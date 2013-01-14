Додано: Вів 23 жов, 2018 15:13

Как раз суды выполняют прямые заказы "властей" всех мастей.





"Суд", в Украине - не стоит на страже "Закона".

Именно те, кто платит реальные деньги - придумывает "Законы" в ходе судебных процессов.



"Судья" - лицо получившее "добро" от КГБ или СБУ - честно отрабатывает свою пайку.

Таким же образом поставленный между двух огней.

И ложили они на все Законы и Конституции.



Хотя в большой семье не без честных Судей.(но это скорее всего исключения)

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.