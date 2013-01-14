Продолжаете врать, ну-ну. Всё как я и говорил, одно враньё перекрываем множеством вранья.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:08
Продолжаете врать, ну-ну. Всё как я и говорил, одно враньё перекрываем множеством вранья.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:01
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:18
Сегодня:
А это пример откровенной Гебельсовщины:
В Новогродовке прошел молчаливый «Марш за свободу»
Дети по факту МОЛЧАТ!
Они не хотят повторить судьбу своих родителей.
Уже дети рабов, что не получают З\П, родителями которых торгуют, как скотом, вместе с шахтами. Завод закрыли, оборудование вырезали, вывезли, школы разобрали под предлогом ремонта, и за 3 года без крыши она уже рушится...
Интересно, ведь все прекрасно понимают, что до февраля месяца 2019 года, даже вести речь о нормальной добыче бесполезно.(их всё равно бесплатно будут хоронить в шахтах, а так, хоть с голоду не будут пухнуть дети)
Нафига засерать углекопам мозг?
Всех на прямой подряд, в Польшу, Вьетнам, Китай, Австралию,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:58
А эта статья прямой удар по МВД, и ответ на вопрос, "а де гроші?"
Там де позичають, чи там де заробляють.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:07
У вас опять ссылка и текст не совпадают.
Кудряшка, по ссылке, полицейские против торговли людьми.
Что, опять ссылочку не проверили ?
Кудряшка, нельзя быть таким тупым.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:20
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
"Поезд дружбы" в Крым от Правого Сектора из той же оперы
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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