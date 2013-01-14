Додано: Вів 23 жов, 2018 20:15

detroytred

1) почему мужик работал в черную ?

2) почему отец мужика брал за грудки мэра ? и что за такой отец мужика, что может легко за грудки брать мэра города ?

3) почему у того мужика всё и так хорошо было ? почему тогда мэра за грудки брали ?

4) про поломанныю стулья горгаза подробнее

5) при чем женщину-подчинённую по п.1 и п.2 ?

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах