Додано: Пон 22 жов, 2018 16:06

Старикан

Манипуляция со стороны чикиных и т.п. заключается в том, что они рисуют эдакий винегрет - для пересичных предлагается и указывается на * всё в твоих руках; работай, а оплата покажет твой результат*.



Отличное предложение!

Так и должно быть.



Вот только замалчивается в каких условиях происходит (должен происходить) данный процесс.

Должен -- в условиях цивилизованного рынка (рыночной конкуренции, законности, возможности защиты прав и т.д.).



Что же предлагают такие чикины?!

Вы (пересичные) пашите до седьмого пота ... в условиях нашей реальности.

И тем, кому повезло, -- вот они молодцы, правильно работали, а остальные -- недолуги.



Вкалывайте и помалкивайте.

Это и есть рабы.

И совки.



Что такое нынешние требования *халявы*?

Это нормальная реакции на условия, которые создала власть.

Хреновый рынок, хреновая защита прав, хреновая работа антимонопольных и пр. контролирующих органов, коррупция, произвол чиновников, мутные тарифы и т.д. -- вот на это и следует простейшая нормальная реакция --- не можете (не хотите) создать нормальные условия, тогда отстегивайте пайку!!!



Почему комми отстегивали пайку?! Не по доброте душевной и не просто из желания, а потому что не могли обеспечить обещанное (теорией социализма!) *каждому по труду*.



З.Ы. ещё раз -- чикины предлагают по сути: верхи что хотят, то и творят (как комми забирали и тратили созданное работягами на ракеты-танки, поддержки негров; а нынешние олигархи просто тратят на свои потребности, но суть та же -- забрали), не создав нормальных условий, чтобы пересичный мог заработать себе сам и получил по труду, заработанное.

А низам чикины предлагают - вкалывайте, как при комми и рабовладельцах, и помалкивайте.



Это ещё много лет назад Мыцик сформулировал одной строкой, говоря об идее Ходорковского -- вкалывать, как при совке, а прибыль получать, как при капитализме.

Суперидея)))



Именно ее реализовывают в большей или меньшей степени наши можновладци.

Именно поэтому они (можновладци наши!!!!) поддерживают систему пайки (льготы, субсидии и т.п.).

Можновладци, в первую очередь.