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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4009401040114012
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:19

Это сегодня (на носу зима, холода):
Шахтеры из Волынской области пикетируют Раду
https://www.ostro.org/general/society/news/556914/
18.10.2018 10:52.
Несколько десятков горняков шахты "Нововолынская" пикетируют Верховную Раду с требованием увеличить финансирование шахты и погасить задолженность по заработной плате.
Киев, 18 октября 2018
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:22

А как бы ни свирепствовала цензура, но порой вести с фронта просачиваются
http://kumar.dn.ua/news/za_sutki_pod_ma ... 10-18-7404
На великий жаль за ребятами, но это информация только из Марьинки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:57

  Kudrjavuy написав:У меня на руках, официальный ответ от его администрации(уже в лике Президента Украины):
"- А Вы бегите куда хотите."

На запрос к обращению в Конституционный Суд на выполнение ст. Конституции Украины №3.

а скан-копию приложить ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:45

На дне. Украина по уровню личного богатства уступает Камеруну, Кении и Бангладеш
https://www.ostro.org/general/society/news/556996/
19.10.2018 13:33.

Украина занимает 123-е место в мире по уровню личного богатства украинцев, который составляет 1563 доллара. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, - сообщает "Экономическая правда".

Согласно отчету, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран в рейтинге по уровню богатства в 1563 долл США на одного взрослого жителя.

Ближайшие соседи впереди – Непал (2054 долл), Камерун (2282 долл), Кения (2306 долл) Бангладеш (2332 долл), Лесото (2640 долл).

Позади в списке – Беларусь (1563 долл), Таджикистан (1364 долл), Замбия (1197 долл), Сирия (1190 долл), Мали (1094 долл).

На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс долл и США с почти 404 тыс долл.

В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Худшие позиции в списке из 140 стран в ДРК (331 дол), Эфиопии (167 долл) и Малави (141 долл).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:47

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:У меня на руках, официальный ответ от его администрации(уже в лике Президента Украины):
"- А Вы бегите куда хотите."

На запрос к обращению в Конституционный Суд на выполнение ст. Конституции Украины №3.

а скан-копию приложить ?

Вы бы сразу :shock: : Ключи от квартиры, где деньги лежат - просили. :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:11

Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60% :D

https://interfax.com.ua/news/economic/538975.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:30

  19yuriy91 написав:Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60% :D

https://interfax.com.ua/news/economic/538975.html

у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:11

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:У меня на руках, официальный ответ от его администрации(уже в лике Президента Украины):
"- А Вы бегите куда хотите."

На запрос к обращению в Конституционный Суд на выполнение ст. Конституции Украины №3.

а скан-копию приложить ?

Вы бы сразу :shock: : Ключи от квартиры, где деньги лежат - просили. :D

Значит, трёп обычный.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:13

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?


А вот пример самой народной власти.
Cler переезжайте туда
pesikot
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  #<1 ... 4009401040114012
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