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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4015401640174018
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:00

  detroytred написав:А низам чикины предлагают - вкалывайте, как при комми и рабовладельцах, и помалкивайте.


Нет, не это они предлагают. Совсем не это.

  detroytred написав:Именно ее реализовывают в большей или меньшей степени наши можновладци.
Именно поэтому они (можновладци наши!!!!) поддерживают систему пайки (льготы, субсидии и т.п.).


А в Великобритании или США льгот и субсидий не наблюдается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:01

Sommer
Можно быть не согласным с цифрами, а о их причинах объясню далее, но вопрос поставлен правильно:
https://politeka.net/reading/analytics/ ... -v-evrope/
.................................................................................
И у этой «нищеты» есть совершенно определенные причины. Если взять такой показатель, как отношение фонда оплаты труда к ВВП (его еще называют – коэффициентом эксплуатации), получим в Украине значение в размере 23%, в то время как в Польше – этот показатель составляет 37%, Чехии – 40%, Венгрии – 42%, РФ – 47%, Беларуси – 49%. С одной стороны, здесь есть объективные предпосылки: в условиях деиндустриализации экономики и возрастания доли сырьевых отраслей, больших зарплат быть не может – нет адекватного уровня добавочной стоимости или как сказал бы Карл Маркс – прибавочного труда наемного работника. А с другой – пример той же РФ и Беларуси говорит о том, что имеются и другие методы по более эффективному нарезанию общественного пирога, что и проявляется в электоральной поддержке тамошних квазидиктаторов.

В Украине же большая часть национального продукта распределяется в пользу нескольких ФПГ и их бенефициарных владельцев, которые устраивают в швейцарских курортах костюмированные шабаши под звуки национального гимна и брызги Дом Периньон. А все потому, что несколько майданов привели к появлению гражданского общества, но почему-то так и не стали отправной точкой рождения настоящего профсоюзного движения и сгоревшее здание профсоюза в центре Киева как нельзя лучше иллюстрирует это плачевную ситуацию.

Вот и получается, что ключевая проблема для нас – это не наличие рабочих мест, а так называемая трудовая бедность, когда человек не может нормально прожить на заработанное. А это совсем другая экономическая «болезнь», требующая совершенно иных лекарств.

По иным данным в Украине 6% стоимости труда в товаре(22-23% это в РФ).
Схемка на основных предприятиях работает "советская" - З/П не является доходом. Ибо доход в виде равных социальных гарантий ГАРАНТИРУЕТ ГОСУДАРСТВО в лице иных потребностей.
Теперь в ...опе как раз те, кто РАБОТАЕТ ЧЕСТНО НА ГОСУДАРСТВО.

- З/П у них номинальная, и они лишены в Украине права на жильё, медицину, бытовые удобства, С/К лечение, ........... перечень в 20 раз превосходит слово З/П.
Но, уже сегодня, количество делящих и распределяющих эти блага давно опрокинула мыслимые и не мыслимые размеры - теперь производитель оказывается лишним на этом празднике жизни.

Ответьте пожалуйста, а где в Украине осталась базовые производства и предприятия? Отсюда и проблемы "с Донбассом", хотя по факту проблемы с Ворами - возможность населения их содержать давно утрачена. Вот они(Воры) и "пожирают", всё на чём можно "заработать" - с подачи лиц заинтересованных из-за рубежа(в том числе и РФ). Вопрос, а кто и коим образом будет хоть что-то гарантировать рабам? Приручают их вообще работать бесплатно с 90х.
Ибо только на угле зарабатывают:
1. Транспортники
2. Обогатители
3. Энергетики(как производство так и продажа)
4. Машиностроители
5. Химики
.........................................
В конечном итоге население, используя как бытовое топливо в степной зоне Украины - ибо и "кизяка" уже нет - коров кормить нечем. Распахано всё и корм только за деньги.

Теперь возвращаемся к большим плательщикам в бюджет?
- Хоть один "прихватизатор" наростил физические платежи, как и реальное производство?
С искоренением финансовых доходов населения - позволить себе реально из честных могут только заробитчане.
Страна - парадокс.
Только Ворам "бог даёт".
И только у Воров всё удачно "кредитуется и строится."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:03

Sommer
Ваше любимое в ответ - *а в Америке негров линчуют*.

З.Ы. Уровень (масштаб, степень) этого субсидирования и льготирования в США, Великобритании и у нас?!

Разница между нами и развитыми не в том, что чего-то не или что-то есть, а в уровне.
Уровне коррупции, законности, культуры и т.д.

Такой приём проходит только с малограмотными...
Кстати, линчуют - отражает степень, уровень. И было бы вполне уместно, если бы речь шла об этом предмете, и линчевали бы сейчас.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:10

  Shram написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Функция же власти максимально расширить базу работающих рыночными способами. Стимулируя к работе увеличением рабочих мест и улучшением условий труда (в том числе и оплатой).
А не призывами *бери лопату и копай*, что собственно и повторяют за азировыми чикины.
А как власть может увеличить число рабочих мест и улучшить условия труда на частном предприятии?
Создавая условия (налоговые, тарифные, таможенные, законодательные, правоохранительные, обеспечивая гос.заказом и прочие) для развития этих самых частных предприятий.

Это все красивые, но не конкретные слова.
Для развития предприятий нужен прежде всего капитал.

При этом нам (как и многим другим) не повезло с зарубежными инвестициями: мировые капиталы побежали в Азию. С азиатами, накачанными капиталами и переданной им технологией, нам (как и многим другим) сложно конкурировать. Даже Штаты это затронуло, куда уж нам.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:47

Старикан
В Польшу тоже ведь побежали.

Насчёт условий труда...
У меня сын родственника был кинут на деньги (отработал и не заплатили, или только малую часть) пять раз подряд. В разных местах.
Чья функция-задача обеспечить защиту его прав?
Кто нормальный суд, полицию и пр. органы создаёт?

Отец пришёл к меру... хотел ему фейс начистить (за лацканы потягать). Тот сразу сообразил и предложил устроить, решить.

А обязан (власть обязана) решить для всех.
detroytred
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  #<1 ... 4015401640174018
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