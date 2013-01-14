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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4010401140124013
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:10

  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60% :D

https://interfax.com.ua/news/economic/538975.html

у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...


Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:10

  19yuriy91 написав:и ещё, подорожание на фоне очень вероятных дерибана украинских гпзоносных месторождений в это самое время.


Как раз сегодня делили какие-то месторождения.

https://poltava.depo.ua/rus/poltava/per ... 1019855658
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:13

  Shram написав:
Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.

Вам в ДНР или ЛНР, так самая народная власть.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:19

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:и ещё, подорожание на фоне очень вероятных дерибана украинских гпзоносных месторождений в это самое время.


Как раз сегодня делили какие-то месторождения.

https://poltava.depo.ua/rus/poltava/per ... 1019855658


судьба государственных месторождений решается как и положено - с рекрутизацией титушни и обливанием дерьмом несогласных.
всё в правовом поле
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  pesikot написав:
А вот пример самой народной власти.

Только для Вас, как "особо одарённого" (я уже наверное 100 страниц пишу.)
Такая же картинка и на подконтрольной части.
Мариуполь - кондитерка.???
Список выставлял не "цехов малых", а гигантов с полным циклом.
Константиновка, Краматорск, Покровск, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Кураховка, Горняк, Мариуполь, ......
............................................................
Один "Славтяжмаш" чего стоит.(там было последние в Украине станки и оборудование позволяющее....)
Именно для уничтожения остатков промышленности в Украине и идёт сегодняшний процесс.(этакий договорнячёк между соседями по Марбелье)
Вместо восстановления решалово криминалом- кто будет вырезать.(по официальному аналогу химического завода в Константиновке - звучит "Днепропетровская фирма" - это из Запорожья поднявшиеся на шлаковых отвалах завода Петровского. и Куда отправляют - в Приднестровье.). А вырезают уже и рельсовый путь магистральный. Шахты бросают без откачки воды,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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