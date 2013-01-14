Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:08

Starikan написав: В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.



Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже.Этого никто не допустит, поэтому я в принципе не переживаю по поводу кратных девальваций или дефолтов.