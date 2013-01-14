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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:08
freeze написав:
Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?
Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?
Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.
Да, показатели странные, если учесть, что в "богатство" они включают недвигу (я там процитировал методику из оригинала отчета). С другой стороны, это результаты опроса, а даже я не знаю, ответил ли бы я правдиво на вопросы каких-то непонятных парней, хотя я не бизнесмен и скрывать особо нечего.
Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже.
Этого никто не допустит
Ну, это аргумент скорее в духе Либо
"Унижение" - это не та категория, в которой мыслят "союзнички". Они маму родную продадут дьяволу, если "калькулятор" (с) им покажет профит. И никакого унижения не будет - спишут на коррупцию (любимая отмазка), на мировой кризис, войну... короче - на неблагоприятные обстоятельства непреодолимой силы.
Если бы действительно хотели сделать витрину - организовали бы план Маршалла вместо того, чтобы душить ссудным процентом. Вопрос только в одном: нужна ли им эта витрина?
А МВФ - это обычные бухгалтеры, им нужен только баланс текущего счета и бюджета. Ну и возврат их кредитов, разумеется. Какими мерами это достигается и что при этом будет с населением - им безразлично. Вспомним, как Чаушеску рассчитывался с МВФ.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:02
19yuriy91 написав:
3) что за "дерибан газовых месторождений"
надеюсь сами нашли
И как этот бывший журналист, ныне политик, собирался этому воспрепятствовать? Морды бить или что?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:07
Starikan написав: 19yuriy91 написав:
3) что за "дерибан газовых месторождений"
надеюсь сами нашли
И как этот бывший журналист, ныне политик, собирался этому воспрепятствовать? Морды бить или что?
мы ж вроде говорили о "возможном" факте деребана, а не о бывший журналист, ныне политик и его способах влияния?
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Додано: Суб 20 жов, 2018 11:05
Starikan написав: freeze написав:
Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50?
Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом?
Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.
Да, показатели странные, если учесть, что в "богатство" они включают недвигу (я там процитировал методику из оригинала отчета). С другой стороны, это результаты опроса, а даже я не знаю, ответил ли бы я правдиво на вопросы каких-то непонятных парней, хотя я не бизнесмен и скрывать особо нечего.
Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже.
Этого никто не допустит
Ну, это аргумент скорее в духе Либо
"Унижение" - это не та категория, в которой мыслят "союзнички". Они маму родную продадут дьяволу, если "калькулятор" (с) им покажет профит. И никакого унижения не будет - спишут на коррупцию (любимая отмазка), на мировой кризис, войну... короче - на неблагоприятные обстоятельства непреодолимой силы.
Если бы действительно хотели сделать витрину - организовали бы план Маршалла вместо того, чтобы душить ссудным процентом. Вопрос только в одном: нужна ли им эта витрина?
А МВФ - это обычные бухгалтеры, им нужен только баланс текущего счета и бюджета. Ну и возврат их кредитов, разумеется. Какими мерами это достигается и что при этом будет с населением - им безразлично. Вспомним, как Чаушеску рассчитывался с МВФ.
Ответ:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 11:12
Козак-характерник написав: Starikan написав:
В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.
З нетерпінням чекаю гіпердевал.
Хай бетон лусне і розсипиться в прах!
Из устной информации с "Городецкого":
Осталось не долго - "Год".
К чему привязана дата считайте сами.
Однозначно утверждать можно только одно: денег пацаны в стране не оставят, как и производственных мощностей, что бы Украина могла подняться.
Что это такое? Утрированно Вам обрисую:
- "Не скиглите, берите лопату и працюйте." (От пана Азирова)
В нашем случае будет выглядеть так:
- Лопата будет немецкой и за валюту, Огород будет Саудитам принадлежать(размер аренды будут они устанавливать). Покупать - будут марокканцы или египтяне - иного не предвидеться, оптом иногда китайцы, ибо все физические производства ликвидированы. Толпы нищеты по аналогу Гондураса будут бежать по сопредельным государствам. Городские центры с теми, кто успел накрасть и вывести будут окружены охраной и проститутками - готовыми за кусок хлеба показать "чудеса". Курортные побережья официально перейдут до контроля иностранным криминалом.(Как в Крыму)
Законов в стране, как и сейчас - не будет.
Будут устанавливать каждый у кого есть бабло "свой Закон".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 20 жов, 2018 11:38
Kudrjavuy написав: Козак-характерник написав: Starikan написав:
В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.
З нетерпінням чекаю гіпердевал.
Хай бетон лусне і розсипиться в прах!
Из устной информации с "Городецкого":
Осталось не долго - "Год".
К чему привязана дата считайте сами.
Однозначно утверждать можно только одно: денег пацаны в стране не оставят, как и производственных мощностей, что бы Украина могла подняться.
Что это такое? Утрированно Вам обрисую:
- "Не скиглите, берите лопату и працюйте." (От пана Азирова)
В нашем случае будет выглядеть так:
- Лопата будет немецкой и за валюту, Огород будет Саудитам принадлежать(размер аренды будут они устанавливать). Покупать - будут марокканцы или египтяне - иного не предвидеться, оптом иногда китайцы, ибо все физические производства ликвидированы. Толпы нищеты по аналогу Гондураса будут бежать по сопредельным государствам. Городские центры с теми, кто успел накрасть и вывести будут окружены охраной и проститутками - готовыми за кусок хлеба показать "чудеса". Курортные побережья официально перейдут до контроля иностранным криминалом.(Как в Крыму)
Законов в стране, как и сейчас - не будет.
Будут устанавливать каждый у кого есть бабло "свой Закон".
Нє жість, а маліна!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:23
Козак-характерник написав:
Нє жість, а маліна!
Мексика отдыхает.
И если в 90х всегда существовала возможность самостоятельного производства - сейчас увы всё вырезано.
Отсюда два пути, как я уже указывал:
1. бегство
2. изгнание
Кого и как расписывайте сами.
Капитал весь бежит, работники бегут,...
Вероятно не тех изгонять необходимо.
Из истории:
"перестройка" начиналась - холопам гарантировали, что у предприятий, как на западе будет штат руководства не более 9 человек.
Получили: штат работников ликвидирован с производством, а "конторы" только плодятся при чём бесполым образом. И того получили в Украине оплату труда производителя в 6% от стоимости товара. Внутренний рынок ликвидирован. Население в полной нищете. Ликвидировано не просто производство, а сами производственные мощностя - интересно, какая б...ять начинает всегда бредить, про новые технологии и производства? Как раз это пример последней попытки снятия "депутатской неприкосновенности" с депутанта Дмитрия Колесникова.
В войне только на внутренних артскладах Украина официально потеряла более 2х миллиардов долларов.
Единственным спонсором и кредитором Украины остался народ - бесплатно дохнущий на остатках индустрии, да в казённых шахтах.
А пацаны всё свои "фирмы" организовывают, да бабло выводят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:59
Отсюда и вывод:
"Крым и Донбасс" - ни что более, как договорнячёк по окончательной ликвидации Украины, как Государства, с промышленностью, экономикой, украинцами,.....
На жаль далеко не единичный.
Сейчас, "вдруг" окажется: страна не готова к сумасшествию устраиваимому внешним врагом на почве "веры", а вражеские ДРГ действуют жестко и беспринципно...
Упустит внешний враг такой шанс? Да никогда!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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