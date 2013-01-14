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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:01
pesikot
Конкретнее.
Что именно я солгал?
Ведь тонны!
Конкретное утверждение.
Я-то Вас в них тыкал.
В ложь о том, что меня плохо учили.
В ложь о том, что я прогуливал уроки.
В завуалированную ложь о том, чему меня учили.
В ложь о тоннах лжи при Вашей неспособности указать на конкретный примеры, несмотря на просьбы.
З.Ы. что значит *договоритьс с прокурором, генералом СБУ*?
Чтобы вопрос решался по закону?!!
Вы уже заврались до того, что обещание прокурора и сбушка проследить законность -- это *договориться*???
Кисель отдыхает...)))
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:05
detroytred
1) был некий мужик, который работал вчёрную. Ему не заплатили, его отец "взял за грудки" мэра
2) оказалось, что у того мужика всё нормально
3) потом, появилась некая женщина, которую притесняли. Но прокурор и генерал СБУ пообешали решить вопрос.
Вы хоть перечитывайте, что пишите
А то, когда врёте, не помните своё враньё
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:07
pesikot
Вы утвердаете, что я не написал ни одного конкретного случая.
Раскройте, что именно Вы понимаете под такой формулировкой.
Какой конкретики ждете?
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:15
detroytred
1) почему мужик работал в черную ?
2) почему отец мужика брал за грудки мэра ? и что за такой отец мужика, что может легко за грудки брать мэра города ?
3) почему у того мужика всё и так хорошо было ? почему тогда мэра за грудки брали ?
4) про поломанныю стулья горгаза подробнее
5) при чем женщину-подчинённую по п.1 и п.2 ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:21
pesikot
Я вполне вижу, что Вы умышленно смешали два разных случая. К тому же исковеркав написанное - отец обустроен и не менял работу; прокурор и г-л СБУ обещали законность.
Это примитивно.
Вы утверждаете, что это вранье.
Ещё раз -- что именно вранье?
Не нужно взагали (перечислить 1,2,3 и вывод с потолка о вранье обобщенный).
Вот этот обобщенный вывод с потолка о вранье и есть ложь!
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:51
BIGor написав:
Тема скатилась в УГ. Кремлеботы обсуждают Украину. О судьбе так называемой днр вообще ни слова.
Меня днр не интересует. Отрезанный ломоть.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:52
detroytred написав:
justit
Уточнил - работал неофициально. Спросил почему не по-белому? Ответ -- по-белому вообще нет мест.
Масовая солидарная забастовка с методом "начистить фейс штрейкбрехерам", как вариант.
срабатывала же в других странах?
detroytred написав:
Кто должен контролировать работодателей, нанимающих втеневую?
Есть такие, они не справляются.
Но многие из тех, кто "по-белому вообще нет мест" пишут заказные письма в службы, кои проверять должны?
Звонят на горячую линию?
Тоже ведь метод, но нужно "стучать"
detroytred написав:
З.Ы. если предложите добиваться правды, обращаясь в органы и выше, то в малых городах точно не пройдёт))
Не не, стучать как раз нужно в Киев.
Это на самом деле работает.
Разумеется не так резко, как хочется, но если бы "чернорабочие" массово жаловались, то что-то бы да сдвинулось.
А так выходит, что "ну и ладно..."
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:10
Cler написав: detroytred написав:
Функция же власти максимально расширить базу работающих рыночными способами. Стимулируя к работе увеличением рабочих мест и улучшением условий труда (в том числе и оплатой).
и для увеличения количества рабочих мест мы локомотивы покупаем в Америке?...
а ещё и уголёк - американские рабочии аплодируют!...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:45
justit
В Киев обращаться сработает?!
У меня противоположное мнение.
Если бы обращение в Киев было так эффективно, то центральные органы были бы заполнены ходоками и обращениями с мест.
Как поступили бы тогда эти центральные? (Чтобы самим не разгребать за местных).
Принудили бы местных работать, как положено.
Пока же преобладают примеры футбола. Центральный орган при обращении к нему футболит назад к местным.
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detroytred
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:51
Юрий91
Спасибо, давно так не смеялся, как с этого выпуска Бигуса.
Рассказал знакомому, он говорит - а декларации, о которых уже и забыли; а Ляшко с выигрышами...
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detroytred
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