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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4013401440154016
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:08

  Kudrjavuy написав:Вот для Вас пример использования не ликвидации внутреннего врага в пропаганде внешним

Продолжаете врать, ну-ну. Всё как я и говорил, одно враньё перекрываем множеством вранья.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:01

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:18

Сегодня:
ридцать три шахтера протестуют под землей на шахте в Луганской области – Волынец
https://www.ostro.org/general/society/news/557049/
20.10.2018 16:10.

Тридцать три шахтера протестуют под землей на шахте им. Н. Н. Капустина ПАО "Лисичанскуголь". Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сначала под землей остались в знак протеста 18 горняков первой смены, а затем - 15 с другой. Таким образом, в настоящее время под землей протестуют 33 шахтера, которые требуют выплаты задолженности по зарплате. Администрация рудника не пустила третью смену горняков работать в шахту, опасаясь, что те также присоединятся к протесту своих коллег", - написал Волынец.

По его информации, 33 шахтера находятся под землей без еды.

Волынец отметил, что задолженность перед горняками шахты составляет 126 млн 862 тыс. грн, в том числе: 525 тыс. грн - за 2015 год, 9 млн 789 тыс. грн - за 2016, 7 млн 861 тыс. грн - за 2017 год.


А это пример откровенной Гебельсовщины:
В Новогродовке прошел молчаливый «Марш за свободу»
http://girnyk.dn.ua/news/v_novogrodovke ... 0-20-12854
Зображення
Дети по факту МОЛЧАТ!
Они не хотят повторить судьбу своих родителей.
Уже дети рабов, что не получают З\П, родителями которых торгуют, как скотом, вместе с шахтами. Завод закрыли, оборудование вырезали, вывезли, школы разобрали под предлогом ремонта, и за 3 года без крыши она уже рушится...

Интересно, ведь все прекрасно понимают, что до февраля месяца 2019 года, даже вести речь о нормальной добыче бесполезно.(их всё равно бесплатно будут хоронить в шахтах, а так, хоть с голоду не будут пухнуть дети)
Нафига засерать углекопам мозг?
Всех на прямой подряд, в Польшу, Вьетнам, Китай, Австралию,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:58

А эта статья прямой удар по МВД, и ответ на вопрос, "а де гроші?"
https://svidok.online/pershy-j-v-yevrop ... i-sluzhby/
Там де позичають, чи там де заробляють.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:07

  Kudrjavuy написав:А это пример откровенной Гебельсовщины:
В Новогродовке прошел молчаливый «Марш за свободу»
http://girnyk.dn.ua/news/v_novogrodovke ... 0-20-12854
Зображення
Дети по факту МОЛЧАТ!
Они не хотят повторить судьбу своих родителей.
Уже дети рабов, что не получают З\П, родителями которых торгуют, как скотом, вместе с шахтами. Завод закрыли, оборудование вырезали, вывезли, школы разобрали под предлогом ремонта, и за 3 года без крыши она уже рушится...

У вас опять ссылка и текст не совпадают.
Кудряшка, по ссылке, полицейские против торговли людьми.
Что, опять ссылочку не проверили ?
Кудряшка, нельзя быть таким тупым.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как создаются мифы, в которые потом верят недалёкие умы
"Поезд дружбы" в Крым от Правого Сектора из той же оперы
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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