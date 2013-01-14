Как раз сейчас самое время напомнить Вам, к предыдущему посту про "Врадиевских насильников".
Почему они они были уверенны в своей безнаказанности, да же под стражей?
Как раз по той причине, что насильник являлся официальным бойцом бригады хунвейбинов, что грабила селян, фермеров. Под официальной "крышей" и по наводке.
- Что нибудь изменилось?
(это о расстреле 5 силовиков под Киевом в Княжичах)
Ссылочки ищите сами, если у Вам "девичья память", или Вы далеки от Украины, и тех процессов, что в ней протекают.