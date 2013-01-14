pesikot написав:
А вот пример самой народной власти.
Только для Вас, как "особо одарённого" (я уже наверное 100 страниц пишу.)
Такая же картинка и на подконтрольной части.
Мариуполь - кондитерка.???
Список выставлял не "цехов малых", а гигантов с полным циклом.
Константиновка, Краматорск, Покровск, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Кураховка, Горняк, Мариуполь, ......
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Один "Славтяжмаш" чего стоит.(там было последние в Украине станки и оборудование позволяющее....)Именно для уничтожения остатков промышленности в Украине и идёт сегодняшний процесс.(этакий договорнячёк между соседями по Марбелье)
Вместо восстановления решалово криминалом- кто будет вырезать.(по официальному аналогу химического завода в Константиновке - звучит "Днепропетровская фирма" - это из Запорожья поднявшиеся на шлаковых отвалах завода Петровского. и Куда отправляют - в Приднестровье.). А вырезают уже и рельсовый путь магистральный. Шахты бросают без откачки воды,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.