|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:53
pesikot
И много у меня было историй?
*одна офигеннее другой*.
По пальцам можно пересчитать.
И к каждой могли бы высказать свои претензии.
Но Вы обобщили и вывели свои выводы.
Важнее обоснования.
А *офигительных* историй Вы похоже даже не знаете.
Я озвучивал лишь мелочи.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20271
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:01
pesikot
Конкретнее.
Что именно я солгал?
Ведь тонны!
Конкретное утверждение.
Я-то Вас в них тыкал.
В ложь о том, что меня плохо учили.
В ложь о том, что я прогуливал уроки.
В завуалированную ложь о том, чему меня учили.
В ложь о тоннах лжи при Вашей неспособности указать на конкретный примеры, несмотря на просьбы.
З.Ы. что значит *договоритьс с прокурором, генералом СБУ*?
Чтобы вопрос решался по закону?!!
Вы уже заврались до того, что обещание прокурора и сбушка проследить законность -- это *договориться*???
Кисель отдыхает...)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20271
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:05
detroytred
1) был некий мужик, который работал вчёрную. Ему не заплатили, его отец "взял за грудки" мэра
2) оказалось, что у того мужика всё нормально
3) потом, появилась некая женщина, которую притесняли. Но прокурор и генерал СБУ пообешали решить вопрос.
Вы хоть перечитывайте, что пишите
А то, когда врёте, не помните своё враньё
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1692
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:07
pesikot
Вы утвердаете, что я не написал ни одного конкретного случая.
Раскройте, что именно Вы понимаете под такой формулировкой.
Какой конкретики ждете?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20271
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:15
detroytred
1) почему мужик работал в черную ?
2) почему отец мужика брал за грудки мэра ? и что за такой отец мужика, что может легко за грудки брать мэра города ?
3) почему у того мужика всё и так хорошо было ? почему тогда мэра за грудки брали ?
4) про поломанныю стулья горгаза подробнее
5) при чем женщину-подчинённую по п.1 и п.2 ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1692
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:21
pesikot
Я вполне вижу, что Вы умышленно смешали два разных случая. К тому же исковеркав написанное - отец обустроен и не менял работу; прокурор и г-л СБУ обещали законность.
Это примитивно.
Вы утверждаете, что это вранье.
Ещё раз -- что именно вранье?
Не нужно взагали (перечислить 1,2,3 и вывод с потолка о вранье обобщенный).
Вот этот обобщенный вывод с потолка о вранье и есть ложь!
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20271
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:51
BIGor написав:
Тема скатилась в УГ. Кремлеботы обсуждают Украину. О судьбе так называемой днр вообще ни слова.
Меня днр не интересует. Отрезанный ломоть.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14936
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1226 раз.
- Подякували: 2198 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14212
|
|
|183
|81615
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5274
|
|