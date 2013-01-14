Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Шахтеры из Волынской области пикетируют Раду https://www.ostro.org/general/society/news/556914/ 18.10.2018 10:52. Несколько десятков горняков шахты "Нововолынская" пикетируют Верховную Раду с требованием увеличить финансирование шахты и погасить задолженность по заработной плате. Киев, 18 октября 2018
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Украина занимает 123-е место в мире по уровню личного богатства украинцев, который составляет 1563 доллара. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, - сообщает "Экономическая правда".
Согласно отчету, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран в рейтинге по уровню богатства в 1563 долл США на одного взрослого жителя.
Позади в списке – Беларусь (1563 долл), Таджикистан (1364 долл), Замбия (1197 долл), Сирия (1190 долл), Мали (1094 долл).
На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс долл и США с почти 404 тыс долл.
В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.
Худшие позиции в списке из 140 стран в ДРК (331 дол), Эфиопии (167 долл) и Малави (141 долл).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:У меня на руках, официальный ответ от его администрации(уже в лике Президента Украины): "- А Вы бегите куда хотите."
На запрос к обращению в Конституционный Суд на выполнение ст. Конституции Украины №3.
а скан-копию приложить ?
Вы бы сразу : Ключи от квартиры, где деньги лежат - просили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.