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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4014401540164017
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:16

  Starikan написав:В чем он прав - пока у нас ВВП $2500 в год на рыло - ждать манны небесной от любого керманыча не приходится.
А поляки и ко довольны, конечно, потому что к ним едут люди с конкретной целью заработать и соответствующим менталитетом.
Про субсидии не в теме.

то что ВВП $2500 в год на рыло виноват явно не пересичный.
например
взять происходящее с янтарём - на сколько его вывозят из страны.
вывозят, как у нас и положено - "ломом".
сколько денег проходит мимо "кармана"?
а законы то по нему так и не приняты, а обработку то можно и нужно здесь делать.
и это же не только по янтарю

в польшу и ко едут, думаю,совершенно разные люди.
но там они оказываются нужными, а здесь их учили-попрекали всякие ревы-чикины.

про субсидию тут несколько страниц назад кто-то писал, вроде, детройтред.
лично не полльзуюсь
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:45

Cler
https://replyua.net/news/114712-timoshe ... rainy.html

Украинский политик, кандидат в президенты Украины Юлия Владимировна Тимошенко во время встречи со студентами Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко, рассказал, как Новый экономический курс поможет правильно построить экономику и даст возможность молодежи работать в своей стране, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу партии «Батьківщина». «Внутренний рынок - это покупательная способность людей. Главный инвестор в стране - это человек, который может что-то покупать. Если человек не способен покупать еду, одежду, медикаменты, экономике некуда это продавать. Надо создать внутренний платежеспособный рынок», - сообщила Тимошенко.

Она также отметила, что в государстве нужно срочно поменять денежно-кредитную политику, а также разобраться с проблемой завышенной налоговой нагрузки на бизнес. «Нацбанк грубо заимствует деньги под 18% годовых условно стабильного курса валюты. Эта финансовая пирамида накопила долг на уровне 84% ВВП. Все заимствования в мире под государственные гарантии и на госнужды делаются под 1.5 - 3%, а у нас - 18%. За 4,5 года из Украины вытянули почти 13 млрд долл. Столько мы от МВФ получили. У нас 60% экономики в тени. Надо изменить налоговую систему и поставить в правильную позицию в отношении бизнеса», - отметила политик.

:shock:
Вывод с политической сцены тех, кто все эти годы занимался выводом средств, организовывал, оббирал, делил, отнимал, прямым словом уничтожал и уничтожает всё живое,(Я не зря выставлял заявление пана Терещенко, знакомому дали 4 года, только за то, что ослушался, вивів село в прибыля)....
- ? Теперь они "прозрели"?
- Цинизм достойный самой последней...
А гроші де?

Поэтому здесь любоваться заявами кнопочных "порноактёров", ну уж совсем неприятно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:06

Старикан
Манипуляция со стороны чикиных и т.п. заключается в том, что они рисуют эдакий винегрет - для пересичных предлагается и указывается на * всё в твоих руках; работай, а оплата покажет твой результат*.

Отличное предложение!
Так и должно быть.

Вот только замалчивается в каких условиях происходит (должен происходить) данный процесс.
Должен -- в условиях цивилизованного рынка (рыночной конкуренции, законности, возможности защиты прав и т.д.).

Что же предлагают такие чикины?!
Вы (пересичные) пашите до седьмого пота ... в условиях нашей реальности.
И тем, кому повезло, -- вот они молодцы, правильно работали, а остальные -- недолуги.

Вкалывайте и помалкивайте.
Это и есть рабы.
И совки.

Что такое нынешние требования *халявы*?
Это нормальная реакции на условия, которые создала власть.
Хреновый рынок, хреновая защита прав, хреновая работа антимонопольных и пр. контролирующих органов, коррупция, произвол чиновников, мутные тарифы и т.д. -- вот на это и следует простейшая нормальная реакция --- не можете (не хотите) создать нормальные условия, тогда отстегивайте пайку!!!

Почему комми отстегивали пайку?! Не по доброте душевной и не просто из желания, а потому что не могли обеспечить обещанное (теорией социализма!) *каждому по труду*.

З.Ы. ещё раз -- чикины предлагают по сути: верхи что хотят, то и творят (как комми забирали и тратили созданное работягами на ракеты-танки, поддержки негров; а нынешние олигархи просто тратят на свои потребности, но суть та же -- забрали), не создав нормальных условий, чтобы пересичный мог заработать себе сам и получил по труду, заработанное.
А низам чикины предлагают - вкалывайте, как при комми и рабовладельцах, и помалкивайте.

Это ещё много лет назад Мыцик сформулировал одной строкой, говоря об идее Ходорковского -- вкалывать, как при совке, а прибыль получать, как при капитализме.
Суперидея)))

Именно ее реализовывают в большей или меньшей степени наши можновладци.
Именно поэтому они (можновладци наши!!!!) поддерживают систему пайки (льготы, субсидии и т.п.).
Можновладци, в первую очередь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:32

И самое негативное в этом то, что в таких созданных можновладцями условиях (устраивающих их полностью -- все они постоянно голосят о своих досягненнях) население расслаивается:
1. Те, кого устраивает пайка от властей, остаются.
2. Те, кого пайка не устраивает, а также не устраивает такая оплата их труда, уезжают.
3. Небольшой слой, занимающий более-менее нормально оплачиваемые рабочие места, не понимают за что их стригут.

Функция же власти максимально расширить базу работающих рыночными способами. Стимулируя к работе увеличением рабочих мест и улучшением условий труда (в том числе и оплатой).
А не призывами *бери лопату и копай*, что собственно и повторяют за азировыми чикины.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:42

  detroytred написав: Функция же власти максимально расширить базу работающих рыночными способами. Стимулируя к работе увеличением рабочих мест и улучшением условий труда (в том числе и оплатой).
А не призывами *бери лопату и копай*, что собственно и повторяют за азировыми чикины.

А как власть может увеличить число рабочих мест и улучшить условия труда на частном предприятии?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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