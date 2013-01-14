Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50? Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом? Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.
Да, показатели странные, если учесть, что в "богатство" они включают недвигу (я там процитировал методику из оригинала отчета). С другой стороны, это результаты опроса, а даже я не знаю, ответил ли бы я правдиво на вопросы каких-то непонятных парней, хотя я не бизнесмен и скрывать особо нечего.
Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже. Этого никто не допустит
Ну, это аргумент скорее в духе Либо "Унижение" - это не та категория, в которой мыслят "союзнички". Они маму родную продадут дьяволу, если "калькулятор" (с) им покажет профит. И никакого унижения не будет - спишут на коррупцию (любимая отмазка), на мировой кризис, войну... короче - на неблагоприятные обстоятельства непреодолимой силы.
Если бы действительно хотели сделать витрину - организовали бы план Маршалла вместо того, чтобы душить ссудным процентом. Вопрос только в одном: нужна ли им эта витрина?
А МВФ - это обычные бухгалтеры, им нужен только баланс текущего счета и бюджета. Ну и возврат их кредитов, разумеется. Какими мерами это достигается и что при этом будет с населением - им безразлично. Вспомним, как Чаушеску рассчитывался с МВФ.
freeze написав: Честно говоря не верю в кратные девальвации, опять зарплата в 150-200 долларов и пенсия в 50? Показатели ниже значительно, чем в обсуждаемой на валютной ветке Лесото, страны с песчанистыми несельскохозяйственными почвами и где только по официальным данным каждый четвертый болен СПИДом? Этого не может быть по определению, это значит признать, что страна состоит из де***, которые не могут использовать данные Богом возможности, а это же очевидно, что не так.
Да, показатели странные, если учесть, что в "богатство" они включают недвигу (я там процитировал методику из оригинала отчета). С другой стороны, это результаты опроса, а даже я не знаю, ответил ли бы я правдиво на вопросы каких-то непонятных парней, хотя я не бизнесмен и скрывать особо нечего.
Да и кроме того это чистое унижение будет и для западных союзников, и их поражение тоже. Этого никто не допустит
Ну, это аргумент скорее в духе Либо "Унижение" - это не та категория, в которой мыслят "союзнички". Они маму родную продадут дьяволу, если "калькулятор" (с) им покажет профит. И никакого унижения не будет - спишут на коррупцию (любимая отмазка), на мировой кризис, войну... короче - на неблагоприятные обстоятельства непреодолимой силы.
Если бы действительно хотели сделать витрину - организовали бы план Маршалла вместо того, чтобы душить ссудным процентом. Вопрос только в одном: нужна ли им эта витрина?
А МВФ - это обычные бухгалтеры, им нужен только баланс текущего счета и бюджета. Ну и возврат их кредитов, разумеется. Какими мерами это достигается и что при этом будет с населением - им безразлично. Вспомним, как Чаушеску рассчитывался с МВФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.
З нетерпінням чекаю гіпердевал. Хай бетон лусне і розсипиться в прах!
Из устной информации с "Городецкого": Осталось не долго - "Год". К чему привязана дата считайте сами. Однозначно утверждать можно только одно: денег пацаны в стране не оставят, как и производственных мощностей, что бы Украина могла подняться.
Что это такое? Утрированно Вам обрисую: - "Не скиглите, берите лопату и працюйте." (От пана Азирова) В нашем случае будет выглядеть так: - Лопата будет немецкой и за валюту, Огород будет Саудитам принадлежать(размер аренды будут они устанавливать). Покупать - будут марокканцы или египтяне - иного не предвидеться, оптом иногда китайцы, ибо все физические производства ликвидированы. Толпы нищеты по аналогу Гондураса будут бежать по сопредельным государствам. Городские центры с теми, кто успел накрасть и вывести будут окружены охраной и проститутками - готовыми за кусок хлеба показать "чудеса". Курортные побережья официально перейдут до контроля иностранным криминалом.(Как в Крыму)
Законов в стране, как и сейчас - не будет. Будут устанавливать каждый у кого есть бабло "свой Закон".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:В нашей ситуации дефолт может закончиться не реструктуризацией долгов, а кратной девальвацией.
З нетерпінням чекаю гіпердевал. Хай бетон лусне і розсипиться в прах!
Из устной информации с "Городецкого": Осталось не долго - "Год". К чему привязана дата считайте сами. Однозначно утверждать можно только одно: денег пацаны в стране не оставят, как и производственных мощностей, что бы Украина могла подняться.
Что это такое? Утрированно Вам обрисую: - "Не скиглите, берите лопату и працюйте." (От пана Азирова) В нашем случае будет выглядеть так: - Лопата будет немецкой и за валюту, Огород будет Саудитам принадлежать(размер аренды будут они устанавливать). Покупать - будут марокканцы или египтяне - иного не предвидеться, оптом иногда китайцы, ибо все физические производства ликвидированы. Толпы нищеты по аналогу Гондураса будут бежать по сопредельным государствам. Городские центры с теми, кто успел накрасть и вывести будут окружены охраной и проститутками - готовыми за кусок хлеба показать "чудеса". Курортные побережья официально перейдут до контроля иностранным криминалом.(Как в Крыму)
Законов в стране, как и сейчас - не будет. Будут устанавливать каждый у кого есть бабло "свой Закон".
Нє жість, а маліна!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Мексика отдыхает. И если в 90х всегда существовала возможность самостоятельного производства - сейчас увы всё вырезано.
Отсюда два пути, как я уже указывал: 1. бегство 2. изгнание Кого и как расписывайте сами. Капитал весь бежит, работники бегут,... Вероятно не тех изгонять необходимо.
Из истории:
"перестройка" начиналась - холопам гарантировали, что у предприятий, как на западе будет штат руководства не более 9 человек. Получили: штат работников ликвидирован с производством, а "конторы" только плодятся при чём бесполым образом. И того получили в Украине оплату труда производителя в 6% от стоимости товара. Внутренний рынок ликвидирован. Население в полной нищете. Ликвидировано не просто производство, а сами производственные мощностя - интересно, какая б...ять начинает всегда бредить, про новые технологии и производства? Как раз это пример последней попытки снятия "депутатской неприкосновенности" с депутанта Дмитрия Колесникова.
В войне только на внутренних артскладах Украина официально потеряла более 2х миллиардов долларов.
Единственным спонсором и кредитором Украины остался народ - бесплатно дохнущий на остатках индустрии, да в казённых шахтах. А пацаны всё свои "фирмы" организовывают, да бабло выводят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Отсюда и вывод: "Крым и Донбасс" - ни что более, как договорнячёк по окончательной ликвидации Украины, как Государства, с промышленностью, экономикой, украинцами,..... На жаль далеко не единичный.
Сейчас, "вдруг" окажется: страна не готова к сумасшествию устраиваимому внешним врагом на почве "веры", а вражеские ДРГ действуют жестко и беспринципно...
Упустит внешний враг такой шанс? Да никогда!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Капитал весь бежит, работники бегут,...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Вот для Вас пример использования не ликвидации внутреннего врага в пропаганде внешним: https://www.youtube.com/watch?v=OW-IypR ... e=youtu.be Даже выставлять, как видео на форуме неприятно. Обыкновенная попытка использования в геббельсовских целях внутреннего беспредела. Что "Геббельс" из РФ "дует в микрофон" - это вылазит сразу, как только в дополнении звучит слово "Порошенко". Враг тот же и в РФ, только для населения воспитанного совком не возможно объяснить, что "короля играет окружение", ибо первому лицу Государства они обязаны доверять всесторонне. Хотя и у "самого" рыльце в пушку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.