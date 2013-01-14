|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:02
Starikan
Для изменения тарификации жилого фонда в городе, в 2001 году.
Лично мне пришлось пол года целенаправлено заниматься этим вопросом.
В результате нажил себе врагов, а от "благодарного" населения: - "Так это, по Закону положено!"
Никого не обвиняю и не оправдываю, просто мысли вслух. Но в пустых разговорах типа "порох все украл", "сеня отпраздновал миллиард" без аргументов и цифр, не участвую.
Деньги - Всегда имеют конкретно заинтересованных лиц.
И то, что происходит,... до уровня "посещения лично Обамой"(это касается не только заморозки проектов в Иране - но и ликвидации самого высокотехнологического производства в Украине)
- Как бы это наивно не звучало.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 23 жов, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5839
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:06
justit Старикан
Нормальный суд (условия) и начистить фейс.
Разумеется, что не совместимы.
Или власти выполняют свои прямые функциональные обязанности (за которые получают плату) - создают нормальные условия для развития страны, рынка, общества (т.е. нормальные суды, правоохр. органы, антимонополь., защиты прав потребителя и т.д.)
Или пересичные в условиях отсутствия выше названного (когда власти вместо своих функций занимаются самобогащением) пытаются решить свои личные проблемы тоже отнюдь ненормальными методами (фейс, взятки, зароботки и т.д.).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20259
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:13
Как раз суды выполняют прямые заказы "властей" всех мастей.
"Суд", в Украине - не стоит на страже "Закона".
Именно те, кто платит реальные деньги - придумывает "Законы" в ходе судебных процессов.
"Судья" - лицо получившее "добро" от КГБ или СБУ - честно отрабатывает свою пайку.
Таким же образом поставленный между двух огней.
И ложили они на все Законы и Конституции.
Хотя в большой семье не без честных Судей.(но это скорее всего исключения)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5839
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:23
justit
Уточнил - работал неофициально. Спросил почему не по-белому? Ответ -- по-белому вообще нет мест.
Кто должен контролировать работодателей, нанимающих втеневую?
Если бы у него был выбор или официциально, или нет, тогда да - ответственность на выбравшем.
А так в не просто имеющихся условиях, а в созданных можновладцями условиях пересичный вынужден принимать решение.
З.Ы. если предложите добиваться правды, обращаясь в органы и выше, то в малых городах точно не пройдёт))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20259
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:45
Старикан
Проблема-то не столько в том, что можновладець украл, а в том, что не выполнил свою работу-функцию.
И зачастую, чтобы украсть себе копейку, готов утопить миллиард общественных денег.
Пересичный пошёл и отпахал смену ... выполнил свою работу-функцию.
Чтобы эффективность его (пересичного) труда была выше, управленец-можновладець должен-обязан (это его прямая функция, обязанность!!!) создавать условия, способствующие этому!!!
За рост экономики страны отвечает кто?
За обороноспособность государства отвечает кто?
За уровень здравохранени отвечает кто?
Именно они обязаны создать благоприятные для роста, развития условия на рынке, в области здравоохранения, в оборонной сфере.
Законы, постановы, контроль и т.п. создаются и спускаютс сверху.
А Джон выпил пиво в баре, посмотрел бейсбол и проголосовал за того, у кого спела Бейонсе.
И любой из предложенных ему на выбор создаст нормальные для пересичного условия, будет развивать страну и т.д.
Задача пересичного гайки на конвейере...
Да ... ещё и профсоюз ему скажет, когда выйти пройтись и плакат выдаст.
З.Ы. когда же слесарь начинает интересоваться политикой, то сначала пропадает горячая вода.
Почему наши ылиты привлекают к конкуренции во власти народ??!!
Ответ кроется -- так им дешевле!!!
Им дешевле. Выгоднее.
Голословно пообещать, дать гречку, протянуть своих в избирком и т.д.
Чем создать нормальные суды, органы и пр.
Замкнутый круг способны разорвать только можновладци.
Велосипеды же типа скандинавских для 40+ миллионных стран тоже возможны, но уж очень сложны и долговременны. В далеком-далеком будущем. А все убегают вперёд уже сейчас.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20259
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2729 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|14212
|
|
|183
|81614
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5274
|
|