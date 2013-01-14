Додано: Нед 21 жов, 2018 09:52

Как раз сейчас самое время напомнить Вам, к предыдущему посту про "Врадиевских насильников".

Почему они они были уверенны в своей безнаказанности, да же под стражей?

Как раз по той причине, что насильник являлся официальным бойцом бригады хунвейбинов, что грабила селян, фермеров. Под официальной "крышей" и по наводке.

- Что нибудь изменилось?

(это о расстреле 5 силовиков под Киевом в Княжичах)



Ссылочки ищите сами, если у Вам "девичья память", или Вы далеки от Украины, и тех процессов, что в ней протекают.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.