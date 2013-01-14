Данил Чикин

20 жовтня о 20:43 ·

Есть на свете такая страна - Великобритания. Сказать, что там высокий уровень жизни - всё равно, что назвать какую-нибудь Килиманджаро «высокой горой». И, тем не менее, при всех своих отменных зарплатах и социальных гарантиях, тамошние граждане живут при температуре 15-16 градусов зимой, носят дома толстые свитера, до минимума прикручивают отопление в «нежилых» комнатах, а также активно используют такие достижения прогрессивного человечества, как грелка и электрическое одеяло. При том, что по-настоящему суровых морозов в Соединённом королевстве практически не бывает, а вот газ собственной добычи (шотландский) таки имеется.



С точки зрения среднестатистического украинского обывателя, подданные Её Величества ведут себя, как сущие простофили. Слыханное ли дело: вместо того, чтобы перекрывать дороги, громить Букингемский дворец и требовать отопления для всех, даром, они - ха-ха! - изобретают хитрые способы утепления жилищ и дьявольски экономят. Это при том, что живут в стране с - на минуточку - пятой экономикой в мире!



Ещё труднее нашему «пересічному» понять жителей Швейцарии. Которые два года назад взяли, и проголосовали против «безусловного дохода» в 2,5 тысячи евро. Вдумайтесь только: государство задаёт вопрос своим гражданам: «вы хотите получать по две с половиной тыщи каждый месяц, просто так, за то, что вы есть на свете?». А граждане в ответ: «Не-а, не хотим, мы их не заработали». Они вообще в своём уме - от такой халявы отказываться?!



К счастью для наших соотечественников, их-то, в отличие от наивных европейцев, Боженька житейской мудростью не обидел. И потому, когда в ресторанах Львова на днях состоялась акция «Биеннале доверия», в ходе которой посетителям предложили заплатить за еду и питьё столько, сколько совесть позволит, восторгу «зубожілих» не было предела. Какие убытки понесли рестораторы «культурной столицы» в этот день - одному Асмодию известно. Но, по свидетельствам очевидцев, господа посетители, у которых хватало совести оставлять по 30 гривен за заказ, стоивший тысячу, ещё и куражились вовсю: потешались над официантами, обзывали владельцев лохами, и требовали добавки. Праздник доверия и взаимопонимания обернулся чем-то совсем, совершенно иным.



Мир вокруг нас - чертовски суровое место. Империалисты, буржуи, мироеды и прочие угнетатели трудового народа давным-давно выдумали жестокую формулу: «Хочешь жить - работай!». И её ещё более бесчеловечный вид: «Хочешь жить ХОРОШО - работай МНОГО». За каждой историей успеха в современном мире стоит вагон адского труда и малая тележка самоограничений. Будь то история успеха человека, фирмы или державы.



Нахлебники, способные, подобно птенцам, лишь открывать рты в ожидании подачек, не подняли к вершинам ни одну страну. А вот загубили стран, под восторженные крики «Хлеба и зрелищ!» - немало.



В древнем мире тоже хватало людей, которых всем обеспечивало государство, а сами они хотели лишь пайку побольше, койку помягче да возможность сачкануть. Таких индивидов называли кратко и чётко - рабы. Рабство, на самом деле - это не столько принудительный труд, сколько образ жизни. Кандалы, плётки и свирепые надсмотрщики - это, скорее, элемент антуража. А вот все эти императивы вида «Хозяин, дай!», «Хозяин, сделай!», «Хозяин, разберись!» - это оно, рабское мышление.



История учит: из рабов хреновые труженики и никакие воины. Люди, которые одновременно ненавидят своего Хозяина и во всём на него полагаются, не станут работать с самоотдачей (ибо «а смысл?»), и сдадутся любому захватчику (потому что «а какая разница?»). И, когда миллионы инфантилов повторяют в один голос мантру про «дешёвый газ», «доллар по пять», «колбасу по два-двадцать», «высокие зарплаты» и т. д. - я, если честно, не перестаю удивляться, почему мы ещё не стали Малороссийским федеральным округом.



Так вот, ребятки. Газ будет стоить столько, за сколько он продаётся на рынке. Зарплаты будут такие, за которые вы сами согласитесь работать. Размер пенсий будет таков, насколько хватит средств у государства - и ни копейкой больше. Главная интрига в том, победят ли теперь свободные люди, которые, в конечном итоге, построят процветающую державу - или верх возьмут рабы, которые посадят себе на шею «доброго Хозяина» и сами, под его чутким руководством, возведут свою тюрьму.