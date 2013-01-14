Додано: Сер 24 жов, 2018 20:46

justit

Вы по сути пытаетесь показать, что царь хороший. Царь - центральные органы власти.



Только помимо редкости такого явления в природе обществ)))

имеет такую загвоздку --- одна из основных функций центральных органов управления какая???

Контроль работы всех нижестоящих по лесенке вниз.



И если они явно!!! закрывают на это глаза (на нарушения, халатность и бездействие на местах), то объясните мне -- по какой причине они могут реагировать при обращении прямо к ним?!



То, что люди (массы!!!) не обращались и не обращаются, -- ну очень маловероятно.

Другое дело, что после безрезультативных попыток обращения себя или знакомых просто перестают заниматься этой фигней.

А находят иные пути решения.

В том числе и уезжают..



Ну вот скажите мне: у меня есть ряд невыплат со стороны державы. Зачем мне подавать в суд, если всем моим таким же согражданам суды отказали?

Зачем?

Получить такой же отказ?



Конечно ничтожный шанс, что в качестве исключения и для пиара, одному-паре решат. И покажут по ТВ. Но мы же не рассматриваем исключения-то.