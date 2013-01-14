RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4016401740184019
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:23

Sommer
Раскрыть своё виденье - можно хотя бы попытаться.

По кураторам. Там кроме палятся выплывает ещё один момент: они сами позволили захарченкам выходить за рамки, а теперь якобы это он сам, а они *мимо проходили, не знали, не видели и не причём *.

Хотя бандитов трудно держать в жёстких рамках...
Кто знает...
Информативнее было бы интервью какой-нибудь мелочи.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20256
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:37

  detroytred написав:В Польшу тоже ведь побежали.
В Польщу побігли бо там були ті хто міг зустріти/використати
1 Короткий проміжок під совдепією
2 Фермерство було розвинути і під час совдепії
3 Відкриті кордони з США , навіть при закритому залізному занавісі

Вже приводив приклад
Хто джерело корупції в ситуації з автобляхами
митники-чиновники депутати - які отримали 200 000 авто х 200 доларів=40 млн
Чи власники євроблях які зекономили 200 000 авто х 2 000 доларів=400 млн доларів

Практично те саме і з бурштином....
Основний вигодонабувач 100 000 мешканців бурштинових територій , які навіть на поліцію нападають , .... а якби робити все по фен-шую (зняв родючий шар , провіві видобуток-повернув родючий шар до первинного стану-сплатив податки)- то той бурштин нікому не потрібен...
Наступний приклад більш широкий
Хто основний вигодонабувач доллара по 8 ?
Янукович який вкрав 3-5 млрд , чи населення , яке з 2008 по 2013 купувало імпортні товари завезені за заниженим курсом ?
При цьому олігархи які володіли виробництвом всередині держави - також страждали від заниженого курсу , бо не могли конкурувати з імпортом.

Так що фантазувати звинувачуючи тисячі людей у владі- відкидаючи бажання мільйонів нічого не робити - -можна , але не ефективно.

ПС
Взагалі все просто , елементарний приклад
Можна вимагати щоб для тебе хтось щось зробив - цей хтось зробить....
можна зробити самому те що хочеш

Різниця тільки в тому що якщо буде робити хтось - то для тебе це буде дорожче...
Хочеш доставити себе з п а в п б - йди пішки - витрата година
їдь на велосипеді- витрата 15 хвилин
їдь на власному авто - витрата паливо
Замов таксі- витрата паливо х 4-5 разів.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19670
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:25

Sommer
О украинской "политике"

Весь мир сегодня умиляется от происходящего в Украине. Невероятный поток средств и заробитчан с Украины формируют целые бюджеты многих стран, выводя их на новый уровень. В полной ...опе только коренное население Украины и Государство Украина.

Для каждого, слова Черчилля о воре кинувшим африканское правительство стало близким к сердцу:
(На жаль помню только суть выражения)
- Ах, какой сорванец!
- Но он наш сорванец!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 20.09.12
Подякував: 586 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:32

  Kudrjavuy написав:
Для каждого, слова Черчилля о воре кинувшим африканское правительство стало близким к сердцу:
(На жаль помню только суть выражения)
- Ах, какой сорванец!
- Но он наш сорванец!

Франклину Рузвельту приписывается фраза, якобы сказанная им в 1939 году: «Сомоса, может быть, и с.укин сын, но это наш с.укин сын».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%BE
19yuriy91
 
Повідомлень: 1392
З нами з: 15.09.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4016401740184019
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81614
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5273
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (942)
23.10.2018 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.