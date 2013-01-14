Решение проблем в стиле "я тебе сейчас дам по лицу". Это хорошо для детского сада, ну максимум для средних классов школы.
Но потом пора и взрослеть.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:26
Решение проблем в стиле "я тебе сейчас дам по лицу". Это хорошо для детского сада, ну максимум для средних классов школы.
Но потом пора и взрослеть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:28
Sommer
Зачем вступать в дискуссию, если так невгимательно читать?
Кто по лицу?))
Тот, что предлагал по лицу, тот нормально устроен в жизни. И работу ни разу не менял.
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