Нет, не это они предлагают. Совсем не это.
А в Великобритании или США льгот и субсидий не наблюдается?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 22 жов, 2018 18:00
Нет, не это они предлагают. Совсем не это.
А в Великобритании или США льгот и субсидий не наблюдается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:01
Sommer
Можно быть не согласным с цифрами, а о их причинах объясню далее, но вопрос поставлен правильно:
По иным данным в Украине 6% стоимости труда в товаре(22-23% это в РФ).
Схемка на основных предприятиях работает "советская" - З/П не является доходом. Ибо доход в виде равных социальных гарантий ГАРАНТИРУЕТ ГОСУДАРСТВО в лице иных потребностей.
Теперь в ...опе как раз те, кто РАБОТАЕТ ЧЕСТНО НА ГОСУДАРСТВО.
- З/П у них номинальная, и они лишены в Украине права на жильё, медицину, бытовые удобства, С/К лечение, ........... перечень в 20 раз превосходит слово З/П.
Но, уже сегодня, количество делящих и распределяющих эти блага давно опрокинула мыслимые и не мыслимые размеры - теперь производитель оказывается лишним на этом празднике жизни.
Ответьте пожалуйста, а где в Украине осталась базовые производства и предприятия? Отсюда и проблемы "с Донбассом", хотя по факту проблемы с Ворами - возможность населения их содержать давно утрачена. Вот они(Воры) и "пожирают", всё на чём можно "заработать" - с подачи лиц заинтересованных из-за рубежа(в том числе и РФ). Вопрос, а кто и коим образом будет хоть что-то гарантировать рабам? Приручают их вообще работать бесплатно с 90х.
Ибо только на угле зарабатывают:
1. Транспортники
2. Обогатители
3. Энергетики(как производство так и продажа)
4. Машиностроители
5. Химики
.........................................
В конечном итоге население, используя как бытовое топливо в степной зоне Украины - ибо и "кизяка" уже нет - коров кормить нечем. Распахано всё и корм только за деньги.
Теперь возвращаемся к большим плательщикам в бюджет?
- Хоть один "прихватизатор" наростил физические платежи, как и реальное производство?
С искоренением финансовых доходов населения - позволить себе реально из честных могут только заробитчане.
Страна - парадокс.
Только Ворам "бог даёт".
И только у Воров всё удачно "кредитуется и строится."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:03
Sommer
Ваше любимое в ответ - *а в Америке негров линчуют*.
З.Ы. Уровень (масштаб, степень) этого субсидирования и льготирования в США, Великобритании и у нас?!
Разница между нами и развитыми не в том, что чего-то не или что-то есть, а в уровне.
Уровне коррупции, законности, культуры и т.д.
Такой приём проходит только с малограмотными...
Кстати, линчуют - отражает степень, уровень. И было бы вполне уместно, если бы речь шла об этом предмете, и линчевали бы сейчас.
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:10
Это все красивые, но не конкретные слова.
Для развития предприятий нужен прежде всего капитал.
При этом нам (как и многим другим) не повезло с зарубежными инвестициями: мировые капиталы побежали в Азию. С азиатами, накачанными капиталами и переданной им технологией, нам (как и многим другим) сложно конкурировать. Даже Штаты это затронуло, куда уж нам.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:47
Старикан
В Польшу тоже ведь побежали.
Насчёт условий труда...
У меня сын родственника был кинут на деньги (отработал и не заплатили, или только малую часть) пять раз подряд. В разных местах.
Чья функция-задача обеспечить защиту его прав?
Кто нормальный суд, полицию и пр. органы создаёт?
Отец пришёл к меру... хотел ему фейс начистить (за лацканы потягать). Тот сразу сообразил и предложил устроить, решить.
А обязан (власть обязана) решить для всех.
Додано: Пон 22 жов, 2018 22:14
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Сын 5 раз подряд отработал без трудовой что ли? Или без оформления договора?
Или все было, но в сад нк обращался , ибо гиблое дело?
Додано: Пон 22 жов, 2018 22:25
По-моему не понят ни фейсбучный писатель, ни я...
Ну да ладно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 22 жов, 2018 22:31
Все по классике
Оказался наш батяня не отцом, а...
Новый премьер-министр ДНР ликвидирует преступный синдикат Захарченко
И, внимание:
Т.е. убийство куренфюрера было выгодно... кураторам. Извините за каламбур.
Совсем не палятся ребята.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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