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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4018401940204021
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:26

  detroytred написав:Sommer
Да Вам всё понятно, только мысли Вы эти понятные держите в себе.

К кому претензии-то (что не так в подходе)? И в чём они заключаются? Озвучьте.
А я Вам озвучу, какой он выбрал в итоге вариант.


Решение проблем в стиле "я тебе сейчас дам по лицу". Это хорошо для детского сада, ну максимум для средних классов школы.

Но потом пора и взрослеть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:28

Sommer
Зачем вступать в дискуссию, если так невгимательно читать?
Кто по лицу?))

Тот, что предлагал по лицу, тот нормально устроен в жизни. И работу ни разу не менял.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:52

BIGor
Не понимаю...
Зачем лгать?
С претензиями к кому-то.
*Ни слова*))

Ведь проверить ложь элементарно просто - вчера 22.31 Sommer сообщение по ДНР, сегодня 08.23 дополнение к поднятому им моменту.

От Вас вместо по теме - об обобщённых кремлеботах с подкреплением ложью -о судьбе так называемой ДНР вообще ни слова*.


Точно кремлеботы))) ... ни моргнув глазом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:08

  detroytred написав:BIGor
Не понимаю...
Зачем лгать?
С претензиями к кому-то.
*Ни слова*))

Ведь проверить ложь элементарно просто - вчера 22.31 Sommer сообщение по ДНР, сегодня 08.23 дополнение к поднятому им моменту.

От Вас вместо по теме - об обобщённых кремлеботах с подкреплением ложью -о судьбе так называемой ДНР вообще ни слова*.


Точно кремлеботы))) ... ни моргнув глазом.


мало того - вот он сам взял бы и написал, а так бросил дерьма на вентилятор, кому-то приклеил ярлык и слинял.
гениально :D
д,артаньян да и только
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Вів 23 жов, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:09

  detroytred написав:Ну а не видеть (не понимать), что есть разница между суммами:
1. Слитые Янеком ЗВР разделить на 40 млн. чел.
2. Одному Янеку 3-5 млрд.
И кто основной выгодополучатель))
Ми говоримо про суму втрат і сумму отримання
Чи ми говоримо про сумму на одного ?
Янек з кодлою - отримав 3-5 млрд ( кодла складалась з максимум 20000 )
42 млн населення - отримало 50 млрд
Коли населення отримувало 50 млрд, друга кодла втратила кокурентність випуску своїх товарів і не заробила 20-40 млрд
Хто/чиї дії- наніс більше шкоди державі?
Точно те саме про Євробляхи
митниця +чиновники - 40 млн
200000 порушивших закон - 400 млн
Хто наніс більше шкоди Державі...

Тому або хрестик зніміть - або труси вдягніть
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:18

Во как))
Кто-то начал говорить о выгодоплучателе!!!
А не о *нанис бильше шкоды держави*
Зачем переобуваться в полёте?

По буквам в сообщении -- *это оснований вигододобувач доллара по 8*.

З.Ы. если же рассматривать, кто нанес больше вреда.
Тоже очевидно - тот, кто принял решение удерживать курс по 8.
Кто принял решение?)))))
В чьей это компетенции и области принятия решения?))))

У населения?))))
Тогда вместо фантазий нужно показать, как население приняло такое решение.

З.Ы. сначала дайте населению рычаги (по управлению и принятию решений), а потом и СПРАШИВАЙТЕ ЗА ЭТИ ПРИНЯТЫЕ ИМ РЕШЕНИЯ.

Решения принимает и принимал кто?!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:26

Будивельник
*до свидания...*

Так нельзя.
Только что написать *хто основной вигододобувач доллара по 8?*
На что!! и был мой ответ.
Я так и ответил, обосновав большего выгодополучателя!! Так и написал.
Именно этот момент в той мешанине.


И сразу же переобуться в *хто-чии дии - нанис бильше шкоди держави?*
Ещё и о крестике с трусами писать...

Так нельзя.
*... до свидания*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:54

detroytred
У вас что ни история, то одна офигеннее другой.
И показывают тот факт, то ваши знакомые "пересичные" не хотят жить по закону.
"В морду дать", "за грудки взять", "работать вчёрную" - это да.
А по закону - нет. Даже "устроенный по жизни", который хотел дать в морду можновладцю.
Вы яркий пример раба-люмпена, который хочет, чтобы все материальные блага шли только в вашу сторону, не важно, рабочий вы, предприниматель вы, главное, чтобы шло вам.
А про обязанности - нее, не слышали, вон можновладци как воруют.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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