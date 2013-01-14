Додано: Суб 20 жов, 2018 12:59

Отсюда и вывод:

"Крым и Донбасс" - ни что более, как договорнячёк по окончательной ликвидации Украины, как Государства, с промышленностью, экономикой, украинцами,.....

На жаль далеко не единичный.



Сейчас, "вдруг" окажется: страна не готова к сумасшествию устраиваимому внешним врагом на почве "веры", а вражеские ДРГ действуют жестко и беспринципно...



Упустит внешний враг такой шанс? Да никогда!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.