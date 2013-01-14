Додано: Вів 23 жов, 2018 18:54

detroytred

У вас что ни история, то одна офигеннее другой.

И показывают тот факт, то ваши знакомые "пересичные" не хотят жить по закону.

"В морду дать", "за грудки взять", "работать вчёрную" - это да.

А по закону - нет. Даже "устроенный по жизни", который хотел дать в морду можновладцю.

Вы яркий пример раба-люмпена, который хочет, чтобы все материальные блага шли только в вашу сторону, не важно, рабочий вы, предприниматель вы, главное, чтобы шло вам.

А про обязанности - нее, не слышали, вон можновладци как воруют.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах