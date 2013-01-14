RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4010401140124013
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:10

  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60% :D

https://interfax.com.ua/news/economic/538975.html

у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...


Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 26.03.16
Подякував: 133 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:10

  19yuriy91 написав:и ещё, подорожание на фоне очень вероятных дерибана украинских гпзоносных месторождений в это самое время.


Как раз сегодня делили какие-то месторождения.

https://poltava.depo.ua/rus/poltava/per ... 1019855658
freeze
4
 
Повідомлень: 8304
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2369 раз.
Подякували: 3276 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:13

  Shram написав:
Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.

Вам в ДНР или ЛНР, так самая народная власть.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:19

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:и ещё, подорожание на фоне очень вероятных дерибана украинских гпзоносных месторождений в это самое время.


Как раз сегодня делили какие-то месторождения.

https://poltava.depo.ua/rus/poltava/per ... 1019855658


судьба государственных месторождений решается как и положено - с рекрутизацией титушни и обливанием дерьмом несогласных.
всё в правовом поле
19yuriy91
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 15.09.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  pesikot написав:
А вот пример самой народной власти.

Только для Вас, как "особо одарённого" (я уже наверное 100 страниц пишу.)
Такая же картинка и на подконтрольной части.
Мариуполь - кондитерка.???
Список выставлял не "цехов малых", а гигантов с полным циклом.
Константиновка, Краматорск, Покровск, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Кураховка, Горняк, Мариуполь, ......
............................................................
Один "Славтяжмаш" чего стоит.(там было последние в Украине станки и оборудование позволяющее....)
Именно для уничтожения остатков промышленности в Украине и идёт сегодняшний процесс.(этакий договорнячёк между соседями по Марбелье)
Вместо восстановления решалово криминалом- кто будет вырезать.(по официальному аналогу химического завода в Константиновке - звучит "Днепропетровская фирма" - это из Запорожья поднявшиеся на шлаковых отвалах завода Петровского. и Куда отправляют - в Приднестровье.). А вырезают уже и рельсовый путь магистральный.
Шахты бросают без откачки воды,.....
Углекопов, шо рабов - голодом морят.
По сути идёт обратный процесс - "за свои" углекопы работают, а с них ещё и бабло берут.
Бо пацаны уже порешали чьи шахты будут и кому будут проданы. Бабки наверное уже заплачены.
Номера телефонов с объявлений выставлял - единственный востребованный вид деятельности разрушение производственных площадей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 20.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:44

Kudrjavuy
Да не надо продолжать. И так понятен ваш уровень.
Вы просто врёте, врёте и ещё раз врёте. Если вас поймали на конкретном вранье, вы вранье признаете, после нескольких напоминаний.
Но потом продолжите писать сюда тонны вранья.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:49

  pesikot написав:Kudrjavuy
Да не надо продолжать. И так понятен ваш уровень.
Вы просто врёте, врёте и ещё раз врёте. Если вас поймали на конкретном вранье, вы вранье признаете, после нескольких напоминаний.
Но потом продолжите писать сюда тонны вранья.

:D :mrgreen: :mrgreen:
- Где то я это уже слышал?
- Не с 2014 года? по Крыму?
- Нееее! С 1992 года!
Поинтересуйтесь, за уголовную статью у пана Охрименко?
Кто оказалось за всем беспределом стоит?
И кто ...опу курирует?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 20.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:53

Kudrjavuy
Вы постоянно врёте, а когда вас поймали на вранье, то генерите новое враньё.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:04

Кого - кого, но пана Терещенко, что от сытой старости во Франции, вернулся в Украину "поднимать Родину" - стыдно обвинять во лжи.
Или актёра Пашинина, что только начал понимать происходящее?
Потрудитесь, батенька, сами перепроверить ту выставленную информацию.
И не приведи господь Вам оказаться в этой клоаке!

Отсюда и исход коренного населения сравнимый с бегством из Гондураса.
Только выживают его далеко не украинцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 20.09.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:12

Kudrjavuy
Совсем на бред перешли
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4010401140124013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5265
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Прошу помощи (1)
19.10.2018 21:08
Конкорд (4829)
19.10.2018 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.