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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 22 жов, 2018 18:00
detroytred написав:
А низам чикины предлагают - вкалывайте, как при комми и рабовладельцах, и помалкивайте.
Нет, не это они предлагают. Совсем не это.
detroytred написав:
Именно ее реализовывают в большей или меньшей степени наши можновладци.
Именно поэтому они (можновладци наши!!!!) поддерживают систему пайки (льготы, субсидии и т.п.).
А в Великобритании или США льгот и субсидий не наблюдается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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