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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4013401440154016
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:08

  Kudrjavuy написав:Вот для Вас пример использования не ликвидации внутреннего врага в пропаганде внешним

Продолжаете врать, ну-ну. Всё как я и говорил, одно враньё перекрываем множеством вранья.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:01

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:18

Сегодня:
ридцать три шахтера протестуют под землей на шахте в Луганской области – Волынец
https://www.ostro.org/general/society/news/557049/
20.10.2018 16:10.

Тридцать три шахтера протестуют под землей на шахте им. Н. Н. Капустина ПАО "Лисичанскуголь". Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сначала под землей остались в знак протеста 18 горняков первой смены, а затем - 15 с другой. Таким образом, в настоящее время под землей протестуют 33 шахтера, которые требуют выплаты задолженности по зарплате. Администрация рудника не пустила третью смену горняков работать в шахту, опасаясь, что те также присоединятся к протесту своих коллег", - написал Волынец.

По его информации, 33 шахтера находятся под землей без еды.

Волынец отметил, что задолженность перед горняками шахты составляет 126 млн 862 тыс. грн, в том числе: 525 тыс. грн - за 2015 год, 9 млн 789 тыс. грн - за 2016, 7 млн 861 тыс. грн - за 2017 год.


А это пример откровенной Гебельсовщины:
В Новогродовке прошел молчаливый «Марш за свободу»
http://girnyk.dn.ua/news/v_novogrodovke ... 0-20-12854
Зображення
Дети по факту МОЛЧАТ!
Они не хотят повторить судьбу своих родителей.
Уже дети рабов, что не получают З\П, родителями которых торгуют, как скотом, вместе с шахтами. Завод закрыли, оборудование вырезали, вывезли, школы разобрали под предлогом ремонта, и за 3 года без крыши она уже рушится...

Интересно, ведь все прекрасно понимают, что до февраля месяца 2019 года, даже вести речь о нормальной добыче бесполезно.(их всё равно бесплатно будут хоронить в шахтах, а так, хоть с голоду не будут пухнуть дети)
Нафига засерать углекопам мозг?
Всех на прямой подряд, в Польшу, Вьетнам, Китай, Австралию,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:58

А эта статья прямой удар по МВД, и ответ на вопрос, "а де гроші?"
https://svidok.online/pershy-j-v-yevrop ... i-sluzhby/
Там де позичають, чи там де заробляють.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:07

  Kudrjavuy написав:А это пример откровенной Гебельсовщины:
В Новогродовке прошел молчаливый «Марш за свободу»
http://girnyk.dn.ua/news/v_novogrodovke ... 0-20-12854
Зображення
Дети по факту МОЛЧАТ!
Они не хотят повторить судьбу своих родителей.
Уже дети рабов, что не получают З\П, родителями которых торгуют, как скотом, вместе с шахтами. Завод закрыли, оборудование вырезали, вывезли, школы разобрали под предлогом ремонта, и за 3 года без крыши она уже рушится...

У вас опять ссылка и текст не совпадают.
Кудряшка, по ссылке, полицейские против торговли людьми.
Что, опять ссылочку не проверили ?
Кудряшка, нельзя быть таким тупым.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как создаются мифы, в которые потом верят недалёкие умы
"Поезд дружбы" в Крым от Правого Сектора из той же оперы
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:48

pesikot
Вы бы "сменили уже пластинку" :)
Или хотя бы читали, что Вам дают.
Выводы делать необходимо "системно" - "кому это выгодно? Кто за этим стоит?"

Из "неправды":
Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
20 октября 2018, 17:13

В Украине урегулировали новый механизм формирования цен на электрическую энергию для населения и малых небытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг. Новые тарифы установят 1 декабря 2018 года.

Соответствующий документ утвержден постановлением Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете «Урядовий кур’єр», передает ЮРЛИГА.

Отныне она включает в себя цену покупки электроэнергии на рынке, тариф на услуги поставщика, цены на услуги оператора системы передачи и оператора системы распределения на соответствующем классе напряжения согласно заключенным договорам о предоставлении услуг.

«С целью своевременного введения нового рынка электрической энергии, подчеркиваю всем лицензиатам по распределению электрической энергии и соответствующих лицензиатов по поставке электрической энергии необходимость ускорить процесс подачи соответствующих документов для установления новых тарифов с 1 декабря 2018», — отметила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Новый механизм также позволит устанавливать цены на электричество до запуска нового рынка электрической энергии — 1 июля 2019 года.

Стоит отметить, что до начала действия нового рынка цена состоит из прогнозируемой оптовой рыночной стоимости электричества, скорректированной на коэффициент, учитывающий график потребления населением (К = 1,05), прогнозируемого объема закупки электроэнергии поставщиком и тарифа по которому поставщик покупает у производителя.

Сейчас разницу между стоимостью электроэнергии и тарифами для населения компенсирует промышленность. В НРЭКУ неоднократно заявляли, что тарифы на электричество для простых украинцев повысят летом 2019 года — после того, как заработает рынок электроэнергии. После его запуска украинцы сами смогут выбрать поставщика, а тарифы будут формироваться на рыночных условиях, учитывая спрос и конкуренцию.

Вместо единого тарифа на всю страну появятся десятки предложений – с разными условиями и ценами. Кроме того, «ток» можно будет покупать непосредственно у электростанции. Тарифы больше не будет устанавливать государственный регулятор, что в первое время приведет к скачку цен. Цены, как ранее заявляли в НКРЭКУ, для населения в 2019-м могут вырасти в два раза.

https://фром-юа.com/news/463829-v-ukrai ... ovomu.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:29

Kudrjavuy
Ссылочка сегодня уже умерла - вот Другие:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 80&bih=893
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 21 жов, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:00

Ещё один пример "двойной" морали:
Оккупированный Донецк перестал потреблять то, что производили в округе.
Теперь все хлынули на местные рынки, а рынки уже оказались частными, и стоимость "местового" часто не реальна для "ведра яблок от бабушки", или домашней курочки, ведра перца ратунды, или болгарского... - а часто их превышает.(с этической стороны я не трогаю остальное, но с этим сталкивался - когда старая учительница выносит свои ненадёванные кофты - ибо нет денег на хлеб)
Во всей Донецкой области остался один "портовый город" - Курахово.
http://kumar.dn.ua/news/v_kurakhovo_nac ... 10-21-7424
Вопрос:
Кого правохранители и куда загоняют?
Под благим предлогом:
Главная цель таких рейдов навести порядок вдоль дороги и пешеходных зон, где местные жители продают разнообразную продукцию, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой, чем мешают свободному потоку прохожих и движению транспорта.


Это касается прежде всего той ...."Законодательной" части, где чёрная коррупционная часть срабатывает безотказно.


Мы с Вами можем разговаривать об одном и том же, но не понимая друг-друга,
ибо "сытый голодному не товарищ". Он физически не в состоянии представить действительность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:27

pesikot
Я как раз о "двойной морали":
Приехал курировать бандитов: из Одессы выдворили грузинского вора в законе (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)
https://fakty.ua/284359-v-odesse-sbu-za ... a-v-zakone
21.10.2018 9:19

Сотрудники спецслужбы задержали в Одессе «вора в законе», причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

«Нашими сотрудниками установлено, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке «Жоржикич» незаконно прибыл в Украину для координации деятельности преступных группировок, — рассказали «ФАКТАМ» в региональном управлении СБУ.

«Вор в законе» должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства, однако был задержан и принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года.

Кроме того, Государственная миграционная служба привлекла фигуранта к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

Наломним, в комментарии «ФАКТАМ» первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в настоящее время в нашей стране насчитывается 40−45 «воров в законе». Кто такие украинские воры в законе, читайте в эксклюзиве «ФАКТОВ».

Т.Е. пока добропорядочные граждане Украины с Одессы на фронте, на войне, которой нет их, их семьи, их бизнес,их дома - "правильно грабят".
И следит за этим институт Государственной власти Украины.
Ибо если подтверждён факт противоправной деятельности "туриста", и его товарищей, скопом - "по законам военного времени"? Вероятно "кому-то не выгодна конкуренция". Ибо одного депортировали, а остальные продолжают свою деятельность, но уже под "правильным руководством".
Чистая картинка из РФ, но рисуют её в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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