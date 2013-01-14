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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4019402040214022
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:53

pesikot
И много у меня было историй?
*одна офигеннее другой*.
По пальцам можно пересчитать.
И к каждой могли бы высказать свои претензии.
Но Вы обобщили и вывели свои выводы.

Важнее обоснования.

А *офигительных* историй Вы похоже даже не знаете.
Я озвучивал лишь мелочи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:01

pesikot
Конкретнее.

Что именно я солгал?
Ведь тонны!
Конкретное утверждение.

Я-то Вас в них тыкал.
В ложь о том, что меня плохо учили.
В ложь о том, что я прогуливал уроки.
В завуалированную ложь о том, чему меня учили.
В ложь о тоннах лжи при Вашей неспособности указать на конкретный примеры, несмотря на просьбы.

З.Ы. что значит *договоритьс с прокурором, генералом СБУ*?
Чтобы вопрос решался по закону?!!
Вы уже заврались до того, что обещание прокурора и сбушка проследить законность -- это *договориться*???

Кисель отдыхает...)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:05

detroytred
1) был некий мужик, который работал вчёрную. Ему не заплатили, его отец "взял за грудки" мэра
2) оказалось, что у того мужика всё нормально
3) потом, появилась некая женщина, которую притесняли. Но прокурор и генерал СБУ пообешали решить вопрос.
Вы хоть перечитывайте, что пишите :-)
А то, когда врёте, не помните своё враньё :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:07

pesikot
Вы утвердаете, что я не написал ни одного конкретного случая.

Раскройте, что именно Вы понимаете под такой формулировкой.
Какой конкретики ждете?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:15

detroytred
1) почему мужик работал в черную ?
2) почему отец мужика брал за грудки мэра ? и что за такой отец мужика, что может легко за грудки брать мэра города ?
3) почему у того мужика всё и так хорошо было ? почему тогда мэра за грудки брали ?
4) про поломанныю стулья горгаза подробнее
5) при чем женщину-подчинённую по п.1 и п.2 ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:21

pesikot
Я вполне вижу, что Вы умышленно смешали два разных случая. К тому же исковеркав написанное - отец обустроен и не менял работу; прокурор и г-л СБУ обещали законность.
Это примитивно.

Вы утверждаете, что это вранье.
Ещё раз -- что именно вранье?
Не нужно взагали (перечислить 1,2,3 и вывод с потолка о вранье обобщенный).

Вот этот обобщенный вывод с потолка о вранье и есть ложь!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:51

  BIGor написав:Тема скатилась в УГ. Кремлеботы обсуждают Украину. О судьбе так называемой днр вообще ни слова.

Меня днр не интересует. Отрезанный ломоть.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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