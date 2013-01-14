Додано: Пон 22 жов, 2018 19:01

https://politeka.net/reading/analytics/ ... -v-evrope/

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И у этой «нищеты» есть совершенно определенные причины. Если взять такой показатель, как отношение фонда оплаты труда к ВВП (его еще называют – коэффициентом эксплуатации), получим в Украине значение в размере 23%, в то время как в Польше – этот показатель составляет 37%, Чехии – 40%, Венгрии – 42%, РФ – 47%, Беларуси – 49%. С одной стороны, здесь есть объективные предпосылки: в условиях деиндустриализации экономики и возрастания доли сырьевых отраслей, больших зарплат быть не может – нет адекватного уровня добавочной стоимости или как сказал бы Карл Маркс – прибавочного труда наемного работника. А с другой – пример той же РФ и Беларуси говорит о том, что имеются и другие методы по более эффективному нарезанию общественного пирога, что и проявляется в электоральной поддержке тамошних квазидиктаторов.



В Украине же большая часть национального продукта распределяется в пользу нескольких ФПГ и их бенефициарных владельцев, которые устраивают в швейцарских курортах костюмированные шабаши под звуки национального гимна и брызги Дом Периньон. А все потому, что несколько майданов привели к появлению гражданского общества, но почему-то так и не стали отправной точкой рождения настоящего профсоюзного движения и сгоревшее здание профсоюза в центре Киева как нельзя лучше иллюстрирует это плачевную ситуацию.



Вот и получается, что ключевая проблема для нас – это не наличие рабочих мест, а так называемая трудовая бедность, когда человек не может нормально прожить на заработанное. А это совсем другая экономическая «болезнь», требующая совершенно иных лекарств. .................................................................................И у этой «нищеты» есть совершенно определенные причины. Если взять такой показатель, как отношение фонда оплаты труда к ВВП (его еще называют – коэффициентом эксплуатации), получим в Украине значение в размере 23%, в то время как в Польше – этот показатель составляет 37%, Чехии – 40%, Венгрии – 42%, РФ – 47%, Беларуси – 49%. С одной стороны, здесь есть объективные предпосылки: в условиях деиндустриализации экономики и возрастания доли сырьевых отраслей, больших зарплат быть не может – нет адекватного уровня добавочной стоимости или как сказал бы Карл Маркс – прибавочного труда наемного работника. А с другой – пример той же РФ и Беларуси говорит о том, что имеются и другие методы по более эффективному нарезанию общественного пирога, что и проявляется в электоральной поддержке тамошних квазидиктаторов.В Украине же большая часть национального продукта распределяется в пользу нескольких ФПГ и их бенефициарных владельцев, которые устраивают в швейцарских курортах костюмированные шабаши под звуки национального гимна и брызги Дом Периньон. А все потому, что несколько майданов привели к появлению гражданского общества, но почему-то так и не стали отправной точкой рождения настоящего профсоюзного движения и сгоревшее здание профсоюза в центре Киева как нельзя лучше иллюстрирует это плачевную ситуацию.

Можно быть не согласным с цифрами, а о их причинах объясню далее, но вопрос поставлен правильно:По иным данным в Украине 6% стоимости труда в товаре(22-23% это в РФ).Схемка на основных предприятиях работает "советская" - З/П не является доходом. Ибо доход в виде равных социальных гарантий ГАРАНТИРУЕТ ГОСУДАРСТВО в лице иных потребностей.Теперь в ...опе как раз те, кто РАБОТАЕТ ЧЕСТНО НА ГОСУДАРСТВО.- З/П у них номинальная, и они лишены в Украине права на жильё, медицину, бытовые удобства, С/К лечение, ........... перечень в 20 раз превосходит слово З/П.Но, уже сегодня, количество делящих и распределяющих эти блага давно опрокинула мыслимые и не мыслимые размеры - теперь производитель оказывается лишним на этом празднике жизни.Ответьте пожалуйста, а где в Украине осталась базовые производства и предприятия? Отсюда и проблемы "с Донбассом", хотя по факту проблемы с Ворами - возможность населения их содержать давно утрачена. Вот они(Воры) и "пожирают", всё на чём можно "заработать" - с подачи лиц заинтересованных из-за рубежа(в том числе и РФ). Вопрос, а кто и коим образом будет хоть что-то гарантировать рабам? Приручают их вообще работать бесплатно с 90х.Ибо только на угле зарабатывают:1. Транспортники2. Обогатители3. Энергетики(как производство так и продажа)4. Машиностроители5. Химики.........................................В конечном итоге население, используя как бытовое топливо в степной зоне Украины - ибо и "кизяка" уже нет - коров кормить нечем. Распахано всё и корм только за деньги.Теперь возвращаемся к большим плательщикам в бюджет?- Хоть один "прихватизатор" наростил физические платежи, как и реальное производство?С искоренением финансовых доходов населения - позволить себе реально из честных могут только заробитчане.Страна - парадокс.Только Ворам "бог даёт".И только у Воров всё удачно "кредитуется и строится."