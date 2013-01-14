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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:19
Мне льстит, что в РФ подняли вопрос о рае - каждому(обещанному их фюрером).
От "ядерной дубинки" их фюрера....
Благо комплекс Межгорье в горе Ямантау уже закончен. (насколько я знаком в 13м его ещё строили, хотя там комплекс неизмеримый - строиться будет постоянно)
Ему по цимбалам, а вот население...???
Картинки апокалипсиса воображение само рисует.
Интересно существует ли граница имбецилёза растущего от влияния "Геббельсовщины" в РФ?
Или дурной пример Киселёвщины вырос в "неистовый Вой" их обезумевшего фюрера?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:40
19yuriy91 написав: Cler написав:
у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...
вам же объяснили, что это - перемога!
или не понятно?
а если серьёзно, то да, могли б и пораньше.
1) Какой бы срок предупреждения вас устроил? И зачем это лично вам?
2) О повышении талдычат уже год, все давно знают, что будут повышать тарифы. О чем вообще речь?
3) что за "дерибан газовых месторождений"?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:45
Shram написав:
Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.
Деньги от МВФ нужны, чтобы погасить долги.
Или вы предлагаете дефолт?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:02
Starikan написав:Или вы предлагаете дефолт?
Дефолт не самое страшное, что может произойти в жизни. И после обьявления дефолта будет светить солнце, все будут ездить на работу и делать много других обыденных вещей.
Обычно дефолт заканчивается очередной реструктуризацией долгов, да еще на более льготных условиях.
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