Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 21 жов, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ещё один пример "двойной" морали: Оккупированный Донецк перестал потреблять то, что производили в округе. Теперь все хлынули на местные рынки, а рынки уже оказались частными, и стоимость "местового" часто не реальна для "ведра яблок от бабушки", или домашней курочки, ведра перца ратунды, или болгарского... - а часто их превышает.(с этической стороны я не трогаю остальное, но с этим сталкивался - когда старая учительница выносит свои ненадёванные кофты - ибо нет денег на хлеб) Во всей Донецкой области остался один "портовый город" - Курахово. http://kumar.dn.ua/news/v_kurakhovo_nac ... 10-21-7424 Вопрос: Кого правохранители и куда загоняют? Под благим предлогом:
Главная цель таких рейдов навести порядок вдоль дороги и пешеходных зон, где местные жители продают разнообразную продукцию, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой, чем мешают свободному потоку прохожих и движению транспорта.
Это касается прежде всего той ...."Законодательной" части, где чёрная коррупционная часть срабатывает безотказно.
Мы с Вами можем разговаривать об одном и том же, но не понимая друг-друга, ибо "сытый голодному не товарищ". Он физически не в состоянии представить действительность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сотрудники спецслужбы задержали в Одессе «вора в законе», причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
«Нашими сотрудниками установлено, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке «Жоржикич» незаконно прибыл в Украину для координации деятельности преступных группировок, — рассказали «ФАКТАМ» в региональном управлении СБУ.
«Вор в законе» должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства, однако был задержан и принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года.
Кроме того, Государственная миграционная служба привлекла фигуранта к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.
Наломним, в комментарии «ФАКТАМ» первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в настоящее время в нашей стране насчитывается 40−45 «воров в законе». Кто такие украинские воры в законе, читайте в эксклюзиве «ФАКТОВ».
Т.Е. пока добропорядочные граждане Украины с Одессы на фронте, на войне, которой нет их, их семьи, их бизнес,их дома - "правильно грабят". И следит за этим институт Государственной власти Украины. Ибо если подтверждён факт противоправной деятельности "туриста", и его товарищей, скопом - "по законам военного времени"? Вероятно "кому-то не выгодна конкуренция". Ибо одного депортировали, а остальные продолжают свою деятельность, но уже под "правильным руководством". Чистая картинка из РФ, но рисуют её в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Как раз сейчас самое время напомнить Вам, к предыдущему посту про "Врадиевских насильников". Почему они они были уверенны в своей безнаказанности, да же под стражей? Как раз по той причине, что насильник являлся официальным бойцом бригады хунвейбинов, что грабила селян, фермеров. Под официальной "крышей" и по наводке. - Что нибудь изменилось? (это о расстреле 5 силовиков под Киевом в Княжичах)
Ссылочки ищите сами, если у Вам "девичья память", или Вы далеки от Украины, и тех процессов, что в ней протекают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Данил Чикин 20 жовтня о 20:43 · Есть на свете такая страна - Великобритания. Сказать, что там высокий уровень жизни - всё равно, что назвать какую-нибудь Килиманджаро «высокой горой». И, тем не менее, при всех своих отменных зарплатах и социальных гарантиях, тамошние граждане живут при температуре 15-16 градусов зимой, носят дома толстые свитера, до минимума прикручивают отопление в «нежилых» комнатах, а также активно используют такие достижения прогрессивного человечества, как грелка и электрическое одеяло. При том, что по-настоящему суровых морозов в Соединённом королевстве практически не бывает, а вот газ собственной добычи (шотландский) таки имеется.
С точки зрения среднестатистического украинского обывателя, подданные Её Величества ведут себя, как сущие простофили. Слыханное ли дело: вместо того, чтобы перекрывать дороги, громить Букингемский дворец и требовать отопления для всех, даром, они - ха-ха! - изобретают хитрые способы утепления жилищ и дьявольски экономят. Это при том, что живут в стране с - на минуточку - пятой экономикой в мире!
Ещё труднее нашему «пересічному» понять жителей Швейцарии. Которые два года назад взяли, и проголосовали против «безусловного дохода» в 2,5 тысячи евро. Вдумайтесь только: государство задаёт вопрос своим гражданам: «вы хотите получать по две с половиной тыщи каждый месяц, просто так, за то, что вы есть на свете?». А граждане в ответ: «Не-а, не хотим, мы их не заработали». Они вообще в своём уме - от такой халявы отказываться?!
К счастью для наших соотечественников, их-то, в отличие от наивных европейцев, Боженька житейской мудростью не обидел. И потому, когда в ресторанах Львова на днях состоялась акция «Биеннале доверия», в ходе которой посетителям предложили заплатить за еду и питьё столько, сколько совесть позволит, восторгу «зубожілих» не было предела. Какие убытки понесли рестораторы «культурной столицы» в этот день - одному Асмодию известно. Но, по свидетельствам очевидцев, господа посетители, у которых хватало совести оставлять по 30 гривен за заказ, стоивший тысячу, ещё и куражились вовсю: потешались над официантами, обзывали владельцев лохами, и требовали добавки. Праздник доверия и взаимопонимания обернулся чем-то совсем, совершенно иным.
Мир вокруг нас - чертовски суровое место. Империалисты, буржуи, мироеды и прочие угнетатели трудового народа давным-давно выдумали жестокую формулу: «Хочешь жить - работай!». И её ещё более бесчеловечный вид: «Хочешь жить ХОРОШО - работай МНОГО». За каждой историей успеха в современном мире стоит вагон адского труда и малая тележка самоограничений. Будь то история успеха человека, фирмы или державы.
Нахлебники, способные, подобно птенцам, лишь открывать рты в ожидании подачек, не подняли к вершинам ни одну страну. А вот загубили стран, под восторженные крики «Хлеба и зрелищ!» - немало.
В древнем мире тоже хватало людей, которых всем обеспечивало государство, а сами они хотели лишь пайку побольше, койку помягче да возможность сачкануть. Таких индивидов называли кратко и чётко - рабы. Рабство, на самом деле - это не столько принудительный труд, сколько образ жизни. Кандалы, плётки и свирепые надсмотрщики - это, скорее, элемент антуража. А вот все эти императивы вида «Хозяин, дай!», «Хозяин, сделай!», «Хозяин, разберись!» - это оно, рабское мышление.
История учит: из рабов хреновые труженики и никакие воины. Люди, которые одновременно ненавидят своего Хозяина и во всём на него полагаются, не станут работать с самоотдачей (ибо «а смысл?»), и сдадутся любому захватчику (потому что «а какая разница?»). И, когда миллионы инфантилов повторяют в один голос мантру про «дешёвый газ», «доллар по пять», «колбасу по два-двадцать», «высокие зарплаты» и т. д. - я, если честно, не перестаю удивляться, почему мы ещё не стали Малороссийским федеральным округом.
Так вот, ребятки. Газ будет стоить столько, за сколько он продаётся на рынке. Зарплаты будут такие, за которые вы сами согласитесь работать. Размер пенсий будет таков, насколько хватит средств у государства - и ни копейкой больше. Главная интрига в том, победят ли теперь свободные люди, которые, в конечном итоге, построят процветающую державу - или верх возьмут рабы, которые посадят себе на шею «доброго Хозяина» и сами, под его чутким руководством, возведут свою тюрьму.
http://girnyk.dn.ua/news/profsojuznyj_l ... 0-22-12867 Профсоюзный лидер объявил голодовку в Горняке Председатель местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Виктор Трифонов объявил голодовку в помещении углехимической лаборатории в городе Горняке. Об этом профсоюзный лидер сообщил журналистам по телефону.
Работники лаборатории являются членами НПГУ. По словам Виктора Трифонова, причиной его голодного протеста стало то, что государство в очередной раз ущемило права трудящихся угольной отрасли, направив деньги на выплату заработной платы лишь работникам основных профессий.
Напомним, в пятницу, 19 октября, Минфин направил на казначейские счета государственных угольных предприятий 136 миллионов гривен, из которых 51 миллион – ГП «Селидовуголь».
«Сегодня утром мне позвонили из углехимлаборатории Горняка, где трудится 10 женщин, которые уже четыре месяца не получают заработную плату. Эти люди полностью лишены средств к существованию, – рассказал Виктор Трифонов. – Когда работницы лаборатории узнали, что из выделенных государственных средств им снова не положено ни копейки, они объявили бессрочный протест – отказались проводить исследование проб угольной продукции и выдавать соответствующие документы. А без них добытый уголь не может быть отправлен потребителям. О своем решении люди уведомили генерального директора объединения и меня как председателя территориальной профсоюзной организации. Я полностью солидарен со всеми представителями «непромгруппы», которые также имеют законное право на оплату труда. Поэтому решил возглавить протест, объявив голодовку до решения вопроса с заработной платой».
Виктор Трифонов также сообщил, что сегодня на 16.00 назначена встреча губернатора Донецкой области Александра Куця с генеральным директором ГП «Селидовуголь» Алексеем Климченко. Руководители обсудят сложившуюся ситуацию в объединении и пути ее решения.
Кто нибудь в такой ситуации может сказать: Кого клянут обнищавшие женщины? Толку, что целые семьи, ... города "голодают" - они и на...ик никому не нужны. Нужны они только как бесплатная рабочая сила - в большом технологическом процессе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Так вот, ребятки. Газ будет стоить столько, за сколько он продаётся на рынке. Зарплаты будут такие, за которые вы сами согласитесь работать. Размер пенсий будет таков, насколько хватит средств у государства - и ни копейкой больше. Главная интрига в том, победят ли теперь свободные люди, которые, в конечном итоге, построят процветающую державу - или верх возьмут рабы, которые посадят себе на шею «доброго Хозяина» и сами, под его чутким руководством, возведут свою тюрьму.
"Золотые слова!" Только концовочка с гавнецом. Я бы трактовал так:
Так вот, ребятки. Газ будет стоить столько, за сколько он продаётся на рынке. Зарплаты будут такие, за которые вы сами согласитесь работать. Размер пенсий будет таков, сколько Вы заработали - и ни копейкой больше. Главная интрига в том, победят ли теперь свободные люди, которые, в конечном итоге, построят процветающую державу - или верх возьмёт нечисть, провозгласившая себя мессией, и "будет постоянно", за каждого решать, что ему делать. Что бы Воры сидели в тюрьмах, и кто, что честно "заработал, тот то и ел"
Пока такого не станется - Украина будет вечным аутсайдером.
В принципе я не исключаю, давления на сегодняшнюю ситуацию действием закрытой части Ялтинского соглашения в феврале 1945 года по Причерноморью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan Мені дуже сумно, та скорботно за своїх соплємєнніков, що з "Гебєльсовщіною" втратили розум, та можливість розуміти друг-друга.
Але: "Майдан", що сколихнув Україну - не привів до зміни відношення, а тільки вівів гнів народа на головного Вора. Вони забули, що царя грає його коло. Для найменшого розуміння затронутого Вами питання: 1. Головного "назначают на пряму із КМУ" 2. Народ на Донбасі - це стадо насильно загнаних у рабство ішими законодавчими Актами. 3. На Донбасі не працюють, щоб жити - тут живуть, щоб працювати. 4. Не буде Донбасу - не буде України. Бо тільки тут залишилось така кількість рабів, що до останнього дихання працюють на "Государство Україна". 5. Сьодняшні причини - це солянка з виводу оборотних коштів (державних оборотних кошті вугільних підприємств - м. Київ)
Зграя, що у власті таж, що й була раніше, не гребує "бєспредєлом". Розділяй, та володуй - це завжди спрацьовує.
Наприклад: амерам кажуть, що це нелегали отбирають їх робочі міста, хоча вся Америка це біженці. Харцизякам кажуть, що це німчура - хоча на вулицях їх обирають тіж араби, що у нас кавказці.
.....Сумно, сумно за відсутність Українців на цьому форумі. - Сумно, що тільки зі збоєю у руках можливо щось вирішити у Україні, відповідно до її Законодавства. За що отдав життя Сашко Білий. - То скільки повинно ще загинути, щоб підняти Україну?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.