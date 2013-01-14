Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав: А вот пример самой народной власти.
Только для Вас, как "особо одарённого" (я уже наверное 100 страниц пишу.) Такая же картинка и на подконтрольной части. Мариуполь - кондитерка.??? Список выставлял не "цехов малых", а гигантов с полным циклом. Константиновка, Краматорск, Покровск, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Кураховка, Горняк, Мариуполь, ...... ............................................................ Один "Славтяжмаш" чего стоит.(там было последние в Украине станки и оборудование позволяющее....) Именно для уничтожения остатков промышленности в Украине и идёт сегодняшний процесс.(этакий договорнячёк между соседями по Марбелье) Вместо восстановления решалово криминалом- кто будет вырезать.(по официальному аналогу химического завода в Константиновке - звучит "Днепропетровская фирма" - это из Запорожья поднявшиеся на шлаковых отвалах завода Петровского. и Куда отправляют - в Приднестровье.). А вырезают уже и рельсовый путь магистральный. Шахты бросают без откачки воды,..... Углекопов, шо рабов - голодом морят. По сути идёт обратный процесс - "за свои" углекопы работают, а с них ещё и бабло берут. Бо пацаны уже порешали чьи шахты будут и кому будут проданы. Бабки наверное уже заплачены. Номера телефонов с объявлений выставлял - единственный востребованный вид деятельности разрушение производственных площадей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Да не надо продолжать. И так понятен ваш уровень. Вы просто врёте, врёте и ещё раз врёте. Если вас поймали на конкретном вранье, вы вранье признаете, после нескольких напоминаний. Но потом продолжите писать сюда тонны вранья.
pesikot написав:Kudrjavuy Да не надо продолжать. И так понятен ваш уровень. Вы просто врёте, врёте и ещё раз врёте. Если вас поймали на конкретном вранье, вы вранье признаете, после нескольких напоминаний. Но потом продолжите писать сюда тонны вранья.
- Где то я это уже слышал? - Не с 2014 года? по Крыму? - Нееее! С 1992 года! Поинтересуйтесь, за уголовную статью у пана Охрименко? Кто оказалось за всем беспределом стоит? И кто ...опу курирует?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кого - кого, но пана Терещенко, что от сытой старости во Франции, вернулся в Украину "поднимать Родину" - стыдно обвинять во лжи. Или актёра Пашинина, что только начал понимать происходящее? Потрудитесь, батенька, сами перепроверить ту выставленную информацию. И не приведи господь Вам оказаться в этой клоаке!
Отсюда и исход коренного населения сравнимый с бегством из Гондураса. Только выживают его далеко не украинцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.