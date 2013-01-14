Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Горняки шахты "5/6" ГП "Мирноградуголь" присоединились к шахтерским протестам в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня в первую смену начали акцию протеста горняки шахты "5/6" ГП "Мирноградуголь"", - написал он.
Волынец напомнил, что с начала октября протестуют горняки шахт: "Котляревская" ГП "Селидовуголь"; "1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь"; "Капитальная" ГП "Мирноградуголь".
"Также шахта "Центральная" ГП "Мирноградуголь" затапливается из-за постоянного отключения электроэнергии. Задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт достигает почти 1 млрд грн, а точнее 994 млн грн", - отметил Волынец.
При чём речь о казённых шахтёнках. И враг последнее время "ожил" всё чаще доносятся раскаты тяжелого...
У профсоюзов существует два пути решения возникших проблем: 1. Прямой найм углекопов, или иных честных работников за границу(благо паспорта позволяют) 2. Вспомнить, что такое профсоюз - именно профсоюз "Солидарность":
Организовывать шествие утративших какое либо людское подобие "керманычей" в... - по аналогу бегства из Гондураса, предварительно публично разобрав все "полёты", с возвратом нацарёванного из за рубежа. И хай их Моисеи водят....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 17 жов, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В то время, когда по данному поводу существует Прецендентное Решение ЕСПЧ - через колено преломленное отечественными царювальниками.
Нарцисызм, закреплённый имбецилизмом, и неограниченная вера в неприкасаемость, размеры нацарёванного, выведенного,... - для многих уже сыграло плохую службу, единственно "Путин" помогает. Да старый ребе не успокаивается https://bihus.info/verkhivka-administra ... ochasno-ne
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Российская военная промышленность с советских времен зависит от украинского сырья. И Украина, несмотря на прямую военную агрессию и оккупацию войсками РФ части своей территории, продолжает снабжать этим сырьем российские заводы. Пламенные патриотичные речи первых лиц государства давно уже стали неотъемлемой частью любого публичного официального мероприятия. Чем ближе выборы — тем громче и эмоциональнее выступают президент, депутаты и министры. В их выступлениях часто звучат обещания дать отпор российской агрессии и навеки распрощаться с влиянием Москвы. Однако, действия властей зачастую не только не соответствуют этим грозным обещаниям, но и напрямую противоречат им.
Официально Российская Федерация признана в Украине агрессором и оккупантом. Именно так назван восточный сосед в законе “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях”, который был принят Верховной Радой в январе нынешнего года. Но это только видимая сторона российско-украинских взаимоотношений. А есть и другая, теневая, о которой чиновники и депутаты распространяться очень не любят. И касается она в основном вопросов торговли, которая, как известно, между Россией и Украиной не прекращалась ни на день даже в самые сложные периоды обострения межгосударственных отношений.
Товары через российско-украинскую границу перемещаются самые разные. И если торговлю углем, ГСМ и продукцией легкой промышленности еще можно понять и оправдать, то есть совсем уж вопиющие случаи. К таковым можно отнести поставки российским военным предприятиям сырья для производства титана — ильменита и рутила.
Сложно поверить, что такое на самом деле возможно, тем не менее — это факт. Российская военная промышленность с советских времен зависит от украинского сырья. И Украина, несмотря на прямую военную агрессию и оккупацию войсками РФ части своей территории, продолжает снабжать этим сырьем российские заводы. Поставки ильменита и рутила в Россию продолжались в период горячих боевых действий, когда колонны российской военной техники каждый день заходили на территорию Украины, и продолжаются по сей день. И самое неприятное, что осуществляет их не какой-нибудь непатриотичный олигарх, а само украинское государство. Как бы безумно это не выглядело, но именно государственные предприятия ведут поставки ильменитового и рутилового концентрата в Россию.
Рассмотрим подробно, как работает эта схема и кто зарабатывает на ней.
Титановое наследие
Титановая отрасль досталась Украине в наследство от СССР. В Советском Союзе существовал полный цикл титанового производства. При этом сырье для титановой промышленности было только в Украине, в двух областях — в Житомирской и Днепропетровской, а предприятия по переработке находились не только в Украине, но также и в России и Казахстане. Добычу ильменита (титановой руды) в Украине вели два предприятия Иршанский и Вольногорский ГОКи. В дальнейшем сырье с этих предприятий отправлялось на переработку в другие советские республики.
Добыча ильменита
Не все знают, что из титановой руды производят не только металлический титан. На производство металла на самом деле уходит лишь около 10% добытого сырья. В основном же ильменит и рутил применяются в химической промышленности. К примеру, для получения пигментной двуокиси титана, которая используется как краситель. В Украине существуют предприятия, который специализируются как на производстве металлического титана, так и титановой двуокиси. Металл может производить Запорожский титано-магниевый комбинат, химию — Крымский титан, что находится в оккупированном Крыму, а также Сумыхимпром в Сумах.
После распада СССР Украина находилась в наиболее выгодном положении по сравнению с Россией и Казахстаном, так как имела не только мощности по переработке титана, но и сырье. Однако, со временем именно украинские производители стали испытывать трудности. В то же время казахстанский завод в Усть-Каменогорске и российское предприятие ВСМПО — АВИСМА (крупнейший производитель титана в мире) продолжали успешно работать на украинском сырье.
Украинские титановые активы долгое время оставались в собственности государства и постоянно оказывались в центре различных коррупционных схем. Исключение составляла только частная компания “Велта”, которая с нуля построила новый ГОК и стала добывать ильменит уже в 2000-х годах. В период президентства Януковича контроль над государственными активами по добычи и переработке титана получил олигарх Дмитрий Фирташ. Для этого ему даже не понадобилось приватизировать активы. Достаточно было поставить на Иршанский и Вольногорский ГОКи своих менеджеров, а завод “Сумыхимпром” загнать в долги, что привело к искусственному банкротству этого предприятия.
Ситуация стала меняться в 2014 году, после революции. Новая власть изгнала людей Фирташа с государственных предприятий, и, казалось, коррупции в отрасли наконец будет положен конец. Но не тут-то было. Вместо менеджеров Фирташа на Иршанский и Вольногорский ГОКи, правительство Арсения Яценюка поставило управленцев другого одиозного бизнесмена — Николая Мартыненко. В 2014 году два эти предприятия были объединены в одну “Объединенную горно-химическую компанию” (ОГХК), которую возглавил связанный с Мартыненко Руслан Журило. В то время Мартыненко, как известно, был народным депутатом от партии “Народный фронт”, лидером которой является Яценюк, и считался одним из главных спонсоров этой политической силы.
Мартыненко и его “прокладки”
О махинациях Николая Мартыненко написано уже достаточно, поэтому мы не будем подробно разбирать их в этой статье. НАБУ занимается расследованием деятельности менеджеров Мартыненко и его фирм-прокладок уже несколько лет. Еще в 2016 году следователями было установлено, что подконтрольные Мартыненко Иршанский и Вольногорский ГОКи, входящие в состав государственного ПАО ОГХК, продавали ильменитовое сырье покупателям не на прямую, а через связанную с Мартыненко компанию-посредник — австрийскую фирму Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. При этом посреднику сырье продавалось по заниженной цене, в результате чего государственные предприятия несли убытки, а вся прибыль оседала на счетах Bollwerk. Детали этой преступной схемы на своем брифинге в январе 2017 года озвучил директор НАБУ Артем Сытник.
Впрочем, самое интересное в этой истории еще впереди. Беда не только в том, что государственные предприятия работают себе в убыток, обогащая сомнительных посредников. Главное в этой истории, кому эти самые посредники в дальнейшем перепродают титановое сырье. Согласно данным украинской таможни, ильменитовый и рутиловый концентрат из Украины продается на российские предприятия. В том числе и на военные заводы.
Титан для Ростеха
Ниже представляю вашему вниманию скрины из украинской таможенной базы. Эти данные являются закрытыми, однако ни для кого не секрет, что коррумпированные чиновники торгуют этой информацией, и потому ее можно найти в свободном доступе, в сети. В списке экспортных операций за 2017 г и первое полугодие 2018 г можно легко отследить куда, кому и на каких условиях поставляли ильменитовый и рутиловый концентрат украинские предприятия.
Среди покупателей украинского титанового сырья у ГОКов, входящих в ПАО “ОГХК”, можно увидеть ряд российских компаний. К примеру ООО “ЭСАБ Тюмень” и ООО “ЭСАБ СВЭЛ” (Санкт-Петербург) — это заводы, которые занимаются производством сварочных электродов. Но гораздо больший интерес для нас в данном случае представляет другое российское предприятие — “Ависма”, которое расположено в городе Березники Пермского края. Эта компания является дочерней структурой крупного производителя оружия — корпорации “Ростех”. В состав этой корпорации входят и “Рособоронэкспорт”, и концерн “Калашников”, и компания “Вертолеты России” и другие военные предприятия. Таким образом, по факту мы видим, что украинское госпредприятие “Объединенная горно-химическая компания” совершенно спокойно продает для российской государственной корпорации “Ростех” титановое сырье для производства оружия. Которое затем, очевидно, применяется против наших же военных на востоке Украины. Причем торговые операции между ОГХК и Ависмой в 2017-2018 гг проводятся через всю ту же связанную с Мартыненко “прокладку” Bollwerk.
О том, что Мартыненко торгует титановым концентратом с Россией через австрийскую фирму Bollwerk, еще в 2015 году писало австрийское издание “Курьер”. В материале говорилось, что украинская “Объединенная горно-химическая компания” через посредника продает титановую руду российской “ВСМПО-Ависма”.
С тех пор прошло три года. За это время сам Мартыненко стал фигурантом расследования НАБУ, был задержан и взят на поруки. Кроме того, были арестованы и позже выпущены под залог ряд связанных с Мартыненко менеджеров, в том числе и руководитель ОГХК Руслан Журило. Однако, несмотря на громкие скандалы и обнародованную НАБУ информацию, описанная австрийцами еще в 2015 году ситуация не изменилась. Поставки титановой руды для оборонной промышленности страны-агрессора по-прежнему идут через связанную с Мартыненко компанию Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG, которая фигурировала в расследованиях 3 года назад. А также через еще одну, новую “прокладку” Taunus Chemical GmbH, которую журналисты также связывают с Мартыненко.
Казалось бы, ПАО “Объединенная горно-химическая компания” находится в собственности государства, и правительству ничего не стоит разобраться в ситуации. Решение о замене менеджмента на титановых ГОКах принимается в Министерстве экономического развития и торговли, которое возглавляет бывший депутат от БПП и бывший глава Нацбанка (назначался по квоте Турчинова в 2014 году) Степан Кубив. Но в министерстве будто не замечают проблемы, и упорно продолжают торговать ильменитом через австрийские фирмы, засвеченные в скандалах и уголовных делах. Прекрасно понимая, куда украинское сырье идет дальше, и что в конечном счете наш ильменит превращается в российское оружие. Ведь если любой желающий может в открытых источниках посмотреть данные в украденной таможенной базе, то главные государственные управленцы тем более в курсе происходящего.
В Украине принято считать, что Россия ведет против нас гибридную войну. То есть воюет как бы неофициально, формально сохраняя видимость мирных отношений. Но при этом совершенно неясно, какую войну с Россией ведем мы. Получается, что тоже гибридную, раз умудряемся одновременно воевать и поставлять стране агрессору сырье для военной промышленности. Выходит, что и для украинских чиновников войны с Россией тоже как бы нет.
Грустно осознавать, что снабжает российскую оборонную промышленность необходимым сырьем не какой-нибудь там Медведчук или Мураев, а якобы “патриотичное” украинское правительство. А если быть точным, то те его представители, которые представляют парламентскую фракцию так называемых “ястребов”, то есть Народный фронт, известный самой жесткой позицией в отношении России. На публику призывая усилить санкции против России и ввести с ней визовый режим, по факту представители Народного фронта зарабатывают на поставках сырья российскому производителю оружия.
И это еще далеко не вся история. Согласно данным из различных источников, государство отправляет украинский ильменит не только российскому “Ростеху”, но и в оккупированный крым, на завод “Крымский титан”, который до сих пор принадлежит олигарху Фирташу. Правда, в отличие от “Ависмы” это предприятие производит не металлический титан, а химическую продукцию на его основе. Туда сырье отправляется уже не через австрийских, а через турецких посредников. Впрочем, это тема отдельного расследования.
Пока же остается лишь констатировать, что за патриотической риторикой нынешних высокопоставленных лиц зачастую оказывается ровно та же антиукраинская изнанка, что была и у их предшественников. Причем, ирония судьбы в данном случае состоит в том, что свидетельства своих коррупционных деяний чиновники сами же и сливают за деньги в публичный доступ, когда нелегально торгуют таможенными базами. Если бы политикам выдавали политическую премию Дарвина, то украинские дельцы, безусловно, заслуживали бы ее в первую очередь.
Странно, что отравления в Армянске не увязывают с появлением там иных - военных технологий работы с титаном.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Вы только умеете жонглировать понятиями, о которых даже не имеете представления. PS. Как там с бегством окружения Порошенко, смогли сопоставить 2 одинаковых текста от 2017 и 2018 годов ? так это я ещё за предыдущие года похожие тексты не искал. Вумный, вы наш
Интересно сравнить с текстами про бегство Ющенко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Донбас – це не міф. Це складний клубок міфів, переплетених між собою. Вони живуть, відмирають, конкурують один із одним, пише для "Тижня" Юрій Дорошенко
Російсько-українська війна, ареною якої якраз і стали донецькі степи, розвіяла деякі старі міфи та породила чимало нових. Пересічній людині легко заплутатися в цьому. Ми часто оперуємо поняттями: Донбас радянський, інтернаціональний, Донбас проросійський, сєпарський, Донбас шахтарський, Донбас кримінальний, Донбас Януковича, Донбас промисловий, Донбас порубіжний… Тепер – Донбас окупований, Донбас визволений.
Чи існує взагалі український Донбас, чи це регіон, де засіли тільки росіяни, які ненавидять Україну, тож їх треба відокремити від нас, як дехто твердить, зокрема знаний письменник Василь Шкляр? Є міфи, але є й реальність. Якщо побіжно, то реальність проста: на Донбасі всі (незалежно від походження) їдять борщ, а не щі, та "гакають" і "шокають", а не "ґаварят" і "чтокают". Якщо серйозніше, то справді: це досить яскравий регіон, де населення не встигло вистоятися, вибродити, як молоде вино, з багатьма суперечностями, характеризується багатонаціональністю, строкатою релігійністю, де ще міцний пострадянський світогляд, адже саме тут був плацдарм й інкубатор "нової радянської людини". Також великий Донбас (Донецька й Луганська області) географічно скроєно (не вельми доладно) з кількох регіонів: Слобожанщини, Приазов’я та, власне, Донецького кряжу.
Літератори – освічені люди, тому їм немає потреби нагадувати, що Донеччина – це край, де народилися та жили автор знаменитої пісні "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…" Михайло Петренко, поет Микола Чернявський, діяч Української Центральної Ради Микита Шаповал, письменник Спиридон Черкасенко, ініціатор українізації Микола Скрипник, поет Володимир Сосюра, співак Анатолій Солов’яненко, академік Іван Дзюба, Святійший патріарх Філарет (Денисенко), письменник Сергій Жадан і чимало інших осіб, чия українськість не викликає сумніву. Таким яскравим списком може похвалитися не кожен наш регіон. Також не забуваймо, що донбасівцями є герої Небесної сотні та тисячі добровольців, вояків, які віддали своє життя в обороні рідного краю від московської навали. А як викреслити свідомих громадян, які вийшли на площі в Донецьку під синьо-жовтими прапорами 28 квітня 2014 року?
Путінська окупаційна "русская весна" захлинулася на Донбасі. У моєму краї населення не виявило належного ентузіазму, вгледівши російські триколори, танки й БТРи на своїх вулицях. Однак Донбас – це не Крим. Тут план кремлівських стратегів провалився, довелося міняти все на марші, напряму заводячи регулярні війська РФ і призначаючи московських гауляйтерів. У нас не всі були готові належним чином боронити український суверенітет, але ще менше людей хотіло йти за Росію. Майже два місяці під держустановами міст і містечок Донбасу всі спостерігали таку картину: всередині приміщення десяток озброєних людей, які приїхали з Росії, та зо два десятки екзальтованих бабусь зовні. Плюс батюшка зі служками Московського патріархату – ще та зондеркоманда "русского мира". Усі інші штурми та блокування українських військових – інспіровані та проплачені акції спецслужб Росії. Так званий "референдум" став апофеозом фальшування й абсурду.
Донеччина багатогранна. "У нас на Данбасє на украінском нє разгаварівают. Ти нє настаящій данєцкій", – доводилося мені чути. Особливо за часів Януковича, коли "землячки" посунули в столицю косяками. На цю фразу я завжди відповідав запитанням: а де поховані твої бабуся, дідусь? І майже завжди людина ніяковіла, а потім виявлялося, що де завгодно, лише не в нашому краї. Я ж у відповідь казав, що мої пращури не є зайдами, можу показати могили мого діда, прадіда та прапрадіда. Тож про що дискутувати з перекотиполем? А перед самою війною я був на Донеччині та, щоб не привертати до себе зайвої уваги, намагався говорити російською, але майже завжди чув у відповідь: "Говорітє на украінском – ето нам так нравітся!".
Ще на початку 1990 років я, ще школяр, нерідко ходив у вишиванці, яку купив мені дідусь у художньому салоні на вулиці Артема в Донецьку, та із синьо-жовтим значком. Був тоді активістом "Просвіти", дописував до українськомовної донецької газети "Східний часопис". І ніякої агресії в ті досить непрості часи, коли могли й просто так надавати по голові, надивившись перших бойовиків у відеосалонах, я не відчував. Хіба часом виникало здивування, цікавість.
Легше докопатися до покладів кам’яного вугілля, ніж до всіх закапелків донецької ментальності. Тут потрібно мати японське терпіння, витримку та вміння зосереджуватися на деталях. Саме такі риси має знаний дослідник Гіроакі Куромія (автор книги "Свобода й терор у Донбасі"). "Донбас – найвищою мірою українська земля", – каже професор і наголошує, що для цього регіону демократія, свобода, егалітаризм також є національною ідеєю, як і для решти земель. Він однозначно стверджує, що конфлікт у цей край принесла Росія, і для нього український Донбас – це беззаперечна реальність, як і неминуче та необхідне повернення його в Україну.
Не заперечуватиму, мені знайомі з дитинства бравурні, але дещо штучні та фальшиві фрази "Донбас нікто нє ставіл на колєні" та "Донбас порожняк нє гоніт". Їх уже зачовгали регіонали, а тому видаються значно щирішими рядки Володимира Сосюри: "Шумлять сади над брегетами в моєї юності краю. Де я не був, а все ж думками лечу в Донеччину мою". Упевнений, що ближчими вони є й цілому поколінню наших співгромадян (по обидва боки лінії розмежування), які народилися в Донецькій та Луганській областях і прагнуть кращого, європейського, майбутнього для себе та своїх нащадків. Легковажити Донбасом гріх. Навіть неслухняних дітей не виганяють із хати. Як писав іще один великий донеччанин Василь Стус: "Доля Донбасу – це майбутня доля України".
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!