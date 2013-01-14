Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Спочатку треба визначити термін , потім виходячи з визначення починати обговорення Як на мене
а давайте вновь не изобретать велосипед, а ПРОСТО воспользуемся уже сделанным.
Лю́мпен (нем. Lumpen — «лохмотья», лю́мпены, люмпен-пролетариа́т, нем. Lumpenproletariat) — термин, введённый Карлом Марксом для обозначения низших слоёв пролетариата. Позднее люмпенами стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и другие асоциальные личности). В большинстве случаев люмпен — это лицо, не имеющее никакой собственности и живущее случайными заработками или пользующееся государственными социальными пособиями в различных форма
Люмпенизация общества означает увеличение доли этих слоёв в населении и распространение психологии люмпеновв условиях социального неравенства и кризиса Противостоять этому пытаются много общественных организаций по защите прав человека
detroytred написав:justit Коммунизм-то каким боком? Начали с одного, закончили другим))
Это к тому, что малоимущим не на что жить
detroytred написав:Смотрите: Вы предлагаете пересичным, чтобы у них было, как и у пересичных развитых стран (шевелились...) - отличное предложение! Но!!! А можновладци?! Может и они должны действовать, как и в развитых странах.
Они действуют как могуь. Так же и перечисные не слишком шевелятся, и предпочитают ныть, что можновладци плохие. Однако можновладци разве не из пересичных выросли?
detroytred написав:То есть можновладци!!! (а не кто иной) создают условия для того, чтобы пересичный был заинтересован, чтобы был защищен от нечестных работодателей, произвола, мог отстоять свои права в суде, курсы, переучивание, помощь в адаптации, доступные кредиты, информ. поддержка и т.д, и т.п.
Нечестный работодатель не есть член множества пересичных? Но вот почему-то считается, если мне мало платят, то виноват в первую очередь премьер министр Я об этом.
detroytred написав:Но задача -- чтобы даже пассивные и слабые включились в процесс. Для этого должны быть созданы благоприятные условия.
Кем. Пока сам себе не создашь - никто тебе не создаст. Разумеется классно, если б мне кто-то создал. Но реальная жизнь иная.
Пусть пересичные выберут себе других можновладцив, никто вроде и не запрещает. Не обязательно руководствоваться плакатами на тему: "Выбери меня я буду хороший" Но, видимо и на это пересичному кто-то должен создать условия (думать вместо). Вот кто - не понятно
detroytred написав:Нюанс в том, что эти люмпены не имеют рычагов власти-упоавления
У них есть брусчатка ))
detroytred написав:Для последнего (чтобы было хорошо) нужно было создать условия. Стать площадкой привлечения инвестиций.
Кому нужно было это? Вам или мне? Так мы не создали ничего. Верно? Можновладцям? Так они не создали, возможно потому, что и не нужно им было? Замкнулся круг?
justit 1. Коммунизм, насколько я помню, базируется на избытке средств. У нас же условия - *не на что жить*. Коммунизм никоим боком. 2. Уравнивание возможностей власть имущих и пересичных - ошибка. Совершенно разные.
Из пересичных можновладци выходят или при форсмажоре, или как исключения.
3. Мало платят на рынке страны -- это условия рынка, которые контролирует, обеспечивает и отвечает премьер-министр и Ко.
Малоплатящий работодатель - лишь следствие деятельности правительства.
4. Кем?!))) Форд создавал заводы-рабочие места. IBM и т.д. Кому? Пересичным, которые не чесались. А собрали пожитки и двинули на конвейер и пр.
За пересичных чесались отцы-основатели, Обамыч, Трампыч и т.д. Это реальная жизнь стран-обществ, ставших на путь успешных.
Выживают-чешутся пересичные сами, лезя из кожи или забив на всё, в странах, которым ничего не светит.
6. *Пусть пересичные выберут себе сами других можновладцив* = *пусть кушают пирожные*!!! Никто не запрещает)))
*думать вместо* -- это нормальное разделение труда, нормальное распределение функций в обществе. Когда дворники полезут разбираться в политике, то сначала в доме исчезнет горячая вода...
7. Бусчатка есть. Перспектив развития от неё нет.
8. Нужно всем в обществе. И мне. Но рычаги у кого??)) Не у меня. Рычаги управления, влияния у можновладцив. С них и спрос. На них и ответственность. Они наделены правами и следовательно обязанностями, которых нет у меня.
Открываем должностные обязанности гаранта, премьера ... читаем. Своими правами они пользоваться по полной не забывают, а вот про обязанности упускают.
Претензии к пересичному насчёт его обязанностей? Так посмотрите, как обеспечена реализация его прав! Только идиот (или фанат в какой-то форме) в ответ будет исполнять свои обязанности по максимуму.
Пересичным по полгода не платили ни копейки, зато они выполняли функции, еще и после рабочего времени, и дома. Левых доходов не имели. Путевок в санатории не получали, служебного транспорта не имели, получали произвол чиновников, судей, силовиков, бандитов.
Теперь представляем такого судью, премьера, президента.
Тем более от них фанатизма никто не требует ... пусть хоть положенные обязанности выполняют согласно требований документов и норм.
detroytred написав:Кудрявый Трезво оценить не так уж и сложно. Украина строится в мировое разделение труда. Т.е. всё не высококонкурентноспособное производство отомрет-отпадет.*лишние* люди тоже, уедут. Сбалансируется ... и будет так себе...
На этом связь с реальностью "уходит". Именно по причине "не отомрёт" - а ворами уничтожена.(для получения прибыли - именно этот процесс на последнем заседении ВР Украины с лишением депутатской неприкосновенности мы видели - ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ) Именно в этом случае Вас "утратили"("потеряли", как трезвого(или вменяемого) собеседника). Именно в этом смысле Вам трактуют горькую действительность. Почему же не выселять с Украины таких "керманычей"? Как раз для этого существует целая наука: "ЕКОНОМИКА" называется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Спочатку треба визначити термін , потім виходячи з визначення починати обговорення Як на мене люмпен це людина, яка маючи фізично-психологічні можливості для праці ,яка створить йому дохід не менше ніж мінімальна зарплата, але не має бажання ці можливості реалізовувати , тому що очікує що всі ці блага( які можна отримати з доходу в мінімальну зарплату по країні) йому нададуться просто так... Якщо цей варіант терміну - правильний Тоді ясно , що зменшення кількості люмпенів можливо тільки у випадку,коли суспільство зменшить свою допомогу цим люмпенам чим а - змусить останніх самостійно дбати про свої доходи б - той хто не захоче змушуватись - не зможе активно розмножуватись
а давайте вновь не изобретать велосипед, а ПРОСТО воспользуемся уже сделанным. Лю́мпен (нем. Lumpen — «лохмотья», лю́мпены, люмпен-пролетариа́т, нем. Lumpenproletariat) — термин, введённый Карлом Марксом для обозначения низших слоёв пролетариата.
А давайте не будемо порівнювати те що було 150 років тому з тим що є зараз ( тобто визначення Маркса було вірним в 1870 і не є вірним сьогодні).... Так на хвилинку 150-200 років тому селянин навіть працюючи в поті лиця - не завжди міг прогодувати свою родину Тепер, заробити 3700 грн(мінімальна зарплата ) при прожитковому рівні в 1800 грн - може будь-яка , фізично здорова людина.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
detroytred написав:justit 1. Коммунизм, насколько я помню, базируется на избытке средств. У нас же условия - *не на что жить*. Коммунизм никоим боком.
Вам есть на что жить? Вы разве олигарх, или властьимущий? Так почему условному Васе не на что? Чем он хуже Вас?
detroytred написав:2. Уравнивание возможностей власть имущих и пересичных - ошибка. Совершенно разные.
Не уравнивал. Это приписка
detroytred написав:Из пересичных можновладци выходят или при форсмажоре, или как исключения.
А из кого они выходят? Приезжие из земель неведомых что ли?
detroytred написав:Малоплатящий работодатель - лишь следствие деятельности правительства.
Или же следствие безнаказанности + жадности. Но силой мил не станешь.
detroytred написав:6. *Пусть пересичные выберут себе сами других можновладцив* = *пусть кушают пирожные*!!!
Так у нас примерно те же отношения.
detroytred написав:7. Бусчатка есть. Перспектив развития от неё нет.
В смысле? Брусчатка не для этого же.
detroytred написав:8. Нужно всем в обществе. И мне.
Всем? Если бы всем, то делали бы. Стало быть далеко не всем. Не? Подсказать кто есть не "не все"?
detroytred написав:Пересичным по полгода не платили ни копейки, зато они выполняли функции, еще и после рабочего времени, и дома. Левых доходов не имели. Путевок в санатории не получали, служебного транспорта не имели, получали произвол чиновников, судей, силовиков, бандитов.
Если ты работаешь без зарплаты, значит тебе это нравится?
detroytred написав:Тем более от них фанатизма никто не требует ... пусть хоть положенные обязанности выполняют согласно требований документов и норм.
Видишь, что должностное лицо не выполняет что-то - действуй. Пиши заказные письма, жалобы... Не пишешь, ибо "да ну его нафиг"? Ну, значит тебе "намана" и париться ты не хочешь. Ты не виноват, что тебе пофиг. Это они виноваты, и только они.
budivelnik написав:Спочатку треба визначити термін , потім виходячи з визначення починати обговорення Як на мене люмпен це людина, яка маючи фізично-психологічні можливості для праці ,яка створить йому дохід не менше ніж мінімальна зарплата, але не має бажання ці можливості реалізовувати , тому що очікує що всі ці блага( які можна отримати з доходу в мінімальну зарплату по країні) йому нададуться просто так... Якщо цей варіант терміну - правильний Тоді ясно , що зменшення кількості люмпенів можливо тільки у випадку,коли суспільство зменшить свою допомогу цим люмпенам чим а - змусить останніх самостійно дбати про свої доходи б - той хто не захоче змушуватись - не зможе активно розмножуватись
а давайте вновь не изобретать велосипед, а ПРОСТО воспользуемся уже сделанным. Лю́мпен (нем. Lumpen — «лохмотья», лю́мпены, люмпен-пролетариа́т, нем. Lumpenproletariat) — термин, введённый Карлом Марксом для обозначения низших слоёв пролетариата.
А давайте не будемо порівнювати те що було 150 років тому з тим що є зараз ( тобто визначення Маркса було вірним в 1870 і не є вірним сьогодні).... Так на хвилинку 150-200 років тому селянин навіть працюючи в поті лиця - не завжди міг прогодувати свою родину Тепер, заробити 3700 грн(мінімальна зарплата ) при прожитковому рівні в 1800 грн - може будь-яка , фізично здорова людина.
А фізично нездоровій навіть працювати немає потреби - дає трудову і мінзар капає щомісяця.