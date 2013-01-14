Додано: Сер 24 жов, 2018 19:57

justit написав: budivelnik написав: робота без оформлення - при цьому для підприємця це штраф в 100 000 - хтось ще вірить що людина ризикнула своїми 100 000 , а потім повністю не виплатила найнятій особі ризикуючи що та звернеться в прокуратуру чи охорону праці ? робота без оформлення - при цьому для підприємця це штраф в 100 000 - хтось ще вірить що людина ризикнула своїми 100 000 , а потім повністю не виплатила найнятій особі ризикуючи що та звернеться в прокуратуру чи охорону праці ? Насправді таких випадків море.

Не бояться, тобто не всі бояться.

Чому наймані робітники не стучать - не зрозуміло.

Мабудь бо "стучати то гріх" Насправді таких випадків море.Не бояться, тобто не всі бояться.Чому наймані робітники не стучать - не зрозуміло.Мабудь бо "стучати то гріх"

В реалі все навпаки1 Приклад людина в декретіа - працювати повноцінно не може бо дитинаб - отримує на дитину 820 + 1000 як малозабезпеченав - якщо вийде на наприклад 2 рази в тиждень по нехай 30 грн/година(цифри реальні) , то за місяць отримає 2400 і втратить 1000 , при цьому працедавець змушений буде або відшкодувати їй втрачену 1000 ( + заплатити 1500 податків за неї , тобто для нього вартість такого працівника стає 60 грн/година) , або ризикувати...Як думаєте - така людина ( я маю на увазі працівника ) захоче офіційно влаштовуватись чи попроситься працювати нелегально?2 Людина отримує субсидії ( сама наприклад інвалід, або на біржі праці, або має папірець що за кимось доглядає)Як тільки вийшовши на роботу і отримавши 2700 на руки - так відразу може втратити 2000 субсидій ....Тому я не оправдую , але нагадаю ще раз свою тезурозмір соцдопомоги повинен бути як мінімум в 2-3 рази меншим від мінімальної зарплати , бо для отримання 2700 на руки , людина повинна створити як мінімум на 5000 грн доданої вартості ( це при умові що 100% від створеного залишиться в неї і в Держави у вигляді податків і ні про яку амортизацію робочогомісця/інструментів, або прибуток працедавця в цій сумі не має)Тому якщо дати соцдопомоги на 100%- тобто 2700 - то який дурень попреться створювати на 5000 якщо він все одно на руки отримає 2700?ПСА тепер якщо згадати що 6 млн домогосподарств=15 млн населення отримує субсидії - то як думаєте праця вчорну за ініціативи працівника сильно поширена чи ні ?