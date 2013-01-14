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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4012401340144015
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:08

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Starikan написав:В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.


Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?
Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?
Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.
Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже.
Этого никто не допустит, поэтому я в принципе не переживаю по поводу кратных девальваций или дефолтов.
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