.



6. *Пусть пересичные выберут себе сами других можновладцив* = *пусть кушают пирожные*!!!

Никто не запрещает)))





*думать вместо* -- это нормальное разделение труда, нормальное распределение функций в обществе.

Когда дворники полезут разбираться в политике, то сначала в доме исчезнет горячая вода...



7. Бусчатка есть. Перспектив развития от неё нет.



8. Нужно всем в обществе.

И мне.

Но рычаги у кого??))

Не у меня.

Рычаги управления, влияния у можновладцив. С них и спрос. На них и ответственность.

Они наделены правами и следовательно обязанностями, которых нет у меня.



Открываем должностные обязанности гаранта, премьера ... читаем.

Своими правами они пользоваться по полной не забывают, а вот про обязанности упускают.



Претензии к пересичному насчёт его обязанностей?

Так посмотрите, как обеспечена реализация его прав! Только идиот (или фанат в какой-то форме) в ответ будет исполнять свои обязанности по максимуму.



Пересичным по полгода не платили ни копейки, зато они выполняли функции, еще и после рабочего времени, и дома.

Левых доходов не имели. Путевок в санатории не получали, служебного транспорта не имели, получали произвол чиновников, судей, силовиков, бандитов.



Теперь представляем такого судью, премьера, президента.



Тем более от них фанатизма никто не требует ... пусть хоть положенные обязанности выполняют согласно требований документов и норм.