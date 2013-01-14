Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:30

pesikot написав:

А вот пример самой народной власти.

А вот пример самой народной власти.

Только для Вас, как "особо одарённого" (я уже наверное 100 страниц пишу.)Такая же картинка и на подконтрольной части.Мариуполь - кондитерка.???Список выставлял не "цехов малых", а гигантов с полным циклом.Константиновка, Краматорск, Покровск, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Кураховка, Горняк, Мариуполь, ..................................................................Один "Славтяжмаш" чего стоит.(там было последние в Украине станки и оборудование позволяющее....)Вместо восстановления решалово криминалом- кто будет вырезать.(по официальному аналогу химического завода в Константиновке - звучит "Днепропетровская фирма" - это из Запорожья поднявшиеся на шлаковых отвалах завода Петровского. и Куда отправляют - в Приднестровье.). А вырезают уже и рельсовый путь магистральный.Шахты бросают без откачки воды,.....Углекопов, шо рабов - голодом морят.По сути идёт обратный процесс - "за свои" углекопы работают, а с них ещё и бабло берут.Бо пацаны уже порешали чьи шахты будут и кому будут проданы. Бабки наверное уже заплачены.Номера телефонов с объявлений выставлял - единственный востребованный вид деятельности разрушение производственных площадей.