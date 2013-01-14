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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4012401340144015
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:08

  freeze написав: Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?
Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?
Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.

Да, показатели странные, если учесть, что в "богатство" они включают недвигу (я там процитировал методику из оригинала отчета). С другой стороны, это результаты опроса, а даже я не знаю, ответил ли бы я правдиво на вопросы каких-то непонятных парней, хотя я не бизнесмен и скрывать особо нечего.

Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже.
Этого никто не допустит

Ну, это аргумент скорее в духе Либо :wink:
"Унижение" - это не та категория, в которой мыслят "союзнички". Они маму родную продадут дьяволу, если "калькулятор" (с) им покажет профит. И никакого унижения не будет - спишут на коррупцию (любимая отмазка), на мировой кризис, войну... короче - на неблагоприятные обстоятельства непреодолимой силы.

Если бы действительно хотели сделать витрину - организовали бы план Маршалла вместо того, чтобы душить ссудным процентом. Вопрос только в одном: нужна ли им эта витрина?

А МВФ - это обычные бухгалтеры, им нужен только баланс текущего счета и бюджета. Ну и возврат их кредитов, разумеется. Какими мерами это достигается и что при этом будет с населением - им безразлично. Вспомним, как Чаушеску рассчитывался с МВФ.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:02

  19yuriy91 написав:
3) что за "дерибан газовых месторождений"
надеюсь сами нашли

И как этот бывший журналист, ныне политик, собирался этому воспрепятствовать? Морды бить или что?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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2
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:07

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
3) что за "дерибан газовых месторождений"
надеюсь сами нашли

И как этот бывший журналист, ныне политик, собирался этому воспрепятствовать? Морды бить или что?


мы ж вроде говорили о "возможном" факте деребана, а не о бывший журналист, ныне политик и его способах влияния? :shock:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:05

  Starikan написав:
  freeze написав: Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?
Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?
Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.

Да, показатели странные, если учесть, что в "богатство" они включают недвигу (я там процитировал методику из оригинала отчета). С другой стороны, это результаты опроса, а даже я не знаю, ответил ли бы я правдиво на вопросы каких-то непонятных парней, хотя я не бизнесмен и скрывать особо нечего.

Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже.
Этого никто не допустит

Ну, это аргумент скорее в духе Либо :wink:
"Унижение" - это не та категория, в которой мыслят "союзнички". Они маму родную продадут дьяволу, если "калькулятор" (с) им покажет профит. И никакого унижения не будет - спишут на коррупцию (любимая отмазка), на мировой кризис, войну... короче - на неблагоприятные обстоятельства непреодолимой силы.

Если бы действительно хотели сделать витрину - организовали бы план Маршалла вместо того, чтобы душить ссудным процентом. Вопрос только в одном: нужна ли им эта витрина?

А МВФ - это обычные бухгалтеры, им нужен только баланс текущего счета и бюджета. Ну и возврат их кредитов, разумеется. Какими мерами это достигается и что при этом будет с населением - им безразлично. Вспомним, как Чаушеску рассчитывался с МВФ.


Ответ:
  swan forever написав:За прогнозами експертів, розвиток економіки 2019-го становитиме 3%. Дохід у бюджет збільшиться на понад 11%. Основну частину додаткових коштів планують отримати зі збільшення податків https://news.finance.ua/ua/news/-/436903/2011-grn-prozhytkovyj-minimum-i-1624-grn-pensiya-za-yakyj-byudzhet-progolosuvaly-deputaty
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:12

  Козак-характерник написав:
  Starikan написав:В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.

З нетерпінням чекаю гіпердевал. :P Хай бетон лусне і розсипиться в прах! 8)

Из устной информации с "Городецкого":
Осталось не долго - "Год".
К чему привязана дата считайте сами.
Однозначно утверждать можно только одно: денег пацаны в стране не оставят, как и производственных мощностей, что бы Украина могла подняться.

Что это такое? Утрированно Вам обрисую:
- "Не скиглите, берите лопату и працюйте." (От пана Азирова)
В нашем случае будет выглядеть так:
- Лопата будет немецкой и за валюту, Огород будет Саудитам принадлежать(размер аренды будут они устанавливать). Покупать - будут марокканцы или египтяне - иного не предвидеться, оптом иногда китайцы, ибо все физические производства ликвидированы. Толпы нищеты по аналогу Гондураса будут бежать по сопредельным государствам. Городские центры с теми, кто успел накрасть и вывести будут окружены охраной и проститутками - готовыми за кусок хлеба показать "чудеса". Курортные побережья официально перейдут до контроля иностранным криминалом.(Как в Крыму)

Законов в стране, как и сейчас - не будет.
Будут устанавливать каждый у кого есть бабло "свой Закон".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:38

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:
  Starikan написав:В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.

З нетерпінням чекаю гіпердевал. :P Хай бетон лусне і розсипиться в прах! 8)

Из устной информации с "Городецкого":
Осталось не долго - "Год".
К чему привязана дата считайте сами.
Однозначно утверждать можно только одно: денег пацаны в стране не оставят, как и производственных мощностей, что бы Украина могла подняться.

Что это такое? Утрированно Вам обрисую:
- "Не скиглите, берите лопату и працюйте." (От пана Азирова)
В нашем случае будет выглядеть так:
- Лопата будет немецкой и за валюту, Огород будет Саудитам принадлежать(размер аренды будут они устанавливать). Покупать - будут марокканцы или египтяне - иного не предвидеться, оптом иногда китайцы, ибо все физические производства ликвидированы. Толпы нищеты по аналогу Гондураса будут бежать по сопредельным государствам. Городские центры с теми, кто успел накрасть и вывести будут окружены охраной и проститутками - готовыми за кусок хлеба показать "чудеса". Курортные побережья официально перейдут до контроля иностранным криминалом.(Как в Крыму)

Законов в стране, как и сейчас - не будет.
Будут устанавливать каждый у кого есть бабло "свой Закон".

Нє жість, а маліна! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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