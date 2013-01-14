Суд отдал окружению Петра Порошенко газовое месторождение в Полтавской области[10:40 23 октября 2018 года ]Окружной административный суд Киева отклонил иск Генеральной прокуратуры Украины о признании незаконной выдачу ООО “Аркона Газ-Энергия” специального разрешения на добычу нефти и газа в Полтавской области. Об этом сообщают Наші гроші.В иске ГПУ утверждалось, что в мае 2017 года Государственная служба геологии и недр нарушила порядок процедуры проведения апробации и утверждения оценки разведывательных запасов, без аукциона выдав “Аркони Газ-Энергия” специальное разрешение на 20-летнее пользование Свистункоско-Краснолуцким месторождением в Полтавской области.Фирма купила геологическую информацию, но она не была утверждена необходимым протоколом Государственной комиссией Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).Третьей стороной в деле выступала компания “Укрнафта”, которая ранее разрабатывала это месторождение, но Госгеонедра не продлили срок действия спецразрешения для нее.Суд признал, что протокол ГКЗ об утверждении запасов месторождения у “Аркона Газ-Энергия” отсутствовал. Но заявил, что этот документ фирме нужен уже после получения спецразрешения, а потому нарушения в действиях Госгеонедр не произошло.Не нашел суд нарушений и для интересов “Укрнафты”, так как действие ее спецразрешения на полтавское месторождение на момент выдачи документа “Аркона Газ-Энергия” закончилось.Также в заключении суд указал, что анализ части третьей статьи 23 Закона “О прокуратуре” показал, что прокурор может представлять интересы государства в суде в двух случаях: либо если их защита не осуществляет уполномоченный государственный орган (орган самоуправления), или такой орган вообще отсутствует.В случае выдачи специальных разрешений уполномоченным органом является Госгеонедра, которые выступали на стороне “Аркона Газ-Энергия”. То есть именно Госгеонедра, а не прокуратура должны были защищать интересы государства. Это предусмотрено законом “О прокуратуре”, который внес в парламент президент Виктор Янукович, но он был проголосован уже после смены власти в 2014 году. Этот закон, в частности, лишил прокуратуру функций общего надзора.Судебное решение вынесла судья Марина Бояринцева. В августе “Укрнафта” требовала отвод Бояринцевой из-за ее решения рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства и недопущения участия СМИ.Учредителями “Аркона Газ-Энергия” является Александр Нещотный, Игорь Мычко, Алексей Гребенченко и белизская компания “Эшбери Юниверсал ЛТД”. Последние два владельца появились у фирмы через две недели после выдачи ей спецразрешения — белизской компании сейчас принадлежит 49,5% “Аркона Газ-Энергия”, а Гребенченко — 5%.Гребенченко в начале 2000-х годов работал в ОАО “Укропткульттовары”, конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается президент Петр Порошенко.Также Гребенченко ранее работал в компании “Эковис Бондарь и Бондарь юридическое бюро”. По данным программы “Схемы”, именно адвокат этой компании Алексей Бондарь представлял белизскую фирму “Эшбери Юниверсал ЛТД” на общем собрании участников “Аркона Газ-Энергия”.В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий — член Высшего совета правосудия. Его жена Наталья Маловацкая работает нотариусом Киевского нотариального округа и именно она во втором квартале 2017 года перевела совладельцам “Аркона Газ-Энергия” Мычко и Нещотному по почти 1,4 млн грн каждому. Эти суммы соответствовали стоимости их долей в уставном капитале “Аркона Газ-Энергия”, которые они продали “Эшбери Юниверсал ЛТД”.Маловацкий во время выборов президента в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко и руководил юрслужбой “Блока Петра Порошенко” во время парламентских выборов.