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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4012401340144015>
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:19

Мне льстит, что в РФ подняли вопрос о рае - каждому(обещанному их фюрером).
От "ядерной дубинки" их фюрера.... :cry:
Благо комплекс Межгорье в горе Ямантау уже закончен. (насколько я знаком в 13м его ещё строили, хотя там комплекс неизмеримый - строиться будет постоянно)
Ему по цимбалам, а вот население...???

Картинки апокалипсиса воображение само рисует.
Интересно существует ли граница имбецилёза растущего от влияния "Геббельсовщины" в РФ?
Или дурной пример Киселёвщины вырос в "неистовый Вой" их обезумевшего фюрера?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:40

  19yuriy91 написав:
  Cler написав: у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...
вам же объяснили, что это - перемога!
или не понятно?
а если серьёзно, то да, могли б и пораньше.

1) Какой бы срок предупреждения вас устроил? И зачем это лично вам?
2) О повышении талдычат уже год, все давно знают, что будут повышать тарифы. О чем вообще речь?
3) что за "дерибан газовых месторождений"?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:45

  Shram написав: Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.

Деньги от МВФ нужны, чтобы погасить долги.
Или вы предлагаете дефолт?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:02

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Starikan написав:Или вы предлагаете дефолт?


Дефолт не самое страшное, что может произойти в жизни. И после обьявления дефолта будет светить солнце, все будут ездить на работу и делать много других обыденных вещей.
Обычно дефолт заканчивается очередной реструктуризацией долгов, да еще на более льготных условиях.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:28

  19yuriy91 написав:
  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60% :D

https://interfax.com.ua/news/economic/538975.html

у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...


вам же объяснили, что это - перемога!
или не понятно?

а если серьёзно, то да, могли б и пораньше.
и ещё, подорожание на фоне очень вероятного дерибана украинских газоносных месторождений в это самое время.

перемога будет, когда народ хотя бы вернётся до домайданного уровня, но похоже пока только вниз... :(
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Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:33

  Shram написав:
  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60% :D

https://interfax.com.ua/news/economic/538975.html

у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...

Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.

вот именно "чтобы усидеть в креслах", но зачем стране эти сидельщики в креслах, которые не связыаают своё будущее с этой страной? для страны было бы лучще как можно скорее избавиться от этих временщиков...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:37

  freeze написав:
Starikan написав: Или вы предлагаете дефолт?
Дефолт не самое страшное, что может произойти в жизни. И после обьявления дефолта будет светить солнце, все будут ездить на работу и делать много других обыденных вещей.
Обычно дефолт заканчивается очередной реструктуризацией долгов, да еще на более льготных условиях.

Я просто поинтересовался :wink: а вы как-то очень легкомысленно относитесь к дефолту.
В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.

Вообще-то на валютной ветке большинство с нетерпением ожидало транша и спрашивало друг друга: неужели кабмин примет популистское решение и не повысит цену на газ?

И уж совершенно не понял претензию "не предупредили".
Не предупредили, потому что еще не договорились с МВФ.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 19 жов, 2018 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:39

  Starikan написав:
  Shram написав: Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.

Деньги от МВФ нужны, чтобы погасить долги.
Или вы предлагаете дефолт?


Дефолт нужно было объявлять в 2014-15 годах.
Был актуальный статус жертвы, были новые условно прозападные лица во власти с большим кредитом доверия, тема Украины была на слуху, вину за дефолт было легко переложить на попередников, выходить из кризиса было бы проще.
Теперь уже многое упущено.
Классический цугцванг - или дефолт, или затягивание поясов населению.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:56

  Shram написав:
  Starikan написав:
  Shram написав: Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.
Деньги от МВФ нужны, чтобы погасить долги.
Или вы предлагаете дефолт?
Дефолт нужно было объявлять в 2014-15 годах.
Был актуальный статус жертвы, были новые условно прозападные лица во власти с большим кредитом доверия, тема Украины была на слуху, вину за дефолт было легко переложить на попередников, выходить из кризиса было бы проще.
Теперь уже многое упущено.
Классический цугцванг - или дефолт, или затягивание поясов населению.

Что-то просто у вас получается: хотим - платим, хотим - отказываемся платить.
"Так дела не делают" (с) :wink:
Такое только Игорь Валерьевич может себе позволить, а в случае чего слиняет на историческую родину.

Кстати, именно тогда миссис Яресько (так сказать, уполномоченная Штатов) пыталась изобразить что-то вроде дефолта, но почти безуспешно.

И к чему тут "чтобы усидеть в креслах" ? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:04

  Shram написав:затягивание поясов населению

только зачем же зятягивать их на шее украинцев?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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