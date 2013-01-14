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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:19
Мне льстит, что в РФ подняли вопрос о рае - каждому(обещанному их фюрером).
От "ядерной дубинки" их фюрера....
Благо комплекс Межгорье в горе Ямантау уже закончен. (насколько я знаком в 13м его ещё строили, хотя там комплекс неизмеримый - строиться будет постоянно)
Ему по цимбалам, а вот население...???
Картинки апокалипсиса воображение само рисует.
Интересно существует ли граница имбецилёза растущего от влияния "Геббельсовщины" в РФ?
Или дурной пример Киселёвщины вырос в "неистовый Вой" их обезумевшего фюрера?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:40
19yuriy91 написав: Cler написав:
у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...
вам же объяснили, что это - перемога!
или не понятно?
а если серьёзно, то да, могли б и пораньше.
1) Какой бы срок предупреждения вас устроил? И зачем это лично вам?
2) О повышении талдычат уже год, все давно знают, что будут повышать тарифы. О чем вообще речь?
3) что за "дерибан газовых месторождений"?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:45
Shram написав:
Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.
Деньги от МВФ нужны, чтобы погасить долги.
Или вы предлагаете дефолт?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:02
Starikan написав:Или вы предлагаете дефолт?
Дефолт не самое страшное, что может произойти в жизни. И после обьявления дефолта будет светить солнце, все будут ездить на работу и делать много других обыденных вещей.
Обычно дефолт заканчивается очередной реструктуризацией долгов, да еще на более льготных условиях.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:37
freeze написав:
Starikan написав: Или вы предлагаете дефолт?
Дефолт не самое страшное, что может произойти в жизни. И после обьявления дефолта будет светить солнце, все будут ездить на работу и делать много других обыденных вещей.
Обычно дефолт заканчивается очередной реструктуризацией долгов, да еще на более льготных условиях.
Я просто поинтересовался
а вы как-то очень легкомысленно относитесь к дефолту.
В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.
Вообще-то на валютной ветке большинство с нетерпением ожидало транша и спрашивало друг друга: неужели кабмин примет популистское решение и не повысит цену на газ?
И уж совершенно не понял претензию "не предупредили".
Не предупредили, потому что еще не договорились с МВФ.
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 19 жов, 2018 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:39
Starikan написав: Shram написав:
Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.
Деньги от МВФ нужны, чтобы погасить долги.
Или вы предлагаете дефолт?
Дефолт нужно было объявлять в 2014-15 годах.
Был актуальный статус жертвы, были новые условно прозападные лица во власти с большим кредитом доверия, тема Украины была на слуху, вину за дефолт было легко переложить на попередников, выходить из кризиса было бы проще.
Теперь уже многое упущено.
Классический цугцванг - или дефолт, или затягивание поясов населению.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:56
Shram написав: Starikan написав: Shram написав:
Деньги от МВФ очень нужны, чтобы усидеть в креслах.
А МВФ без повышения цен денег не даст.
Тут уже не до народа.
Деньги от МВФ нужны, чтобы погасить долги.
Или вы предлагаете дефолт?
Дефолт нужно было объявлять в 2014-15 годах.
Был актуальный статус жертвы, были новые условно прозападные лица во власти с большим кредитом доверия, тема Украины была на слуху, вину за дефолт было легко переложить на попередников, выходить из кризиса было бы проще.
Теперь уже многое упущено.
Классический цугцванг - или дефолт, или затягивание поясов населению.
Что-то просто у вас получается: хотим - платим, хотим - отказываемся платить.
"Так дела не делают" (с)
Такое только Игорь Валерьевич может себе позволить, а в случае чего слиняет на историческую родину.
Кстати, именно тогда миссис Яресько (так сказать, уполномоченная Штатов) пыталась изобразить что-то вроде дефолта, но почти безуспешно.
И к чему тут "чтобы усидеть в креслах" ?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:08
Starikan написав:В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.
Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?
Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?
Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.
Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже.
Этого никто не допустит, поэтому я в принципе не переживаю по поводу кратных девальваций или дефолтов.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 08:54
Starikan написав:
В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.
З нетерпінням чекаю гіпердевал.
Хай бетон лусне і розсипиться в прах!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Суб 20 жов, 2018 09:05
Starikan написав: 19yuriy91 написав: Cler написав:
у этих му*** не хватило смелости заблаговременно уведомить население о предстоящих измениях тарифов? почему информация меньше чем за 2 недели до повышения? пора уже менять эту антинародную власть...
вам же объяснили, что это - перемога!
или не понятно?
а если серьёзно, то да, могли б и пораньше.
1) Какой бы срок предупреждения вас устроил? И зачем это лично вам?
2) О повышении талдычат уже год, все давно знают, что будут повышать тарифы. О чем вообще речь?
3) что за "дерибан газовых месторождений"?
талдычить - одно, а принимать решение - другое. тем более некоторыми кабминовцами назывались более позднии сроки
за подорожание водки народ и то гораздо зараннее ТОЧНО знает.
кардинально в моей жизни это ничего не изменит, но всё же.....
3) что за "дерибан газовых месторождений"
надеюсь сами нашли
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