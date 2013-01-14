detroytred написав:
В Польшу тоже ведь побежали.
В Польщу побігли бо там були ті хто міг зустріти/використати
1 Короткий проміжок під совдепією
2 Фермерство було розвинути і під час совдепії
3 Відкриті кордони з США , навіть при закритому залізному занавісі
Вже приводив приклад
Хто джерело корупції в ситуації з автобляхами
митники-чиновники депутати - які отримали 200 000 авто х 200 доларів=40 млн
Чи власники євроблях які зекономили 200 000 авто х 2 000 доларів=400 млн доларів
Практично те саме і з бурштином....
Основний вигодонабувач 100 000 мешканців бурштинових територій , які навіть на поліцію нападають , .... а якби робити все по фен-шую (зняв родючий шар , провіві видобуток-повернув родючий шар до первинного стану-сплатив податки)- то той бурштин нікому не потрібен...
Наступний приклад більш широкий
Хто основний вигодонабувач доллара по 8 ?
Янукович який вкрав 3-5 млрд , чи населення , яке з 2008 по 2013 купувало імпортні товари завезені за заниженим курсом ?
При цьому олігархи які володіли виробництвом всередині держави - також страждали від заниженого курсу , бо не могли конкурувати з імпортом.
Так що фантазувати звинувачуючи тисячі людей у владі- відкидаючи бажання мільйонів нічого не робити - -можна , але не ефективно.
ПС
Взагалі все просто , елементарний приклад
Можна вимагати щоб для тебе хтось щось зробив - цей хтось зробить....
можна зробити самому те що хочеш
Різниця тільки в тому що якщо буде робити хтось - то для тебе це буде дорожче...
Хочеш доставити себе з п а в п б - йди пішки - витрата година
їдь на велосипеді- витрата 15 хвилин
їдь на власному авто - витрата паливо
Замов таксі- витрата паливо х 4-5 разів.....