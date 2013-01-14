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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4020402140224023
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:25

  detroytred написав:justit
В Киев обращаться сработает?!

У меня противоположное мнение.
Если бы обращение в Киев было так эффективно, то центральные органы были бы заполнены ходоками и обращениями с мест.


Вы пробовали?

Ходоков нет как раз потому, что как Вы думают: "Да бесполезно все...."
А нет ходоков - это сигнал: "Все хорошо" :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:33

  justit написав:А нет ходоков - это сигнал: "Все хорошо"
1 Ваш опопнент вважає що всі біди від влади , тому про яких ходоків від нього в сторону влади Ви чекаєте?
2 Всі його приклади побудовані на порушенні діючого законодавства
- робота без оформлення - при цьому для підприємця це штраф в 100 000 - хтось ще вірить що людина ризикнула своїми 100 000 , а потім повністю не виплатила найнятій особі ризикуючи що та звернеться в прокуратуру чи охорону праці ?
Таке можливо тільки у випадку коли сам працівник приповз на колінах до працедавця з сльозами на очах і проханню не оформляти офіційно бо він втратить субсидії....
- вирішення проблеми шляхом загроз фізичного насилля посадовій особі...

Тобто перед нами - люмпен в душі, який спить і бачить як він в треуголці . а всі навколо нього вислуховують його брєдні...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:38

  budivelnik написав:робота без оформлення - при цьому для підприємця це штраф в 100 000 - хтось ще вірить що людина ризикнула своїми 100 000 , а потім повністю не виплатила найнятій особі ризикуючи що та звернеться в прокуратуру чи охорону праці ?


Насправді таких випадків море.
Не бояться, тобто не всі бояться.

Чому наймані робітники не стучать - не зрозуміло.
Мабудь бо "стучати то гріх" :D
justit
 
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  #<1 ... 4020402140224023
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