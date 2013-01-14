Вы пробовали?
Ходоков нет как раз потому, что как Вы думают: "Да бесполезно все...."
А нет ходоков - это сигнал: "Все хорошо"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:25
Вы пробовали?
Ходоков нет как раз потому, что как Вы думают: "Да бесполезно все...."
А нет ходоков - это сигнал: "Все хорошо"
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:33
1 Ваш опопнент вважає що всі біди від влади , тому про яких ходоків від нього в сторону влади Ви чекаєте?
2 Всі його приклади побудовані на порушенні діючого законодавства
- робота без оформлення - при цьому для підприємця це штраф в 100 000 - хтось ще вірить що людина ризикнула своїми 100 000 , а потім повністю не виплатила найнятій особі ризикуючи що та звернеться в прокуратуру чи охорону праці ?
Таке можливо тільки у випадку коли сам працівник приповз на колінах до працедавця з сльозами на очах і проханню не оформляти офіційно бо він втратить субсидії....
- вирішення проблеми шляхом загроз фізичного насилля посадовій особі...
Тобто перед нами - люмпен в душі, який спить і бачить як він в треуголці . а всі навколо нього вислуховують його брєдні...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:38
Насправді таких випадків море.
Не бояться, тобто не всі бояться.
Чому наймані робітники не стучать - не зрозуміло.
Мабудь бо "стучати то гріх"
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:57
В реалі все навпаки
1 Приклад людина в декреті
а - працювати повноцінно не може бо дитина
б - отримує на дитину 820 + 1000 як малозабезпечена
в - якщо вийде на наприклад 2 рази в тиждень по нехай 30 грн/година(цифри реальні) , то за місяць отримає 2400 і втратить 1000 , при цьому працедавець змушений буде або відшкодувати їй втрачену 1000 ( + заплатити 1500 податків за неї , тобто для нього вартість такого працівника стає 60 грн/година) , або ризикувати...
Як думаєте - така людина ( я маю на увазі працівника ) захоче офіційно влаштовуватись чи попроситься працювати нелегально?
2 Людина отримує субсидії ( сама наприклад інвалід, або на біржі праці, або має папірець що за кимось доглядає)
Як тільки вийшовши на роботу і отримавши 2700 на руки - так відразу може втратити 2000 субсидій ....
Тому я не оправдую , але нагадаю ще раз свою тезу
розмір соцдопомоги повинен бути як мінімум в 2-3 рази меншим від мінімальної зарплати , бо для отримання 2700 на руки , людина повинна створити як мінімум на 5000 грн доданої вартості ( це при умові що 100% від створеного залишиться в неї і в Держави у вигляді податків і ні про яку амортизацію робочогомісця/інструментів, або прибуток працедавця в цій сумі не має)
Тому якщо дати соцдопомоги на 100%- тобто 2700 - то який дурень попреться створювати на 5000 якщо він все одно на руки отримає 2700?
ПС
А тепер якщо згадати що 6 млн домогосподарств=15 млн населення отримує субсидії - то як думаєте праця вчорну за ініціативи працівника сильно поширена чи ні ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:30
justit
Вы правильно заметили - море.
% тени у нас огромен.
Причин много и разные.
Я не работаю в тени. Поэтому именно по данному вопросу не пробовал.
Вы не обратили внимание на футбол. Я пробовал по вопросу регистрации. Результат - ноль и отфутболили к местным.
И подобных примеров знаю немало.
Я не считаю, что украинцы лохи-лошарные и не в силах докумекать, что есть тропка (обратился к центральным органам, к царю))))!!!!, и получил результат).
Мы очень умная нация.
Как только кто-то где-то находит тропку решения проблемы, то инфо расходится мгновенно и туда устремляются массы.
Простейший пример: лишь винницкий суд принял решение по компенсации вещевых. Мгновенно все туда со всей страны ломанулись.
.... и лавочка (законного решения проблемы) закрылась.
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:40
detroytred
Какой-то набор слов и фантазий. Вроде "абырвалг".
А потом вы немного протрезвеете и начнете писать "а где я такое писал", "а извинитесь передо мной".
Брехло обыкновенное
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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