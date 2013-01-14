Додано: Суб 20 жов, 2018 09:08

freeze написав: Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?

Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?

Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так. Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.

Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже.

Этого никто не допустит

Да, показатели странные, если учесть, что в "богатство" они включают недвигу (я там процитировал методику из оригинала отчета). С другой стороны, это результаты опроса, а даже я не знаю, ответил ли бы я правдиво на вопросы каких-то непонятных парней, хотя я не бизнесмен и скрывать особо нечего.Ну, это аргумент скорее в духе Либо"Унижение" - это не та категория, в которой мыслят "союзнички". Они маму родную продадут дьяволу, если "калькулятор" (с) им покажет профит. И никакого унижения не будет - спишут на коррупцию (любимая отмазка), на мировой кризис, войну... короче - на неблагоприятные обстоятельства непреодолимой силы.Если бы действительно хотели сделать витрину - организовали бы план Маршалла вместо того, чтобы душить ссудным процентом. Вопрос только в одном: нужна ли им эта витрина?А МВФ - это обычные бухгалтеры, им нужен только баланс текущего счета и бюджета. Ну и возврат их кредитов, разумеется. Какими мерами это достигается и что при этом будет с населением - им безразлично. Вспомним, как Чаушеску рассчитывался с МВФ.