Додано: Вів 23 жов, 2018 08:37

detroytred написав: В Польшу тоже ведь побежали. В Польшу тоже ведь побежали.

В Польщу побігли бо там були ті хто міг зустріти/використати1 Короткий проміжок під совдепією2 Фермерство було розвинути і під час совдепії3 Відкриті кордони з США , навіть при закритому залізному занавісіВже приводив прикладХто джерело корупції в ситуації з автобляхамимитники-чиновники депутати - які отримали 200 000 авто х 200 доларів=40 млнЧи власники євроблях які зекономили 200 000 авто х 2 000 доларів=400 млн доларівПрактично те саме і з бурштином....Основний вигодонабувач 100 000 мешканців бурштинових територій , які навіть на поліцію нападають , .... а якби робити все по фен-шую (зняв родючий шар , провіві видобуток-повернув родючий шар до первинного стану-сплатив податки)- то той бурштин нікому не потрібен...Наступний приклад більш широкийХто основний вигодонабувач доллара по 8 ?Янукович який вкрав 3-5 млрд , чи населення , яке з 2008 по 2013 купувало імпортні товари завезені за заниженим курсом ?При цьому олігархи які володіли виробництвом всередині держави - також страждали від заниженого курсу , бо не могли конкурувати з імпортом.Так що фантазувати звинувачуючи тисячі людей у владі- відкидаючи бажання мільйонів нічого не робити - -можна , але не ефективно.ПСВзагалі все просто , елементарний прикладМожна вимагати щоб для тебе хтось щось зробив - цей хтось зробить....можна зробити самому те що хочешРізниця тільки в тому що якщо буде робити хтось - то для тебе це буде дорожче...Хочеш доставити себе з п а в п б - йди пішки - витрата годинаїдь на велосипеді- витрата 15 хвилинїдь на власному авто - витрата паливоЗамов таксі- витрата паливо х 4-5 разів.....