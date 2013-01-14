Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Польщу побігли бо там були ті хто міг зустріти/використати 1 Короткий проміжок під совдепією 2 Фермерство було розвинути і під час совдепії 3 Відкриті кордони з США , навіть при закритому залізному занавісі
Вже приводив приклад Хто джерело корупції в ситуації з автобляхами митники-чиновники депутати - які отримали 200 000 авто х 200 доларів=40 млн Чи власники євроблях які зекономили 200 000 авто х 2 000 доларів=400 млн доларів
Практично те саме і з бурштином.... Основний вигодонабувач 100 000 мешканців бурштинових територій , які навіть на поліцію нападають , .... а якби робити все по фен-шую (зняв родючий шар , провіві видобуток-повернув родючий шар до первинного стану-сплатив податки)- то той бурштин нікому не потрібен... Наступний приклад більш широкий Хто основний вигодонабувач доллара по 8 ? Янукович який вкрав 3-5 млрд , чи населення , яке з 2008 по 2013 купувало імпортні товари завезені за заниженим курсом ? При цьому олігархи які володіли виробництвом всередині держави - також страждали від заниженого курсу , бо не могли конкурувати з імпортом.
Так що фантазувати звинувачуючи тисячі людей у владі- відкидаючи бажання мільйонів нічого не робити - -можна , але не ефективно.
ПС Взагалі все просто , елементарний приклад Можна вимагати щоб для тебе хтось щось зробив - цей хтось зробить.... можна зробити самому те що хочеш
Різниця тільки в тому що якщо буде робити хтось - то для тебе це буде дорожче... Хочеш доставити себе з п а в п б - йди пішки - витрата година їдь на велосипеді- витрата 15 хвилин їдь на власному авто - витрата паливо Замов таксі- витрата паливо х 4-5 разів.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Весь мир сегодня умиляется от происходящего в Украине. Невероятный поток средств и заробитчан с Украины формируют целые бюджеты многих стран, выводя их на новый уровень. В полной ...опе только коренное население Украины и Государство Украина. Маленький пример с цифрами: http://ukrrudprom.com/news/So_sleduyush ... otu_d.html
Для каждого(иноземца, в том числе и РФ), слова Черчилля о воре кинувшим африканское правительство стало близким к сердцу: (На жаль помню только суть выражения) - Ах, какой сорванец! - Но он наш сорванец!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 23 жов, 2018 11:01, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вот это и есть наша сегодняшняя действительность! Остальное - горький и насильно навязанный процесс уничтожения Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:justit Насчёт трудовой не скажу. Не спрашивал. Относительно же суда и советов обращаться в суд у него свой подход (и он его часто любит напоминать, иногда и на практике). Одному чиновнику на предложение *подавайте в суд* так и заявил:*я тебе сейчас дам по лицу)) и подавай на меня в суд. Только мы тогда поменяемся местами. Это ты будешь доказывать, а я буду под разными предлогами затягивать процесс. Да и в ходе суда поднимется и первичный мой вопрос*.
З.Ы. один парень в ответ на отключение газа всему подъезду при полной оплате с его стороны пришёл в рамках газконтору и после мыканья среди чинуш собрал все стулья и пор убил перед офисом. Думаете подали в суд?)) Нет, подключили газ... Молча и сразу.
Вероятно Вы не имеете малейшего представления о состоянии дел по "малым городам", как и по всей Украине. О самосожжениях, голодовках, бунтах, убийствах, ........ - Эти вещи освещать выгодно, только тогда и только тем, кому это "выгодно". И лишь малая часть становится "резонансом", но только тогда когда это проспонсированно свыше.
А для РФ "це стала практика".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:justit Насчёт трудовой не скажу. Не спрашивал.
Ну я бы спросил, ибо если окажется, что человек начерно работал, а Вы его в пример положительный приводите.... Некрасиво ж будет.
detroytred написав:Относительно же суда и советов обращаться в суд у него свой подход (и он его часто любит напоминать, иногда и на практике). Одному чиновнику на предложение *подавайте в суд* так и заявил:*я тебе сейчас дам по лицу)) и подавай на меня в суд. Только мы тогда поменяемся местами. Это ты будешь доказывать, а я буду под разными предлогами затягивать процесс. Да и в ходе суда поднимется и первичный мой вопрос*.
З.Ы. один парень в ответ на отключение газа всему подъезду при полной оплате с его стороны пришёл в рамках газконтору и после мыканья среди чинуш собрал все стулья и пор убил перед офисом. Думаете подали в суд?)) Нет, подключили газ... Молча и сразу.
Тирада сия навела меня на мысль странную. Вы выше говорили, что властьимущие должны создать все условия. А тут Вы про "свой подход". Так будто и условия это хорошо, но и "по лицу/стулья" тоже приемлемо.
Как бы нужно быть либо за законность, либо за "если че - по лицу" Иначе - сидим на двух стульях, и дела не будет. Особенно если властьимущие точно так же размышляют
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило прогноз роста валового внутреннено продукта Украины (ВВП) с 3,1% до 3,0%, инфляции — с 8,9% до 10,3% в 2018 году. Об этом передают Украинские новости со ссылкой на официальное заявление компании.
Эксперты Standard&Poor's отмечают, что ВВП в текущем году вырастет на 3,0% при инфляции в 10,3%, в 2019 — на 2,5% при росте цен на 7,5%, и в 2020 и 2021 годах — на 3,0% при инфляции 7%.
“Уровень благосостояния Украины в расчете на душу населения остается низким. Несмотря на рост номинального ВВП — в среднем почти на 20% начиная с 2016, показатель ВВП на душу населения (по оценкам, 2 800 долларов в 2018) составляет лишь 70% показателя 2013; Украина является вторым после Таджикистана государством с наиболее низким показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ”, — отмечают в агентстве.
Низкий уровень доходов населения также является причиной высокой миграционной убыли: в 2017 более 1 млн украинских граждан работали в Польше, несколько сотен тысяч человек — в других странах ближнего зарубежья.
По данным ряда исследований, отток рабочей силы привел к нехватке квалифицированных специалистов на западе Украины, где, в частности, за прошедшие несколько лет был создан хорошо функционирующий автопромышленный кластер.
“По нашим оценкам, темпы роста ВВП будут составлять в среднем 2,8% на протяжении горизонта нашего прогнозирования (до 2021), что будет поддерживаться внутренним спросом. Вместе с тем в отсутствие ускоренного проведения реформ такие темпы роста вряд ли будут способствовать сближению уровня доходов населения Украины с показателями благосостояния даже наименее экономически развитых стран ЕС”, — отмечает S&P.
Если кто то наивно полагает, что кредит МВФ поднимет уровень жизни украинца, даст толчёк к восстановлению экономики - глубоко ошибаетесь стабильно хорошо будут зарабатывать только...
Член набсовет Виктора Пинчука радуется, что Украина может влезть в кредитную кабалу еще на 10 млрд долларов [11:00 23 октября 2018 года ] http://ukrrudprom.com/news/CHlen_nabsov ... t_vle.html Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию объемом 8 миллиардов долларов, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году. Об этом в интервью украинской службе Голоса Америки рассказал аналитик американского центра Atlantic Council, член набсовета банка “Кредит Днепр” Андерс Аслунд.
“Украина на теперь, вероятно, получит 2 млрд долларов от МВФ, 2 млрд долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на 2 млрд долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды еще на 2 млрд долларов, или более”, — отметил Аслунд.
“Этого должно быть достаточно, чтобы Украина удерживала стабильный обменный курс в следующем году”, — добавил он.
Аналитик также подчеркнул, что программа МВФ позволит урегулировать две основные проблемы, вызывавшие беспокойство у наблюдателей — ограниченные резервы НБУ и ограниченность бюджетных средств.
Новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около $16,6 млрд, что, по мнению аналитика, является “абсолютным минимумом”.
“Резервы вырастут до примерно 25 млрд долларов. Этого будет достаточно на следующий год для Украины, когда состоятся выборы”, — отметил Аслунд.
19 октября Украина и МВФ договорились о новой программе на 3,9 миллиарда долларов.
Суд отдал окружению Петра Порошенко газовое месторождение в Полтавской области [10:40 23 октября 2018 года ] http://ukrrudprom.com/news/Sud_otdal_ok ... _v_Po.html Окружной административный суд Киева отклонил иск Генеральной прокуратуры Украины о признании незаконной выдачу ООО “Аркона Газ-Энергия” специального разрешения на добычу нефти и газа в Полтавской области. Об этом сообщают Наші гроші.
В иске ГПУ утверждалось, что в мае 2017 года Государственная служба геологии и недр нарушила порядок процедуры проведения апробации и утверждения оценки разведывательных запасов, без аукциона выдав “Аркони Газ-Энергия” специальное разрешение на 20-летнее пользование Свистункоско-Краснолуцким месторождением в Полтавской области.
Фирма купила геологическую информацию, но она не была утверждена необходимым протоколом Государственной комиссией Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).
Третьей стороной в деле выступала компания “Укрнафта”, которая ранее разрабатывала это месторождение, но Госгеонедра не продлили срок действия спецразрешения для нее.
Суд признал, что протокол ГКЗ об утверждении запасов месторождения у “Аркона Газ-Энергия” отсутствовал. Но заявил, что этот документ фирме нужен уже после получения спецразрешения, а потому нарушения в действиях Госгеонедр не произошло.
Не нашел суд нарушений и для интересов “Укрнафты”, так как действие ее спецразрешения на полтавское месторождение на момент выдачи документа “Аркона Газ-Энергия” закончилось.
Также в заключении суд указал, что анализ части третьей статьи 23 Закона “О прокуратуре” показал, что прокурор может представлять интересы государства в суде в двух случаях: либо если их защита не осуществляет уполномоченный государственный орган (орган самоуправления), или такой орган вообще отсутствует.
В случае выдачи специальных разрешений уполномоченным органом является Госгеонедра, которые выступали на стороне “Аркона Газ-Энергия”. То есть именно Госгеонедра, а не прокуратура должны были защищать интересы государства. Это предусмотрено законом “О прокуратуре”, который внес в парламент президент Виктор Янукович, но он был проголосован уже после смены власти в 2014 году. Этот закон, в частности, лишил прокуратуру функций общего надзора.
Судебное решение вынесла судья Марина Бояринцева. В августе “Укрнафта” требовала отвод Бояринцевой из-за ее решения рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства и недопущения участия СМИ.
Учредителями “Аркона Газ-Энергия” является Александр Нещотный, Игорь Мычко, Алексей Гребенченко и белизская компания “Эшбери Юниверсал ЛТД”. Последние два владельца появились у фирмы через две недели после выдачи ей спецразрешения — белизской компании сейчас принадлежит 49,5% “Аркона Газ-Энергия”, а Гребенченко — 5%.
Гребенченко в начале 2000-х годов работал в ОАО “Укропткульттовары”, конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается президент Петр Порошенко.
Также Гребенченко ранее работал в компании “Эковис Бондарь и Бондарь юридическое бюро”. По данным программы “Схемы”, именно адвокат этой компании Алексей Бондарь представлял белизскую фирму “Эшбери Юниверсал ЛТД” на общем собрании участников “Аркона Газ-Энергия”.
В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий — член Высшего совета правосудия. Его жена Наталья Маловацкая работает нотариусом Киевского нотариального округа и именно она во втором квартале 2017 года перевела совладельцам “Аркона Газ-Энергия” Мычко и Нещотному по почти 1,4 млн грн каждому. Эти суммы соответствовали стоимости их долей в уставном капитале “Аркона Газ-Энергия”, которые они продали “Эшбери Юниверсал ЛТД”.
Маловацкий во время выборов президента в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко и руководил юрслужбой “Блока Петра Порошенко” во время парламентских выборов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Эти цифры - темпы реального "пакращання" и "роста экономики" (стабилизация достигается фактически прямыми платежами из бюджета не за счёт прибыли, а за счёт кредитов. Если судить по развитию событий то уже сегодня царедворцы кричать - "После нас, хоть потоп!")
За 9 месяцев в стране упал уровень грузовых перевозок [09:10 23 октября 2018 года ] http://ukrrudprom.com/news/Za_9_mesyats ... vozok.html Транспортные предприятия Украины в январе-сентябре 2018 года сократили перевозку грузов на 1,1% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года — до 462,5 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики (Госстат).
Грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,6% — до 247,9 млрд ткм. Согласно статданным, в январе-сентябре 2018 года железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 199,1 млн тонн грузов, что на 3,5% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.
Перевозки каменного угля снизились на 4,4%, нефти и нефтепродуктов — на 11,8%, зерна и продуктов перемола — на 14%, цемента — на 3,9%, строительных материалов — на 8,8%, лесных грузов — на 9,6%, кокса — на 2,8%, черных металлов — на 1,3%. Вместе с тем, перевозки химических и минеральных удобрений увеличились на 2,3%, железной и марганцевой руды — на 3,5%, лома черных металлов — на 0,3%.
В январе-сентябре-2018 по сравнению с январем-сентябрем-2017 уменьшился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом на 4,4% — до 80,5 млн тонн. Данные приведены без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.